So erstellst du Screenshots in Chrome OS – Anleitung für Tablets

Du möchtest mit deinem Chrome OS Tablet wie dem Acer Chromebook Tab 10 (Test) ein Screenshot erstellen? In Chrome OS gibt es aktuell vier Möglichkeiten, wie du ein Screenshot machen und diesen einfach bearbeiten kannst. Seitdem die ersten Tablets mit dem Betriebssystem erschienen sind, geht das auch komplett ohne Tastatur und Tastenkürzel.

Screenshots mit Chrome OS Tablets ohne Tastatur

Bei einem Tablet erstellst du ganz einfach ein Screenshot, indem du den Einschaltknopf und die Lautstärkeleiser-Taste gleichzeitig drückst. Dann wird der ganze Bildschirminhalt als Bild automatisch gespeichert. Es landet im PNG-Dateiformat in dem Ordner Downloads.

Wenn dein Chrome OS Tablet einen Stift unterstützt, sitzt neben der Benachrichtigungsleiste ein Stylus-Symbol. Tippst du darauf, kannst du ebenfalls ein Screenshot vom ganzen Display machen, oder aber einen bestimmten Bereich mit dem Stift auswählen. Auch dann wird das Bild automatisch gespeichert.

Sobald der Screenshot erstellt ist, öffnet sich unten rechts ein kleines Fenster. Tippst du mit den Fingern auf das Bild, wird dir der Screenshot im Download-Ordner angezeigt. Du kannst ihn aber auch in die Zwischenablage kopieren, um es beispielsweise in einem Dokument einzufügen. Alternativ kannst du den Screenshot bearbeiten und mit Notizen versehen. Ab Werk geschieht dies in der App Google Keep.

Screenshots in Chrome OS mit Tastatur

Wenn du ein klassisches Chromebook, Convertible oder Chrome OS Tablet mit Tastatur hast, kannst du Screenshots auch per Tastenkürzel erstellen. Dafür drückst du einfach die folgende Tastenkombination: Strg + F5.

Mit dem Shortcut Strg + Umschalttaste + F5 kannst du außerdem nur einen bestimmten Bereich des Bildschirms ausschneiden.

