Deal: Samsung Galaxy Tab A9+ mit über 50 Euro Rabatt

Pünktlich zum Wochenstart haben wir wieder einen spannenden Deal für euch! Für nur 199 statt 249 € bekommt ihr das Galaxy Tab A9+ aktuell bei Media Markt*! Das sind satte 20 % Rabatt und das Angebot gilt nicht nur online, sondern auch direkt vor Ort. Prüft allerdings vorab die Verfügbarkeit in eurer Filiale! Noch günstiger bekommt ihr das einsteigerfreundliche Android-Tablet momentan bei Amazon, wo es das Samsung Galaxy Tab A9+ in der Basis-Ausstattung mit 4 GB RAM und 64 GB Speicher bereits für 189,90 Euro* gibt. Wer noch mehr sparen möchte, bekommt das Gerät dort gebraucht in sehr gutem Zustand zum Schnäppchenpreis von nur 164,99 €.

Günstiges Einsteiger-Tablet mit toller Hardware und 90Hz-Display

Das Samsung Galaxy Tab A9+ ist ein cooles Einsteiger-Modell mit großem 11-Zoll-LCD-Display, 1920 x 1200 Pixeln und einer für den Preis hohen Bildwiederholfrequenz von 90 Hz. Nice to have ist auch der microSD-Kartenslot (bis zu 1 TB), da der Speicherplatz ansonsten mit 64 GB in der Standard-Variante knapp bemessen wäre. Mit seinem Qualcomm Snapdragon 695 Chipsatz, der Adreno 619 GPU und 4 GB RAM macht das A9+ einen soliden Job. Zum Surfen, Videos schauen und für Multitasking-Aufgaben sowie einige Spiele reicht die Hardware völlig aus.

Als Betriebssystem läuft auf dem Galaxy Tab A9+ Android 13 mit One UI 5.1.1. Auch der DeX Desktopmodus wird unterstützt, was ein Novum für ein derart günstiges Samsung-Tablet ist. Mit Maßen von 168,7 x 257,1 x 6,9mm und 480 g ist das A9+ einigermaßen transportabel und verfügt neben einem USB-C-Anschluss zum Aufladen und zur Datenübertragung zudem über einen 3,5mm-Klinke-Anschluss. Natürlich könnt ihr aber auch kabellose Bluetooth-Kopfhörer verwenden.

Lesen: Lenovo Tab M11 vs Samsung Galaxy Tab A9+ im Tablet-Vergleich

Gutes Einsteiger-Tablet mit kleineren Schwächen

Zu diesem Preis können wir kein vollwertiges High-End-Tablet erwarten und so müssen wir beim Tab A9+ mit einigen Schwächen leben. Da wäre die Verarbeitung, die sich nicht so hochwertig anfühlt wie bei teureren Tablets der S9-Serie. Das Gehäuse besteht aus Aluminium mit einer Kunststoffabdeckung. Die ist aber nicht das Problem. Viel störender ist der unsaubere und spürbare Übergang zwischen Display und Gehäuse. Hier hätten wir uns etwas mehr Qualität gewünscht, zumal Konkurrent Xiaomi zeigt, das dies auch für wenig Geld möglich ist.

Ebenfalls schade ist, dass das Tab A9+ nicht mit Samsungs hervorragendem S Pen kompatibel ist. Wer Stylus-Unterstützung möchte, muss ein Regal höher zum Samsung Galaxy Tab S9 FE greifen. Dieses Mittelklasse-Tablet ist zwar teurer, bietet neben dem mitgelieferten Stift aber zusätzlich eine hochwertigere Verarbeitung inklusive Schutz gegen Wasser und Staub. Auch die Hardware des Tab S9 FE ist spürbar leistungsfähiger. Ihr könnt darauf sogar Spiele wie Fortnite und Genshin Impact spielen, nur eben nicht auf höchsten Grafik-Einstellungen.

Können wir euch das Galaxy Tab A9+ empfehlen?

Wenn ihr euch fragt, ob das Galaxy Tab A9+ sein Geld wert ist, können wir euch eine klare Anwort geben: Ja! Schon zum Verkaufsstart mit UVP haben wir Samsungs Einsteiger-Gerät empfohlen und zum aktuellen Preis lohnt sich der Kauf definitiv weiterhin! Falls ihr Alterativen sucht, schaut euch das Lenovo Tab P11 G2 an. Wenn ihr ein günstiges Tablet mit Stift sucht, könnte auch das Galaxy Tab S6 Lite 2022 etwas für euch sein.