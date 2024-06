Deals, Deals, Deals: Hier bekommt ihr Samsung-Tablets buchstäblich hinterhergeworfen!

Ihr möchtet euch ein neues Android-Tablet von Samsung kaufen? Perfekt, denn wir haben aktuell eine ganze Reihe richtig guter Deals für euch parat! Im Onlineshop des Händlers Notebooksbilliger spart ihr im Rahmen der Black Weeks derzeit ordentlich Geld mit bis zu 47 Prozent Rabatt auf diverse Samsung Galaxy Tabs. Um euch die Kaufentscheidung zu erleichtern, haben wir die besten Angebote mit den wichtigsten technischen Daten für euch herausgesucht und unseren ausführlichen Praxistest zum jeweiligen Tablet verlinkt. Wer lieber selbst stöbern möchte, kommt hier direkt zu den Samsung Black Week Deals bei NBB.com*.

Alle Deals im Überblick: Diese Samsung-Tablets bekommt ihr mit Rabatt

Hier bekommt ihr eine schnelle Übersicht über alle aktuellen Angebote von Samsung. Nicht dabei sind das Samsung Galaxy Tab A7 Lite und das Samsung Galaxy Tab S8+. Ersteres ist für heutige Verhältnisse etwas langsam (besser Alternative ist beispielsweise das Lenovo Tab M9) und bei Letzterem würden wir eher zu den aktuellen Flaggschiffen der S9-Serie greifen.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2022: Günstiges Tablet mit Stift

Ein ordentliches Schnäppchen bekommt ihr mit dem Galaxy Tab S6 Lite in der 2022er-Edition. Das erschwingliche Mittelklasse-Tablet kommt inklusive S Pen und überzeugt mit hochwertigem Design, solidem LCD-Display mit 10,4 Zoll bei 2000 x 1200 Pixeln sowie Widevine L1-Zertifizierung zum Schauen von HD-Inhalten auf Netflix und Co.

Angetrieben wird es von einer Snapdragon 720G CPU mit 4 GB RAM und 64 GB oder 128 GB Speicher. Damit laufen sogar einige Spiele. Multitasking-Funktionen und der Samsung DeX Desktopmodus lassen das Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2022 aber nicht nur als Entertainment-Tablet gut aussehen. Es macht auch in puncto Produktivität eine gute Figur. Mit starken 47 % Rabatt bekommt ihr dieses Tablet aktuell für unschlagbare 225 Euro.

Weitere Infos: Unser Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2022 Test

Zum Angebot: Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2022 Deal auf NBB.com*

Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2024: Empfehlenswert dank grandiosem S Pen

Der Nachfolger des Tab S6 Lite 2022 überzeugt mit solidem Metallgehäuse, guten Lautsprechern, mitgeliefertem S Pen und aktueller Software (Android 14 vorinstalliert, Software-Updates vermutlich bis mindestens 2026). Leider wurde das Display nicht aufgefrischt und liefert weiterhin nur 60Hz. Die hohe Stylus-Qualität von Samsung und kompatible Apps wie Samsung Notes machen dieses Tablet dennoch interessant.

Bei der Hardware arbeitet das Galaxy Tab S6 Lite 2024 jetzt mit einem Exynos 1280 Octa-Core Chipsatz, der im Benchmark-Test im Vergleich zum Vormodell deutlich besser abschneidet. Leider gibt es für das Tab S6 Lite kein ordentliches Tastatur-Cover und mit 4 GB RAM und 64 GB Speicher ist es ziemlich limitiert, weshalb das Tab S9 FE bei ähnlichem Preis eine bessere Alternative darstellt. Mit dem aktuellen Deal bekommt ihr das S6 Lite 2024 für 369 € (Wi-Fi) bzw. 409 € (LTE).

Weitere Infos: Unser Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2024 Test

Zum Angebot: Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2024 (Wi-Fi) Deal auf NBB.com*, Samsung Galaby Tab S6 Lite 2024 (LTE) Deal auf NBB.com*

Samsung Galaxy Tab A9: Kompaktes 8-Zoll-Tablet für Einsteiger

Wer ein günstiges und gutes Einsteiger-Tablet mit vollwertigem Android-Betriebssystem sucht, ist mit dem Galaxy Tab A9 gut beraten. Das handliche Tablet mit 8,7-Zoll-TFT-LCD (1340 x 800 Pixel) wird mit Android 13 und One UI 5.1 ausgeliefert und soll bis Android 15 Updates erhalten. Im Inneren steckt eine Mediatek Helio G99 CPU mit 4 bis 8 GB RAM. Beim Speicherplatz habt ihr die Wahl zwischen 64 oder 128 GB, die sich per microSD-Karte um bis zu 1 TB erweitern lassen.

Leider wird der S Pen nicht unterstützt und mit 60Hz ist die Bildwiederholfrequenz nicht sonderlich berauschend. Genauso wie die eher kurze Akkulaufzeit von unter sieben Stunden. Dafür ist das Display des Tab A9 angenehm hell und Verarbeitung wie Performance des Tablets sind für diese Preisklasse wirklich gut. Und bei 27 % Rabatt und einem daraus resultierenden Preis von 129 Euro für ein Samsung-Tablet wollen wir uns wirklich nicht beklagen!

Weitere Infos: Unser Samsung Galaxy Tab A9 Test

Zum Angebot: Samsung Galaxy Tab A9 Deal auf NBB.com*

Samsung Galaxy Tab A9+ (Wifi + 5G): Gutes Einsteigermodell mit 90Hz-Display

Mit dem Galaxy Tab A9+ bekommt ihr ein gutes 11″-Tablet mit einer hohen Bildwiederholrate von 90Hz und Qualcomm Snapdragon 695 Prozessor. Erhältlich ist es in Konfigurationen mit 4 bis 8 GB RAM und 64 oder 128 GB Speicher (erweiterbar mit microSD-Karte).

Als größtes Manko sind auch hier wieder die fehlende S Pen-Unterstützung und die eher kurze Akkulaufzeit (6,5 Stunden) zu nennen, neben der Verarbeitung, die gemessen am sonstigen Standard von Samsung ebenfalls nicht ganz perfekt ist. Hervorzuheben ist dafür der Samsung DeX Desktopmodus, den es bisher nur bei S Pen-Tablets gab. Im Deal spart ihr jeweils über 20 Prozent und zahlt 195 € für die WLAN- oder 229 € für die 5G-Version.

Weitere Infos: Unser Samsung Galaxy Tab A9+ Test

Zum Angebot: Samsung Galaxy Tab A9+ (Wi-Fi) Deal auf NBB.com*, Samsung Galaxy Tab A9+ (5G) Deal auf NBB.com*

Samsung Galaxy Tab S9 FE: Bestes Mittelklasse-Tablet mit Stift

Das Galaxy Tab S9 FE ist das derzeit beste Mittelklasse-Tablet mit Stift und bietet euch neben dem S Pen ein hochauflösendes 10,9-Zoll-IPS-Display mit 2304 x 1440 Pixeln und 90Hz. Ein weiteres Highlight ist die IP 68 Zertifizierung, die es gegen Staub und Wasser schützt. Dazu kommen weitere Pro-Features wie ein Fingerabdruckleser und ein gutes optionales Tastatur Cover.

Negativ ankreiden kann man dem Samsung Galaxy Tab S9 FE höchstens seine CPU-Leistung. Der Exynos 1380 Prozessor mit Mali-G68 MP5 GPU ist nicht schlecht, aber auch nicht herausragend. Erhältlich ist das Tablet mit 6 GB und 128 GB oder mit 8 GB und 256 GB RAM und Speicher. Auf das Modell mit 8GB/256 GB und Wi-Fi spart ihr 26 % und zahlt 439 Euro. Für 20 Euro mehr gibt es die 5G-Variante, hier allerdings nur die Basiskonfiguration.

Weitere Infos: Unser Samsung Galaxy Tab S9 FE Test

Zum Angebot: Samsung Galaxy Tab S9 FE (Wi-Fi) Deal auf NBB.com*, Samsung Galaxy Tab S9 FE (5G) Deal auf NBB.com*

Samsung Galaxy Tab S9 FE+: Hervorragende Mittelklasse-Qualität

Wem das Samsung Galaxy Tab S9 FE zu klein ist, der greift einfach zum Tab S9 FE+. Das Plus-Modell läuft ebenso mit Exynos 1380 Prozessor und hat ein geräumiges 12,4-Zoll-IPS-LCD mit 1600 x 2560 Pixeln und 90Hz Bildwiederholfrequenz. Als Optionen stehen 8 GB + 128 GB oder 12 GB + 256 GB RAM und Speicher zur Auswahl.

Auch IP 68 Zertifizierung, Fingerabdruckleser und S Pen sind beim Galaxy Tab S9 FE+ mit a Bord und machen dieses Tablet zu einem tollen Gesamtpaket, auf das ihr aktuell 21 Prozent sparen könnt. Für das Modell mit 8GB RAM und 128 GB Speicher zahlt ihr 549 statt 699 Euro.

Weitere Infos: Unser Samsung Galaxy Tab S9 FE+ Test

Zum Angebot: Samsung Galaxy Tab S9 FE+ (Wi-Fi) Deal auf NBB.com*

Samsung Galaxy Tab S9, S9+ und S9 Ultra: Die besten Android-Tablets auf dem Markt

Mit diesen drei Flaggschiffen begeben wir uns in die Königsklasse. Sie sind das Beste, was der Markt an Android-Tablets derzeit zu bieten hat. Angetrieben werden sie vom Snapdragon 8 Gen 2 Chipsatz mit unterschiedlichen Konfigurationen von 8 bis 16 GB RAM und 128 GB bis maximal 1 TB Speicher. Zudem sind alle Modelle in einer 5G-Option verfügbar.

Als Sahnehäubchen bieten diese Profi-Tablets neben ihren IP68-zertifizierten Metallgehäusen brillante AMOLED-Displays (2560 x 1600 Pixel beim 11 Zoll großen S9, 2800 x 1752 Pixel beim 12,4″-S9+ und 2960 x 1848 Pixel beim S9 Ultra mit 14,6 Zoll), Fingerabdruckleser, lange Akkulaufzeiten von bis zu 11 Stunden, S Pen Unterstützung und vom Hersteller zugesicherte Software-Updates bis Android 17. Je nach Modell und Deal spart ihr hier bis zu 33 % bzw. bis zu 476 Euro zur UVP.

Weitere Infos: Unser Samsung Galaxy Tab S9, S9+ und S9 Ultra Test

Zum Angebot: Samsung Galaxy Tab S9 (Wi-Fi) Deal auf NBB.com*, Samsung Galaxy Tab S9 (5G) Deal auf NBB.com*, Samsung Galaxy Tab S9+ (Wi-Fi) Deal auf NBB.com*, Samsung Galaxy Tab S9+ (5G) Deal auf NBB.com*, Samsung Galaxy Tab S9 Ultra (Wi-Fi) Deal auf NBB.com*, Samsung Galaxy Tab S9 Ultra (5G) Deal auf NBB.com*

Bevor ihr euch durch die Deals klickt…

Ihr habt es schon gemerkt, ihr könnt aktuell wirklich amtlich Geld beim Kauf eines Samsung-Tablets sparen. Falls ihr euch mit Android als Betriebssystem aber nicht komplett wohlfühlt, dann solltet ihr euch auch die restlichen Tablet-Deals der NBB-Black Weeks anschauen. Dort findet ihr auch einige der besten von uns getesteten iPads zu ziemlich fairen Preisen, in Anbetracht der Tatsache, dass Apple selbst seine Produkte eigentlich fast nie reduziert.