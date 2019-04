Chuwi Deals: Hi9 Pro, Plus, weitere Tablets und Notebooks bei Amazon reduziert

Lange konnte man Tablets und Notebooks von Chuwi nur über chinesische Importshops bekommen. Doch mittlerweile bieten sie fast ihr gesamtes Sortiment auch bei Amazon Deutschland an. Die Tablets lagern bei Amazon und werden durch Amazon verschickt. Prime Versand ist ebenfalls möglich. Mir hat Chuwi gerade geschrieben, dass sie bis zum 22. April um 23:59 Uhr eine Rabattaktion bei Amazon laufen haben. Mit dem Gutscheincode promotion bekommt ihr auf viele Tablets und einige andere Gadgets 10% Rabatt.

Damit die 10% Rabatt angewendet werden, müsst ihr den Code promotion an der Kasse angeben. Unten habe ich einen Screenshot eingefügt, der zeigt, wie das geht.

Die folgenden Tablets sind mit dem Gutschein reduziert:

Chuwi Hi9 Pro für nur 143,10 Euro

Das Chuwi Hi9 Pro ist meiner Meinung nach das beste Tablet von Chuwi. In meinem Test hat es mir ziemlich gut gefallen. Das liegt daran, dass wir eine solide Performance, ein hochauflösendes Display und ein Metallgehäuse bekommen. Außerdem ist fast reines Android Oreo vorinstalliert und LTE 4G ist standardmäßig integriert. Für den Preis gibt es in meinen Augen kein besseres 8 Zoll Tablet.

Lesen: Mein Chuwi Hi9 Pro Test

Chuwi Hi9 Pro bei* Amazon

Chuwi Hi8 Se für nur 89,10 Euro

Das Chuwi Hi8 Se kostet normalerweise nur 99 Euro, ist also sowieso schon sehr günstig. Für den Preis bietet es ein ausgezeichnetes Display, eine gute Verarbeitung und ebenfalls fast reines Android. In meinem Test habe ich aber bemängelt, dass die Performance etwas besser sein sollte. Empfehlen kann ich das Hi8 Se deswegen hauptsächlich nur dann, wenn ihr für wenig Geld ein gutes Display sucht, aber auf eine solide Performance verzichten könnt. Es ist beispielsweise gut zum Lesen geeignet.

Lesen: Mein Chuwi Hi8 Se Test

Chuwi Hi8 Se bei* Amazon

Chuwi Hi9 Plus für nur 197,10 Euro

Bei dem Chuwi Hi9 Plus handelt es sich um ein 10 Zoll großes Android-Tablet, das auf dem Papier sehr viel verspricht. Und tatsächlich sind sowohl Performance, als auch Display für den Preis in Ordnung. Schön ist auch, dass wir fast reines Android bekommen. Im Vergleich zu bekannteren Marken ist es aber nur aufgrund des optionalen Stiftes und der optionalen Tastatur spannend, die aber beide nur mit Einschränkungen funktionieren. Ich denke die meisten sollten lieber zum neuen Samsung Galaxy Tab A 10.1 2019 greifen.

Lesen: Mein Chuwi Hi9 Plus Test

Chuwi Hi9 Plus bei* Amazon

Chuwi Lapbook Pro für nur 359,10 Euro

Ich habe das Chuwi Lapbook Pro nicht selbst getestet, doch haben andere es überwiegend positiv bewertet. Es ist ein 14 Zoll großes Notebook mit einem FullHD-Display und einem Intel Gemini Lake N4100 Quad-Core Prozessor. Dazu gibt es 4GB RAM und 64GB Speicher, aber auch einen M.S SSD-Erweiterungsslot.

Chuwi Lapbook Pro bei* Amazon

Chuwi Gbox für nur 179,10 Euro

Die Chuwi Gbox ist ein Mini PC, den ich ebenfalls nicht getestet habe. Zu einem Preis von normalerweise 199 Euro bietet es einen Intel Gemini Lake N4100 Quad-Core Prozessor, 4GB RAM und 64GB Speicher. Man kann es unter anderem als Smart TV nutzen und so beispielsweise Netflix in bis zu 4K an einem Fernseher abspielen. Eine Fernbedienung ist inklusive.

Chuwi Gbox bei* Amazon

So gebt ihr Gutscheincodes bei Amazon ein

Ich bestelle zwar fast alles bei Amazon, kann mich aber nicht erinnern jemals einen Gutscheincode eingegeben zu haben. Deshalb habe ich mal geschaut, wie das geht. Dafür legt ihr das Produkt in den Einkaufswagen, geht zur Kasse und erst dort könnt ihr dann einen „Geschenkkarten-. Gutschein- oder Aktionscode“ eingeben. Klickt ihr auf „Einlösen“, werden die 10% Rabatt angewendet.