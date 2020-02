Die besten Tablet Ständer im Test | 2020 Edition

Einige Tablets haben zwar einen eingebauten Kickstand, doch können die meisten nicht von alleine stehen. Wenn ihr euer Tablet irgendwo hinstellen möchtet, braucht ihr dann einen Tablet Ständer dafür. Innerhalb der letzten 10 Jahre habe ich zahlreiche ausprobiert, viele weggeschmissen und einige behalten oder erneut begutachtet. Dies sind die besten Tablet Ständer, die ihr derzeit kaufen könnt.

UGreen Tablet Ständer

UGreen Tablet Ständer bei* Amazon

Mein großer Favorit ist der UGreen Tablet Ständer. Ich habe den bereits seit über zwei Jahren und er hat schon in vielen meiner Videos Tablets gehalten, aber auch im Flugzeug, in der Küche und an vielen weiteren Orten gedient. Er kostet nur etwa 10 Euro, ist also ziemlich preiswert. Gleichzeitig sieht er gut aus und ist schön leicht. Dadurch kann man ihn gut transportieren.

Der UGreen Tablet Ständer besteht komplett aus Kunststoff, ist aber gut verarbeitet. Ich habe die weiße Version, aber es gibt auch ein schwarzes Modell. Falls ihr euch den auch holen möchtet, achtet darauf zum Tablet Ständer zu greifen – es gibt nämlich einen ähnlichen für Handys, der kleiner ist.

Lamicall Tablet Ständer – Aluminium

Lamicall Aluminium Tablet Ständer bei* Amazon

Der Lamicall Tablet Ständer aus Aluminium ist ein größerer, festerer Ständer. Zum Reisen ist er nicht gut geeignet, da man ihn nicht zusammenklappen kann. Stattdessen macht er sich aber gut als fester Stand auf dem Schreibtisch. Oder in der Küche. Da er aus Aluminium besteht, ist er sehr stabil und schaut gut aus. Das Tablet steht deutlich erhöht, wodurch es beispielsweise in der Küche nicht so schlimm wäre, wenn irgendwo Wasser ausläuft.

Wie gesagt, er ist sehr stabil und gut für zu Hause geeignet. Je nach Angebot zahlt ihr dafür rund 17 Euro.

Amazon Basics tragbarer Ständer

Amazon Basics Tablet Ständer bei* Amazon

Der tragbare Ständer von Amazon Basics ist die günstigste Tablet Halterung, die ich empfehlen kann. Für den müsst ihr nur rund 8 Euro ausgeben. Als ich mir ihn kaufte, ging ich eigentlich davon aus, dass es wackliger Kunststoff ist. Doch tatsächlich besteht er aus Metall und das Scharnier fühlt sich wertig an. Er ist etwas kleiner als der von UGreen, doch da er aus Metall besteht, ist er schwerer und hält auch 11 Zoll große Tablets.

Negativ ist mir nur aufgefallen, dass unten der Kunststoffschutz lose ist, der das Tablet vor Kratzern vom Metall schützen soll. Laut den Bewertungen ist das wohl bei allen oder zumindest vielen so. Das ist schade, denn wie ich mich kenne, werde ich es irgendwann verlieren.

Lamicall Tablet Ständer – Höhenverstellbar

Verstellbarer Lamicall Tablet Ständer bei* Amazon

Der in der Höhe verstellbare Reiseständer von Lamicall ist dann interessant, wenn ihr eine leichte, tragbare Halterung sucht, das Tablet aber nicht wie bei dem von Amazon Basics oder UGreen direkt auf dem Tisch stehen soll. Bei dem von Lamicall könnt ihr über eine Art Button das Tablet etwas höherstellen.

Nützlich ist das beispielsweise, wenn ihr euer Gerät nicht drehen könnt oder wollt und ihr unten Platz für ein USB oder Kopfhörerkabel braucht. Oder aber, wenn ihr es in feuchten Umgebungen nutzt und es nicht den Tisch berühren soll.

Hier besteht der Ständer wieder komplett aus Kunststoff. Er fühlt sich etwas billig an, funktioniert sonst aber gut. Er kostet etwa 13 Euro.

Lamicall Schwanenhals Tablet Halter

Lamicall Schwanenhals Tablet Halter bei* Amazon

Lange wusste ich nicht, was ich von diesen Schwanenhals Tablet Haltern halten sollte. Naja, trotzdem habe ich den von Lamicall ausprobiert. Das Gute vorweg: Diese Schwanenhälse funktionieren tatsächlich. Ich hatte es erst am Schreibtisch ausprobiert und dann am Bett. Es schaut etwas seltsam aus, aber das Tablet wird tatsächlich gut gehalten. Zumindest bis zu 10 bis 11 Zoll große Modelle.

Bisschen schade ist, dass sich die Klemme für das Tablet billig anfühlt. Es ist eben billiges Plastik – aber wie gesagt, funktionieren tut es. Der Lamicall Schwanenhals Tablet Halter kostet rund 20 Euro.