Amazon Prime Day 2024: Die besten Samsung Tablet-Deals im Überblick

Der Amazon Prime Day findet dieses Jahr am 16. und 17. Juli statt. Von heute an bis morgen Abend um Mitternacht findet ihr auf Amazon unzählige Angebote, darunter wahnsinnig günstige Deals auf Technikprodukte wie Notebooks, Smartphones, Kopfhörer, Fernseher und natürlich auch Tablets. In diesem Artikel findet ihr eine Übersicht über alle reduzierten Geräte der Galaxy Tab Serie von Samsung. Aber auch zu anderen Herstellern und Kategorien lohnt sich ein Blick. Die komplette Übersicht über alle Prime Day Angebote findet ihr hier.*

Zur Info: Für die meisten Amazon Prime Day Deals benötigt ihr eine Prime Mitgliedschaft. Es reicht aber schon aus, einfaches Testmitglied zu sein. Wenn ihr den Service von Amazon Prime nicht nutzen wollt und einfach nur ein gutes Angebot abstauben möchtet, dann könnt ihr eure Testmitgliedschaft problemlos wieder kündigen. Macht es am besten direkt nach Ablauf des Prime Days, damit ihr es nicht vergesst. Zum kostenlosen 30 Tage Prime Gratiszeitraum geht es hier entlang.*

Die besten Samsung Tablet-Deals zum Prime Day 2024

Hier findet ihr alle aktuell reduzierten Samsung Galaxy Tab Modelle auf einen Blick. Im weiteren Artikel geben wir euch die wichtigsten Infos zu allen Tablets und eine kurze Einschätzung zur Attraktivität des jeweiligen Prime Day Angebots.

Samsung Galaxy Tab A9: Gutes 8-Zoll-Einsteigermodell für 139 Euro

Im aktuellen Prime Day Deal bekommt ihr das Samsung Galaxy Tab A9 in der Basisversion (Wi-Fi only) mit Mediatek Helio G99 CPU, 4 GB RAM und 64 GB Speicher um 22 % reduziert. Das kompakte Tab A9 ist vor allem wegen seiner in diesem Preisbereich durchaus soliden Leistung und des schön hellen 8″-Displays empfehlenswert. Allerdings bietet das Tablet leider keine Unterstützung für einen aktiven Stylus, weshalb ihr es nicht mit Samsungs S Pen nutzen könnt. Auch die Akku-Laufzeit ist recht kurz und der Bildschirm hat im Gegensatz zu fast allen anderen aktuellen Galaxy Tab Modellen nur 60 Hz. Das Angebot ist allerdings nicht so gut, wie es ausschaut. Denn direkt bei Samsung bekommt ihr 128 GB Speicherplatz für zehn Euro mehr.

Lesen: Unser Samsung Galaxy Tab A9 Test

Angebot: Das Samsung Galaxy Tab A9 im Amazon Prime Day Deal*

Samsung Galaxy Tab A9+: Einsteiger-Tablet mit großem 90Hz-Display für 179 Euro

Auch beim Galaxy Tab A9+ bezieht sich das Prime Day Angebot wie beim kleineren Bruder auf das Basismodell mit Wi-Fi, 64 GB Speicherplatz und 4 GB RAM. Das A9+ wird von einem Qualcomm Snapdragon 695 Prozessor angetrieben und eignet sich damit zum Surfen, Streamen und für nicht so hardwareintensive Spiele. Leider hat es keine S Pen Unterstützung, nur eine kurze Akkulaufzeit und die Verarbeitung ist nicht die allerbeste. Dafür ist das 90Hz-Display mit seinen 11 Zoll und 1920 x 1200 Pixeln für den Preis ziemlich gut und als einziges Samsung-Tablet dieser Preisklasse unterstützt das A9+ erstmals den DeX Desktopmodus. Auch dieser Deal ist mit Vorsicht zu genießen, denn bei Samsung bekommt ihr das Tab A9+ zum Aktionspreis sogar noch etwas günstiger.

Lesen: Unser Samsung Galaxy Tab A9+ Test

Angebot: Das Samsung Galaxy Tab A9+ im Amazon Prime Day Deal*

Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024): Supergünstiges S Pen Tablet für 249 Euro

Zum Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024) haben wir ein ambivalentes Verhältnis. Einerseits ist das 10,4-Zoll-Display (2000 x 1200 Pixel) mit 6o Hz relativ schwach besetzt und das Design mal wieder vom Vorgängermodell übernommen. Andererseits hat es guten Sound, ein robustes Metallgehäuse, aktuelle Software (Android 14) inklusive langjährigem Update-Support und es kommt mit dem großartigen S Pen im Lieferumfang. Wenn ihr möglichst günstig an ein Tablet mit sehr gutem Stylus kommen wollt, ist die aktuelle Generation des Tab S6 Lite mit Exynos 1280 Octa-Core CPU, 4 GB RAM und 64 GB Speicher (erweiterbar auf bis zu 1 TB mit microSD-Karte) eine gute Wahl. Und tatsächlich ist der Prime Day Deal richtig stark, denn so billig bekamt ihr das Galaxy Tab S6 Lite 2024 nach unserem Kenntnisstand noch nie.

Lesen: Unser Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024) Test

Angebot: Das Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024) im Amazon Prime Day Deal*

Samsung Galaxy Tab S9 FE: Eines der besten Mittelklasse-Tablets mit Stift für 379 Euro

Das Samsung Galaxy Tab S9 FE ist eines unserer liebsten Mittelklasse-Tablets, denn das 10,9 Zoll große Entertainment-Tablet mit einer Auflösung bietet nicht nur ein hochwertiges Design inklusive staub- und wassergeschütztem Gehäuse dank IP68-Zertifizierung, sondern neben 90 Hz Bildwiederholfrequenz und einer Auflösung von 2304 x 1440 Pixeln weitere Pro-Features wie einen Fingerabdrucksensor. Dazu gibt es ziemlich gute Lautsprecher, eine optional erhältliche Tastatur, aktuelle Software mit langen Updates und als Bonus den S Pen gratis obendrauf. Das Prime Day Angebot ist preislich okay, ihr bekommt das Tablet aber auch bei anderen Händlern generell recht günstig.

Lesen: Unser Samsung Galaxy Tab S9 FE Test

Angebot: Das Samsung Galaxy Tab S9 FE im Amazon Prime Day Deal*

Samsung Galaxy Tab S9 FE+: Großes 12,4-Zoll-Mittelklasse-Tablet für 549 Euro

Das Samsung Galaxy Tab S9 FE+ wäre das perfekte Tablet, wenn es nur einen etwas stärkeren Prozessor hätte. Die lediglich durchschnittliche Exynos 1380 Prozessor CPU ist aber auch der einzige Kritikpunkt an diesem Tablet, das ansonsten mit 8 GB RAM und 128 GB Speicher in der Basiskonfiguration, einem 12,4-Zoll-IPS-LCD mit 2560 x 1600 Pixeln, 90 Hz Bildwiederholrate sowie S Pen Kompatibilität im Test ziemlich begeistert. Wie das S9 FE verfügt auch das S9 FE+ darüber hinaus über ein IP68-zertifiziertes Gehäuse mit Fingerabdrucksensor und allem drum und dran. 21 % Rabatt klingen da nach einem guten Schnäppchen. Tatsächlich bekommt ihr das Tablet beim Hersteller aber zum gleichen Preis, falls ihr dem Prime Day verpassen solltet.

Lesen: Unser Samsung Galaxy Tab S9 FE+ Test

Angebot: Das Samsung Galaxy Tab S9 FE+ im Amazon Prime Day Deal*

Samsung Galaxy Tab S9: Flaggschiff-Qualität zum Sparpreis für 549 Euro

Das Samsung Galaxy Tab S9 ist mit seinem 11-Zoll-AMOLED-Panel das kleinste der drei Flaggschiffe aus der Samsung Galaxy Tab Serie. Mit scharfen 2560 x 1600 Pixeln und 120 Hz Bildwiederholfrequenz erfüllt das Tab S9 sämtliche Ansprüche an ein professionelles Display. Auch die Hardware leistet mit einem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Prozessor, Adreno 740 GPU, 8 GB RAM sowie 128 GB Speicher einen mehr als nur guten Job. Rund wird die Sache spätestens durch das wirklich hübsche Metallgehäuse mit Schutz gegen Wasser nach IP68-Standard und Fingerabdrucksensor. Aber auch die lange Akkulaufzeit und OS-Updates bis Android 17 sollten Erwähnung finden. Auch der Deal ist ein wirklich guter. Zwar klingen 8 % Rabatt nicht sonderlich spektakulär, aber im Samsung-Onlineshop zahlt ihr 100 Euro drauf.

Lesen: Unser Samsung Galaxy Tab S9, S9+ und S9 Ultra Test

Angebot: Das Samsung Galaxy Tab S9 im Amazon Prime Day Deal*

Samsung Galaxy Tab S9+: 12,4-Zoll-AMOLED-Kraftpaket für 849 Euro

Das Galaxy Tab S9+ ist das mittlere Modell von Samsungs Flaggschiff-Serie und bietet größtenteils dieselben technischen Daten wie das kleinere Galaxy Tab S9. Neben einer etwas höheren Akkuleistung, um das größere Display mit Strom zu versorgen, variiert hier zwangsläufig auch die Auflösung. Der mit 12,4 Zoll bereits beachtlich große Bildschirm des Samsung Galaxy Tab S9+ löst mit 2800 x 1752 Bildpunkten auf und ist damit wie seine beiden Schwestermodelle knackig scharf, wie wir es von einem Flaggschiff-Tablet erwarten. Das um satte 31 Prozent reduzierte Angebot zum Amazon Prime Day ist empfehlenswert, denn hierbei handelt es sich um die höhere Speicherkonfiguration mit 512 GB, die bei Samsung 100 Euro teurer ist. Allerdings gilt der Deal nur für die vermutlich unbeliebtere Farbvariante Beige.

Angebot: Das Samsung Galaxy Tab S9+ im Amazon Prime Day Deal*

Samsung Galaxy Tab S9 Ultra: Riesiges 14,6-Zoll-AMOLED-Display für 888 Euro

Der letzte Deal in unserer Liste liefert euch das Samsung Galaxy Tab S9 Ultra in der Standard-Version in Grau mit Snapdragon 8 Gen 2 Chipsatz, 12 GB RAM und 256 GB Speicher zu einem Preis ein gutes Stück unterhalb der 1000-Euro-Marke. Das 14,6 Zoll große AMOLED-Panel des Galaxy Tab S9 Ultra mit seinen sage und schreibe 2960 x 1848 Pixeln ist eines der größten und hochauflösendsten Displays auf dem Markt für Android-Tablets. Nicht nur zu diesem besonders günstigen Preis ist das S9 Ultra eine absolute Kaufempfehlung. Wer sich etwas umschaut, bekommt das Flaggschiff aber auch bei anderen Händlern mit dem gleichen Rabatt.

Angebot: Das Samsung Galaxy Tab S9 Ultra im Amazon Prime Day Deal*