Die 7 besten Zeichen-Apps für euer Android Tablet

Welche Apps kitzeln den inneren Leonardo da Vinci in euch hervor?



Einer meiner liebsten Zeichen-Apps für Android Tablets ist „Infinite Painter“. Die Mischung aus großem Funktionsumfang und unkomplizierter Bedienung hat bei mir genau ins Schwarze getroffen. Das Gleiche gilt für „Ibis Paint X“ – eine App, die ebenfalls erstklassige Features und eine intuitive Bedienung bietet.

Auch das hervorragende, minimalistische „Tayasui Sketches“ hat in Windeseile mein Künstler-Herz erobert.



Wir stellen euch die besten Zeichen-Apps für Android Tablets vor, mit denen ihr in Windeseile beeindruckende Kunstwerke kreieren könnt.

Die 7 besten Zeichen-Apps im Detail

Werfen wir nun einen genaueren Blick auf einige der besten Zeichen-Apps im Google Play Store.

1. Infinite Painter – Euer digitales Kunstatelier

Eine weitere Zeichen-App für Android, die sich von der durchschnittlichen Masse abhebt, ist Infinite Painter. Das Programm bietet ein erstklassiges Zeichenerlebnis mit einer minimalistischen Benutzeroberfläche, die es Anfängern leicht macht, sofort loszulegen. Für Profis gibt es darüber hinaus eine Vielzahl von hervorragenden Zeichen-Werkzeugen.

Beim Öffnen einer neuen Leinwand sind zwei Symbolleisten sichtbar. Die Haupt-Symbolleiste steuert eure Zeichenwerkzeuge. Hier könnt ihr auf alle verschiedenen Pinsel zugreifen, die Farbe ändern und die Deckkraft und Größe des Pinsels anpassen. Oben am Bildschirmrand gibt es vier weitere Schaltflächen. Mit der ersten Schaltfläche gelangt ihr zum Hauptmenü, die zweite öffnet die Werkzeuge, die dritte gibt euch Zugriff auf die Ebenenfenster und die letzte Schaltfläche verwaltet unter anderem das Importieren und Exportieren von Dateien.



Infinite Painter bietet euch eine schöne Auswahl an Pinseln, die in verschiedene Kategorien eingeteilt sind. Viele von ihnen imitieren echte Pinsel und Farben, so dass ihr zum Beispiel klassische Gemälde auf die digitale Leinwand zaubern könnt. Es gibt auch verschiedene Bleistifte, Kreiden und Kohlen für das Zeichnen sowie eine Community-Bibliothek mit benutzererstellten Pinseln. Natürlich könnt ihr auch eigene Pinsel erstellen und zum Beispiel Einfluss auf die Pinselform und Textur nehmen.

Auch die Füllwerkzeuge sind praktisch. Damit fügt ihr farbige Füllungen beim Zeichnen von Formen hinzu.



Die App ermöglicht es euch auch, Bilder entweder als neue Ebene oder als Referenzbilder in euren Arbeitsbereich zu importieren. Das Importieren als Referenz bedeutet, dass Bilder über eurer Leinwand liegen, anstatt direkt darauf. Jedes Bild kann skaliert, verschoben und sogar gespiegelt werden, ohne dass die eigentliche Leinwand beeinflusst wird.

In der „Entdecken“-Rubrik der App findet ihr Werke von anderen Künstlern, wie das abgebildete Bild oben. Ich bin immer wieder erstaunt, welch beeindruckende Kunstwerke die Community kreiert.



Wenn ihr eine App sucht, mit dir beeindruckende Zeichnungen und Gemälde erschaffen könnt, ist Infinite Painter eine der besten kostenlosen Optionen im Google Play Store.

2. Sketchbook – Minimalistisch und gut

Sketchbook überzeugt insbesondere durch seine Schlichtheit und Benutzerfreundlichkeit. Ihr könnt sofort loslegen, ohne euch durch ellenlange Menüs und Optionen durchwühlen zu müssen.



Obwohl die App minimalistisch ist, bietet sie leistungsstarke Werkzeuge und viele unterschiedliche Pinsel. Zur Auswahl stehen unter anderem Marker, Stifte, Spritzpistolen, Wischtechniken und mehr, die genauso aussehen und sich ähnlich anfühlen wie ihre physischen Pendants. Auch in Sketchbook ist es möglich, die Pinsel individuell auf eure Bedürfnisse anzupassen, so dass ihr genau den Bildstil auf der digitale Leinwand verwirklichen könnt, der euren Geschmack trifft.

Die App ist ideal für diejenigen unter euch, die sich gerne auf das Wesentliche fokussieren möchten, ohne unnötigen Schnickschnack und zu viel Ablenkung. Sketchbook bietet euch quasi ein leeres Blatt Papier, das nur darauf wartet, von euch verschönert zu werden.

Eine klasse Funktion von Sketchbook ist die Perspektivenführung. Diese ermöglicht es euch, präzise Linien und Fluchtpunkte für technische Zeichnungen und Perspektivenzeichnungen zu generieren. So könnt ihr beispielsweise realistische Architekturzeichnungen oder andere komplexe Szenen kreieren. Außerdem gibt es in Sketchbook Ebenen mit einer Vielzahl von Mischmodi, sodass ihr Zeichnungen und Farben peu à peu ausprobieren und verfeinern könnt.



Die Premium-Version kostet einmalig 2,19 Euro. Mit dieser schaltet ihr unter anderem zusätzliche Farbharmonien und benutzerdefinierte Farbverläufe frei und habt die Option, Pinsel zu exportieren und zu importieren. Außerdem könnt ihr eure Bilder als PDF-Datei speichern.

3. Tayasui Sketches – Für alle, die Minimalismus schätzen

Tayasui Sketches ist eine minimalistische, stylische Zeichen-App.



Wenn ihr die App öffnet, seht ihr eine aufgeräumte, schlichte Benutzeroberfläche. In der Mitte ist ein einfaches Skizzenbuch-Symbol sichtbar. Die Werkzeuge sind beim Zeichnen versteckt und ihr seht nur die absolut notwendigen Buttons. So könnt ihr euch ohne Ablenkung eurer Kunst widmen und habt einen freien Zeichenbereich.



Tayasui Sketches verwendet anstelle von Photo Grids virtuelle Skizzenbücher, um eure Zeichnungen zu ordnen. Im Grunde genommen sind es einfach schicke Ordner, mit dessen Hilfe ihr eure Bilder strukturiert aufbewahren und sortieren könnt.

Mit nur einem Fingertipp lässt sich ein Skizzenbuch im Hoch- oder Querformat generieren.

Ihr habt in Tayasui Sketches auch die Möglichkeit, eure Fotos zu importieren. Es stehen euch über 20 realistische Zeichen-Werkzeuge zur Verfügung. Zudem könnt ihr in der App mit dem Pinseleditor eure Pinsel individuell nach euren Vorlieben anpassen. Bis zu vier Ebenen pro Zeichnung stehen euch zur Verfügung und ihr habt die Option, einzelne Ebenen als PNG transparent zu exportieren.

Für Kreative, die ein Zen-ähnliches Zeichenerlebnis ohne viel Ablenkung und Schnickschnack schätzen, ist Tayasui Sketches wie gemacht. Dank sichtbarer Vorschau des Berührungspunktes lässt es sich wunderbar mit einem S Pen oder einem vergleichbaren Stylus zeichnen. Wenn ihr gerade erst die Welt der digitalen Kunst kennenlernt, werdet ihr die leicht verständlichen Werkzeuge und das schlichte Interface klasse finden.

Super finde ich zudem die verschiedenen Tutorials in Tayasui Sketches, die euch schrittweise an die verschiedenen Tools der App heranführen und euch dabei unterstützen, noch schickere Kunstwerke zu erschaffen.



Bereits in der Gratis-Version stehen euch viele tolle Funktionen zur Verwirklichung euerer kreativen Zeichen-Ideen zur Verfügung. Die kostenpflichtige Pro-Version für einmalig 6,90 Euro bietet euch weitere nützliche Features wie einen erweiterten Pinsel-Editor, Verläufe und Muster, Farbmischung, Extralineale und eine Cloud Synchronisation, um eure Bilder zu speichern und zwischen verschiedenen Geräten zu synchronisieren.

4. Concepts – Die ideale App für präzise Zeichnungen

Concepts ist die richtige App für euch, wenn ihr euch in der Welt des technischen Zeichnens oder der präzisen Illustrationen zu Hause fühlt.

Diese Zeichen-App ermöglicht euch einen hohen Grad an Genauigkeit und Präzision. Ihr könnt mit Concepts beispielsweise Architekturentwürfe, technische Zeichnungen oder detailreiche Illustrationen entwerfen.



In der App zeichnet ihr auf einer „Endlosleinwand“, auf der ihr eure Werke ohne Einschränkungen immer ausgiebiger erweitern könnt. Ihr habt die Möglichkeit, unendlich viele Ebenen zu erstellen, um Bewegungseffekte zu erzeugen und die App unterstützt verschiedene Zeichenstile und -techniken.

In Concepts könnt ihr Objekte in der Zeichnung auch bewegen und neu anordnen. Dadurch bleibt ihr flexibel und führt bei Bedarf unkompliziert Änderungen durch.

Auch in dieser Zeichen-App gibt es realistische Stifte und Pinsel aller Art und ihr habt die Möglichkeit, eigene Pinsel zu erstellen. Die App bietet eine große Farbpalette und Anpassungsoptionen, mit denen ihr die Farben eurer Zeichnungen nach euren Vorstellungen ändern könnt. Die Farbpaletten können auch gespeichert werden, so dass ihr sie später wieder verwenden könnt, um einen konsistenten Stil zu gewährleisten.



Ganz gleich ob ihr Ideen auf einem Whiteboard skizzieren oder Notizen, Kritzeleien, Mindmaps oder Storyboards kreieren möchtet – Concepts liefert euch die richtigen Zeichen-Werkzeuge, um eure Vision umzusetzen.

Bereits mir der kostenlosen Version könnt ihr künstlerisch jede Menge umsetzen. Die Premium-Version von Concepts könnt ihr sieben Tage lang kostenlos ausprobieren. Diese gewährt euch unter anderem Zugriff auf über 200 Pinsel- und Objektbibliotheken und ermöglicht euch die Teamfreigabe für nahtlose Zusammenarbeit, einschließlich Live-Freigabe von Objektbibliotheken, Farbpaletten und Pinseln mit ständigen Updates.

Die Premium-Version von Concepts kostet 5,49 Euro pro Monat oder 31,99 Euro pro Jahr.

5. Ibis Paint X – Die sehr gute Android-Alternative zu Procreate

Ibis Paint X ist ebenfalls eine ausgezeichnete kostenlose Android-Alternative zu Procreate auf dem iPad. Die App stellt euch unter anderem über 15000 Pinsel, über 15000 Materialien, über 1300 Schriftarten, 80 Filter, 46 Raster, 27 Mischmodi und mehr zur Verfügung.

Außerdem habt ihr Zugriff auf praktische Hilfen wie eine Strich-Stabilisierungsfunktion und verschiedene Lineal-Werkzeuge. Selbst Profi-Funktionen wie verschiedene Mischmodi sind in Ibis Paint X mit mit von der Partie.

Cool finde ich auch die Möglichkeit, euch im Zeitraffer-Video eure einzelnen Zeichenschritte anzuschauen, nachdem ihr euer Kunstwerk kreiert habt. Außerdem bietet euch die App die Funktion, Bilder hochzuladen und diese nachzuzeichnen.

Klasse ist auch, dass ihr in Ibis Paint X sehen könnt, was andere Künstler mit Hilfe des Programms für Bilder erschaffen haben – ebenfalls als Zeitraffer-Video. Damit ist diese App eine klare Empfehlung für alle Zeichenliebhaber, die sich mit Hilfe des Stylus künstlerisch austoben wollen.

In der Basis-Version enthält Ibis Paint X Werbung. Möchtet ihr sämtliche Pinsel nutzen, müsst ihr euch nur ein kurzes Video anschauen. Anschließend könnt ihr alle Pinsel für die nächsten 18 Stunden benutzen. Die sonstige Werbung ist relativ minimalistisch und unaufdringlich gehalten, was ich sehr löblich finde. Sie wird meist lediglich am unteren Bildschirmrand eingeblendet.

Alternativ habt ihr die Möglichkeit, die Werbung zu deaktivieren, wenn ihr euch für die Premium-Version entscheidet. Dann erhaltet außerdem Zugriff auf weitere Premium-Features wie „Premium-Schriftarten“ sowie 20 GB Cloud-Speicher. Darüber hinaus erhaltet ihr in der kostenpflichtigen Variante Zugriff auf weitere Materialien, Leinwandpapiere, Schriftarten und vieles mehr.

Ihr könnt die Premium-Version einen Monat lang gratis testen. Danach kostet euch das Ganze 26,99 Euro jährlich oder 3,29 Euro monatlich. Doch bereits in der kostenlosen Version von Ibis Paint X bekommt ihr einen großen Funktionsumfang geboten.

6. Krita – Leistungsstarkes Zeichenprogramm

Krita ist eine erstklassige kostenlose Zeichen-App für Android Tablets. Mit dem Programm könnt ihr schicke Illustrationen, Comics, Animationen, Konzeptzeichnungen, Storyboards und vieles mehr kreieren.



Das Skizzieren und Malen fühlt sich sehr natürlich in der App an.

Klasse finde ich auch den ablenkungsfreien Leinwand-Modus, der sich auf das Wesentliche beschränkt, ohne zu viel Schnickschnack einzublenden. So könnt ihr ungestört Zeichnen sowie Ebenen erstellen und kopieren, ohne den Fokus zu verlieren.

Euch stehen viele leistungsstarke Filter, Auswahlwerkzeuge, Kolorierungs-Tools, ein riesiger Pinselkatalog und vieles mehr zur Verfügung. Darüber hinaus bietet Krita die Unterstützung von S Pen-Gesten und unbegrenztes Rückgängig machen. Zudem bietet die App Ebenen-Verwaltung, Zeichenhilfen, Transformationswerkzeuge und sogar eine Reihe von Animationsfunktionen. Lobenswert ist auch, dass Krita viele gängige Dateiformate unterstützt, einschließlich PSD.



Zudem ist die App trotz des großen Funktionsumfangs einsteigerfreundlich und unkompliziert zu bedienen.

7. HiPaint

Diese kostenlose App zum Zeichnen und Malen bietet euch ebenfalls professionelle Werkzeuge und coole Funktionen, um kreativ zu werden. Egal, ob ihr Skizzen, Gemälde oder Illustrationen erstellen möchtet, mit HiPaint seid ihr bestens ausgestattet.



Die einfache und übersichtliche Benutzeroberfläche bietet auch Neulingen die Möglichkeit, sofort loszulegen.



Mit Schiebereglern könnt ihr Pinselstärke und Opazität schnell anpassen. HiPaint liefert euch über 41 Pinsel-Arten und 37 anpassbare Pinseleinstellungen, um eure kreativen Ideen umzusetzen. Außerdem könnt ihre eure eigenen Pinsel erstellen.



Praktische Tools wie die Pipette, mit der ihr eine Farbe auswählen könnt oder das Füllwerkzeug, um schnell große Flächen auszufüllen, beschleunigen den kreativen Prozess. Außerdem könnt ihr bis zu 100 Ebenen erstellen und verschiedene Parameter für jede Ebene einstellen. Zudem gibt es über 20 Ebenenmischmodi für professionelle Kompositionen. Auch das Stabilisator-Werkzeug möchte ich nicht mehr missen, das für glatte und perfekte Striche in Echtzeit sorgt. Außerdem könnt ihr eure Leinwand horizontal und vertikal spiegeln und visuelle Hilfslinien für perfekte Symmetrie verwenden. Darüber hinaus bietet das Programm coole Effekte wie Gauss’sche Unschärfe und HSB und RGB-Einstellungen, um eure Kunstwerke zu verfeinern. Klasse finde ich auch, dass ihr eure eigenen Bilder in die App importieren könnt.

Ihr habt außerdem die Möglichkeiten, Multitouch-Gesten zu benutzen. Dafür verwendet ihr einfache Gesten wie Tippen, Ziehen und Drehen, um eure Leinwand zu bearbeiten. Zudem könnt ihr Mehrfingergesten nutzen, um Aktionen rückgängig zu machen oder zu wiederholen. Außerdem könnt ihr perfekte Kreise, Quadrate und gerade Linien mit einem einfachen Fingertipp erstellen.

Insgesamt bietet HiPaint jede Menge tolle Möglichkeiten und Funktionen, um schicke Kunstwerke zu kreieren.