Black Friday 2024: Die 7 besten Tablet Deals im Test

Vom 21. November bis zum 2. Dezember findet bei Amazon die Black Friday Woche statt. Es gibt wieder viele spannende Angebote und ich habe für euch die besten Tablet Deals herausgesucht. Ich habe alle Tablets auf dieser Liste getestet – bis auf das letzte, das werde ich extra erwähnen. Videos von meinen Tests sind immer eingebunden.

Eine Liste mit allen Black Friday Angeboten findet ihr direkt hier bei Amazon*.

Top-Empfehlungen zum Prime Day

Kommen wir direkt zu den besten Tablet Deals:

Samsung Galaxy Tab S9 FE+ für nur 499,99 Euro (Link zu Amazon*)

Den ersten Platz dieser Liste belegt das Samsung Galaxy Tab S9 FE+, welches zu meinen Lieblingstablets in der Mittelklasse gehört. Einfach, weil wir zu einem relativ niedrigen Preis zahlreiche Premium-Features bekommen, die sonst nur teure Flaggschiffe bieten. Dazu gehört der S Pen, der inklusive ist, ein Fingerabdruckleser, gute Lautsprecher, gute Tastatur Optionen und vor allem ein hochwertiges Metallgehäuse, das gegen Wasser und Staub geschützt ist.

Zum Black Friday kostet es nur 499,99 Euro und das ist für die WLAN-Version mit 128GB Speicher. Wir bekommen hier ein hochauflösendes 12,4 Zoll Display und einen Exynos Prozessor, mit dem man durchaus auch Spiele wie Fortnite spielen kann. Dank des S Pens ist das Tablet vor allem aber auch ideal für handschriftliche Notizen und zum Zeichnen.

Mehr Leistung als beim S9 FE+ braucht ihr hauptsächlich dann, wenn ihr sehr anspruchsvolle Spiele auch in Zukunft mit den höchsten Grafikeinstellungen spielen möchtet und ein AMOLED haben möchtet. Dann lohnt sich ein Flaggschiff wie das Galaxy Tab S10+, doch kostet das auch rund 1000 Euro und ist derzeit leider nicht reduziert.

Xiaomi Redmi Pad Pro 5G für nur 339,90 Euro (Link zu Amazon*)

Eine günstigere Alternative ist das Xiaomi Redmi Pad Pro 5G. Hier ist das Top-Modell mit 5G und SIM-Kartenslot, sowie mit 8GB RAM und 256GB Speicher reduziert. Ursprünglich kostete es 429,90 Euro, jetzt am Black Friday aber nur 339,90 Euro.

Im Vergleich zum Galaxy Tab S9 FE+ fehlen ein paar Premium-Features wie ein Fingerabdruckleser und ein gegen Wasser und Staub geschütztes Gehäuse. Es hat aber trotzdem einen ziemlich leistungsstarken Prozessor und ebenfalls ein ziemlich gutes und helles 12,1 Zoll Display.

Bei Xiaomi müsst ihr den Stift extra kaufen und der ist hardwareseitig fast genauso gut wie bei Samsung, doch hat Samsung bessere Software für den Stift. Im direkten Vergleich fühlt sich das Gehäuse außerdem etwas billiger an, aber es ist ja auch deutlich billiger.

Spannend ist vor allem das Gesamtpaket aus gutem 12 Zoll Display mit einem Prozessor, der auch mit anspruchsvollen Spielen klarkommt, sowie dass das Top-Modell mit 5G, 8GB RAM und 256GB Speicher im Angebot ist.

Lenovo Tab Plus für nur 219 Euro (Link zu Amazon*)

Das nächste Tablet ist das Lenovo Tab Plus, das zwar deutlich günstiger als die ersten beiden ist, in einem Punkt aber besser als das iPad Pro ist. Anstatt 299 Euro kostet es nur 219 Euro und ist damit übrigens deutlich günstiger als beim Prime Day. Die große Besonderheit des Lenovo Tab Plus ist das Design mit großen Lautsprechern und einem eingebauten Klappständer. Die Lautsprecher sind das Highlight des Tablets, denn die sind sogar besser als beim neusten iPad Pro. Die Lautsprecher sind dafür auch deutlich größer und das Tablet dadurch eben dicker.

Dadurch ist es ein klasse Medien-Tablet für Netflix und YouTube, sowie zum Musikhören. Auch die sonstigen Eigenschaften sind gut, aber eben nicht so herausragend wie die Lautsprecher. Es hat ein 11,5 Zoll großes 2K-Display, einen MediaTek Helio G99 Prozessor, 8GB RAM und 128GB Speicher.

Lenovo Tab M11 für nur 139 Euro (Link zu Amazon*)

Nochmal günstiger wird es mit dem Lenovo Tab M11, einem 11 Zoll Tablet, das anstelle des UVP von 199 Euro gerade nur 139 Euro kostet. Ziemlich günstig also und zu dem Preis bekommen wir tatsächlich ein solides Display, einen ausreichenden MediaTek G88 Prozessor, 4GB RAM, mit 128GB schön viel Speicher und es ist tatsächlich ein Stift inklusive.

Der Stift hat in meinem Test nicht so gut abgeschnitten wie der S Pen. Aber es ist eben ein sehr günstiges Tablet und für den Preis ist der Stylus okay.

Auch die Prozessorleistung ist natürlich keine Spitzenklasse, aber ihr könnt damit durchaus PUBG Mobile und so spielen. Eben nur nicht mit den höchsten Grafikeinstellungen. Ich finde es aber eine gute Wahl, wenn ihr möglichst wenig Geld ausgeben möchtet. Das M11 ist zu dem Preis ein gutes Tablet.

Übrigens: Reduziert ist auch das Honor Pad X8a, welches ein direkter Konkurrent ist. Das haben wir gerade im Test, doch arbeitet daran unser Redakteur Elias und ich weiß noch gar nicht wie sein finales Fazit aussehen wird. Aber wir hatten letztens die wichtigsten Tablets für unter 200 Euro hier auf dem Tisch aufgereiht und das Pad X8a hatte das schlechteste Display von allen. Von daher rate ich aktuell nicht zum X8a und empfehle lieber das Lenovo M11.

Amazon Fire HD 10 2023 für nur 79,99 Euro (Link zu Amazon*)

Das nächste Tablet, das ich empfehlen kann, ist das Amazon Fire HD 10 und zwar die neuste 2023 Edition. Anstatt rund 165 Euro kostet es nur 79,99 Euro, also gut die Hälfte vom UVP.

In meinem Test habe ich gesagt, dass das Tablet zum UVP gut ist, so richtig spannend aber an Tagen wie dem Prime Day und Black Friday ist. Für rund 80 Euro bekommt ihr hier ein sehr robustes Gehäuse, ein gutes 10,1 Zoll FullHD-Display und eine sehr lange Akkulaufzeit.

Für das Fire HD 10 könnt ihr einen USI 2 Stift dazu kaufen. Der ist nicht so gut wie der S Pen oder Apple Pencil. Er ist aber besser als bei einigen anderen günstigen Tablets wie dem Lenovo Tab P11 Gen 2 und für den Preis tatsächlich gut.

Den Google Play Store müsst ihr selbst installieren, das ist der einzige große Nachteil.

Amazon Fire Max 11 für nur 159,99 Euro (Link zu Amazon*)

Beim Amazon Fire Max 11 gilt das gleiche wie beim HD 10. Für den UVP ist es gut, so richtig spannend ist es aber am Black Friday. Anstatt des UVP von rund 270 Euro kostet es nur 159,99 Euro .

Das Fire Max 11 bietet ein gutes und helles 11 Zoll Display, ein Metallgehäuse, Features wie einen Fingerabdruckleser und natürlich eingebautes Alexa, sowie eine solide Leistung und ein gutes optionales Tastatur Cover. Schade ist auch hier, dass ihr den Google Play Store selbst installieren müsst, doch ist das einfach möglich.

Microsoft Surface Pro mit OLED & Snapdragon für nur 1099 Euro (Link zu Amazon*)

Jetzt kommen wir zu einem Tablet, das ich noch nicht getestet habe, aber das wir noch testen werden. Es ist das neuste Microsoft Surface Pro mit einem Qualcomm Snapdragon X Elite ARM-Prozessor, 16GB RAM und einer 256GB SSD. Anstatt 1649 Euro kostet es zum Black Friday nur 1099 Euro.

Ich hab mir das Tablet bereits auf einem Event von Microsoft angeschaut und konnte da etwa 30 Minuten mit dem Surface Pro verbringen. Mein erster Eindruck war dort sehr gut, doch konnte ich den Snapdragon Chip natürlich in der kurzen Zeit nicht ausführlich testen. Wenn ihr es euch trotzdem kaufen möchtet, ist es aber mit 500 Euro Rabatt relativ günstig.