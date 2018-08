Chrome OS Gesten: So steuerst du dein Chromebook per Touchscreen

Seitdem die ersten Convertible Notebooks und Tablets mit Chrome OS erschienen sind, baut Google immer mehr Features für Touchscreens in ihr Betriebssystem ein. In diesem Beitrag erfährst du, welche Touch-Gesten es für dein Chromebook bisher gibt. Die funktionieren nur mit Touchscreens, also mit Chrome OS Tablets oder Convertibles. Für Touchpads gibt es andere Gesten.

Wichtige Chrome OS Gesten

Launcher öffnen: Um den Chrome OS Launcher zu öffnen, kannst du mit deinem Finger vom unteren Rand des Bildschirms nach oben wischen. Dann wird der Launcher geöffnet und du siehst alle installierten Apps.

Vor und Zurück im Chrome Browser: Praktisch ist, dass man im Chrome Browser per Gesten die Vor und Zurück Buttons ersetzen kann. Swipest du mit dem Finger nach rechts, gehst du im Browser einen Schritt zurück. Wischst du nach links, wird die letzte Seite wieder geladen.

App schließen oder minimieren: Mit einer Geste kannst du ein Programm in Chrome OS auch schließen oder minimieren. Dafür wischst du in der App von ganz oben etwas nach unten. Dann erscheinen zwei Buttons, mit denen die die App entweder nur minimieren, oder aber komplett schließen kannst. In diesem Punkt sieht das Betriebssystem Windows sehr ähnlich.

Gesten für Anfänger

Die folgenden Gesten wirst du bereits von deinem Smartphone oder anderen Tablets kennen. Falls nicht, habe ich hier einige Gesten für Anfänger aufgelistet:

Scrollen: Um im Browser, einem Dokument oder einer anderen Apps zu scrollen, wischst du mit deinem Finger einfach von oben nach unten oder von unten nach oben.

Zoomen: Per Geste kannst du in ein Bild oder in eine Webseite hinein-, aber auch herauszoomen. Dazu legst du zwei Finger auf das Display und ziehst sie zusammen, oder voneinander weg.

Rechtsklick: Chrome OS war ursprünglich ein Desktop-Betriebssystem und unterstützt den Rechtsklick. Per Touchscreen führst du einen Rechtsklick aus, indem du deinen Finger lange auf den Bildschirm drückst.

Weitere Gesten

Aktuell gibt es noch keine weiteren Gesten in der stabilen Version von Chrome OS. Bis zum Ende des Jahres 2018 sollen jedoch weitere Funktionen für Touchscreens folgen.