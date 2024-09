Top 23 Tipps und Tricks für den Apple Pencil fürs iPad

Zeichnen und Schreiben – Das fällt den Meisten wohl zuerst ein, wenn sie an den Apple Pencil denken. Doch wusstet ihr, dass ihr eure Produktivität deutlich erhöhen könnt, wenn ihr den richtigen Umgang mit dem Apple Pencil beherrscht?



Wir schildern euch in diesem Artikel 23 Tipps und Ticks, um den Apple Pencil wie ein richtiger Profi zu nutzen. So holt ihr das Beste aus dem Stift und eurem iPad heraus.



Wir haben das Ganze mit dem Apple Pencil 2 in Kombination mit iPadOS 17 getestet, die allermeisten der Features funktionieren aber auch mit dem Apple Pencil 1, dem Apple Pencil mit USB-C und natürlich auch mit dem neuen Apple Pencil Pro.

Tipps für mehr Produktivität mit dem Apple Pencil

Schauen wir uns die Tipps und Tricks für euren Apple Pencil nun ohne große Umschweife im Detail an.

1. Die Mitteilungszentrale öffnen

Um die Mitteilungszentrale zu öffnen, tippt einfach mit dem Apple Pencil auf die Uhrzeit oder das Datum in der linken oberen Ecke des iPad-Bildschirms. Easy, oder?

2. Das Kontrollzentrum öffnen

Es ist mit dem Apple Pencil nicht wie mit dem Finger möglich, von der oberen rechten Bildschirmecke nach unten zu wischen, um zum Kontrollzentrum zu gelangen. Stattdessen tippt ihr einfach mit eurem Apple Pencil auf das Wi-Fi- und Batteriesymbol und es öffnet das Kontrollzentrum des iPad.

3. Zum Home Screen zurückkehren

Anders als beim Kontrollzentrum und der Mitteilungszentrale könnt ihr mit eurem Apple Pencil nicht zum Home Screen eures iPad gelangen. Denn es passiert nichts, wenn ihr die untere Home-Leiste mit dem Stylus antippt oder gedrückt haltet.



Möchtet ihr mit dem Apple Pencil zum Startbildschirm gelangen, müsst ihr AssistiveTouch aktivieren und eine Aktion definieren, um euch zum Startbildschirm zu bringen.



Um das zu tun, geht zu den Einstellungen des iPads und wählt > Bedienungshilfen > Tippen > AssistiveTouch und aktiviert dies. Nun legt eine der Aktionen wie Einfachtippen, Doppeltippen oder Langes Drücken fest und wählt anschließend „Home“ aus, um mit dieser Aktion zum Home Screen zu gelangen.



Danach könnt ihr, wann immer ihr zum Startbildschirm gehen möchtet, mit eurem Apple Pencil mit der schwebenden AssistiveTouch-Schaltfläche interagieren.



Auf diese Weise könnt ihr auch viele andere Aktionen definieren, die ihr mit eurem Apple Pencil bei Bedarf ausführt.

4. Erstellt auf direktem Weg eine Schnellnotiz

Wischt von der unteren rechten Ecke eures entsperrten iPad mit eurem Apple Pencil oder Finger nach außen, um ein kleines Notiz-App-Fenster zu öffnen. Ihr könnt sofort loslegen und mit dem Schreiben oder Zeichnen beginnen.

Um diese Funktion mit dem Finger auszuführen, wählt ihr zunächst „Einstellungen“ > „Multitasking & Gesten“ und aktiviert die Option „Mit Finger von Ecke aus streichen“.

5. Nehmt einen Screenshot mit dem Apple Pencil auf

Wischt von der unteren linken Ecke des iPad-Bildschirms mit eurem Apple Pencil oder Finger nach rechts, um einen Screenshot zu machen.

So gelingt euch das perfekte Timing für das Bildschirmfoto: Um einen Screenshot genau im richtigen Moment anzufertigen – zum Beispiel um einen bestimmten Moment in einem Video festzuhalten – wischt ihr von der unteren linken Ecke nach rechts und haltet euren Apple Pencil oder Finger solange gedrückt, bis der gewünschte Moment, den ihr einfangen wollt, passiert und dann lasst ihr los.

6. Deaktiviert Wischgesten an den Ecken, um unnötige Aktionen zu verhindern

Wenn ihr versehentlich häufig Schnellnotizen oder Screenshots auslöst, geht zu den iPad-Einstellungen und navigiert zu Apple Pencil > Stiftgesten und deaktiviert die entsprechenden Aktionen.

7. Verwendet die „Kritzeln-Funktion“ in Textfeldern

Schreibt mit dem Apple Pencil in beliebige Textfelder und die Funktion „Kritzeln“ wandelt eure Handschrift automatisch in getippten Text um. Dieses Feature funktioniert sogar, wenn eure handschriftlichen Eingaben über die Ränder des Textfelds hinausgehen.

Ich finde diese Funktion zum Beispiel super praktisch, um schnell und unkompliziert Formulare auszufüllen.

8. Radiert mit dem Apple Pencil

Ein weiteres cooles Feature ist das intuitive Löschen von Text mit dem Apple Pencil.

Dafür kritzelt ihr einfach über ein Wort, einen Satz oder eine Zeile, so wie ihr es auch mit einem analogen Stift tun würdet, wenn ihr etwas wegstreicht. Das Ganze sieht allerdings in der digitalen Variante wesentlich eleganter aus und das entsprechende Wort bzw. der weggekritzelte Textabschnitt verschwindet einfach. Ich liebe diese Funktion.

9. Schreibt mit dem Apple Pencil und lasst es in getippten Text umwandeln

In eine ähnliche Kerbe schlägt auch diese Funktion: Öffnet die Notizen-App auf eurem iPad und erstellt eine Notiz.

Tippt nun auf das A-Stift-Werkzeug. Wenn ihr es nicht seht, tippt zuerst auf die Markup-Schaltfläche.



Schreibt nun auf dem Bildschirm mit eurem Apple Pencil und euer handschriftlicher Text wird automatisch in maschinellen Text umgewandelt. Das Ganze funktioniert ziemlich zuverlässig, selbst bei Menschen wie mir, die keine besonders leserliche Handschrift haben.

10. Kopiert handschriftlichen Text

Wenn ihr bereits etwas mit eurem Apple Pencil in der Notizen-App handschriftlich geschrieben habt, könnt ihr es mit eurem Finger berühren und gedrückt halten und dann als Text kopieren. Cool, oder?

11. Nutzt die Verlinkungen in handgeschriebenen Texten bei Daten, E-Mails, Adressen und Telefonnummern

Wenn ihr ein Datum, eine Mobiltelefonnummer, eine E-Mail-Adresse oder eine Anschrift in der Notizen-App handschriftlich notiert habt, seht ihr eine dünne Linie darunter, auch wenn ihr sie nicht unterstrichen habt. Ihr könnt einen solchen Text mit eurem Finger berühren und gedrückt halten und die entsprechende Aktion ausführen.



Wenn ihr beispielsweise ein Datum notiert habt, könnt ihr einen Kalendertermin oder eine Erinnerung erstellen, es in der Kalender-App anzeigen lassen oder den Termin kopieren.

Habt ihr eine Adresse notiert, könnt ihr Anweisungen zu diesem Ort erhalten, sie in Karten öffnen, die Adresse zu Kontakten hinzufügen, sie kopieren oder mit anderen teilen.

Wenn ihr eine Telefonnummer notiert habt, könnt ihr die Nummer anrufen, eine Nachricht senden, FaceTime verwenden, sie zu Kontakten hinzufügen oder sie kopieren.

Sofern ihr eine E-Mail-Adresse handschriftlich aufgeschrieben habt, könnt ihr eine neue E-Mail oder iMessage senden, FaceTime verwenden, sie im Adressbuch speichern und die Adresse kopieren.

12. Unterschreibt PDFs und Dokumente

Öffnet ein Dokument in der Dateien-App und signiert es handschriftlich mit eurem Apple Pencil.

Ihr könnt auch euer iPad und den Stift verwenden, um Dokumente auf eurem Mac zu signieren.

Wenn ihr eine App von Drittanbietern verwendet, sucht nach der entsprechenden Signaturoption und verwendet dann euren Apple Pencil.

13. Zeichnet perfekte Formen

Öffnet die Notizen-App und zeichnet beispielsweise einen Kreis, ein Quadrat oder eine gerade Linie und haltet die Apple Pencil-Spitze ein wenig länger auf dem Bildschirm, bis ihr eine perfekte Form seht. Jetzt hebt euren Stift an und eure Zeichnung ist nicht mehr krumm und schief, sondern erstrahlt in einer perfekten Form.

14. Neigt die Spitze eures Apple Pencil

Alle Apple Pencil-Modelle haben eine Neigungsempfindlichkeit. Ihr könnt sie zum Schattieren oder Erstellen anderer Effekte beim Zeichnen oder Kolorieren verwenden.

Habt ihr Folgendes schon gewusst? Schüttelt ihr euer iPad oder wischt mit drei Fingern nach links, könnt ihr eine Aktionen rückgängig machen. Wischt mit drei Fingern nach rechts, könnt ihr die Aktion erneut durchführen.

15. Verwendet die Druckempfindlichkeit

Apple Pencil der 1. und 2. Generation sowie der neue Apple Pencil Pro (alle Apple Pencils außer der mit USB-C) besitzen eine Druckempfindlichkeit, die sicherstellt, dass eure Zeichnung auf den Druck reagiert, den ihr ausübt und dementsprechend leichte oder dunkle Striche erzeugt. Ihr könnt dies in unterstützten Apps verwenden. Wenn ihr es direkt ausprobieren wollt, öffnet die Apple Notizen-App und wählt das Markierungswerkzeug aus. Zeichnet nun eine gerade Linie mit fast keinem Druck und macht dasselbe, während ihr Druck ausübt. Beide Linien besitzen eine unterschiedliche Deckkraft.

16. Doppeltippen, um zwischen Werkzeugen zu wechseln

Wenn ihr euren Apple Pencil zum Zeichnen verwendet, könnt ihr einfach über dem Bereich der Spitze doppeltippen, um zwischen dem aktuellen Werkzeug und dem Radiergummi zu wechseln.

Ihr könnt diese Aktion nach euren Wünschen anpassen oder in den iPad-Einstellungen unter Apple Pencil > Doppeltippen deaktivieren. Ihr könnt das Ganze so einstellen, dass ihr zwischen aktuellen und zuletzt verwendeten Werkzeugen wechselt, die Farbpalette oder die Pinselstärke anzeigt.

17. Zeichnet in E-Mails

Ihr könnt euren Apple Pencil verwenden, um eine Zeichnung zu erstellen und an eure E-Mail in der Apple Mail-App anzuhängen.

18. Verwendet zwei Finger zum Scrollen, wenn ihr mit dem Apple Pencil zeichnet

Wenn ihr mit eurem Apple Pencil skizziert, kann das Scrollen mit eurem Stift oder einem Finger eine ungewollte Linie hinzufügen. Scrollt daher am besten mit zwei Fingern nach oben oder unten, um dies zu vermeiden.

19. Schaltet die Hover-Funktion ein oder aus

Ihr könnt euren Apple Pencil 2 und Apple Pencil Pro über Elemente auf dem Bildschirm halten, um Werkzeuge und Steuerelemente vor der Verwendung als Vorschau zu sehen. Diese Funktion ist ab dem iPad Pro 11-Zoll (4. Generation) und iPad Pro 12,9-Zoll (6. Generation) verfügbar und zum Beispiel praktisch, um beim Zeichnen zu sehen, wo exakt eine Linie entsteht, bevor ihr mit dem Apple Pencil tatsächlich das Display berührt.

Wenn ihr das Hover-Feature jedoch nicht verwenden möchtet, könnt ihr unter dem Abschnitt „Pencil Hover“ in den iPad-Einstellungen > Apple Pencil die Option „Effekte anzeigen beim Verwenden des Stifts“ deaktivieren.

20. Überprüft die spezifischen Apple Pencil-Einstellungen in der jeweiligen App

Zeichen-, Design-, Notiz- und ähnliche Apps bietet teilweise individuelle Einstellungen für den Apple Pencil. Stellt sicher, dass ihr das Ganze in den Einstellungen der jeweiligen App nach euren persönlichen Bedürfnissen anpasst.

21. Überprüft den Batteriestatus eures Stifts

Ihr könnt das Batterie-Widget auf dem iPad-Startbildschirm hinzufügen, um den Batteriestatus eures Apple Pencil im Auge zu behalten.

22. Ersetzt die Spitze eures Apple Pencil

Dieser Tipp dreht sich um die physische Spitze des Apple Pencil. Wenn diese abgenutzt ist oder nicht mehr richtig funktioniert, könnt ihr ein Set mit 4 Spitzen von Apple für 25 Euro kaufen und sie austauschen. Ihr müsst also nicht direkt einen neuen Apple Pencil kaufen.

23. Zeichnet durch Papier

Was früher in der Schulzeit bei mir der Standard war, ist heutzutage auch mit dem Apple Pencil und dem iPad möglich.

Ihr könnt euren Apple Pencil dafür verwenden, um durch ein Stück Papier auf dem iPad zu zeichnen bzw. abzupausen. Auf diese Art und Weise könnt ihr zum Beispiel schnell die Grundrisse eines bestimmten Motivs nachzeichnen. Coole Idee, oder?

Ihr solltet aber im Hinterkopf behalten, dass sich die Spitze des Apple Pencil so möglicherweise schneller abnutzt.