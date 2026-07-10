Alldocube iPlay 80 Mini Ultra Test | Das beste 350€ Gaming-Tablet?

Mit dem Alldocube iPlay 80 Mini Ultra ist ein sehr spannendes 8,8 Zoll großes Tablet erschienen, das sich zum einen hauptsächlich an Gamer richtet, aber auch 5G eingebaut hat. Man kann damit sogar telefonieren. Es ist ziemlich spannend und kostet sogar nur rund 350 Euro.

Klingt auf dem Papier super, aber wir sind skeptisch, was für Kompromisse sich in den Details verbergen? Wir haben es die letzten Wochen über ausführlich getestet, es zum Lesen genutzt, zum Spielen, aber auch mit SIM-Karte so ein bisschen als Handy-Ersatz. Und tatsächlich hat es uns überzeugt, schauen wir es uns an.

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Performance und Specs

Es wird als Gaming-Tablet beworben und die Leistung kommt vom Mediatek Dimensity 8300. Das ist ein Mittelklasse-4nm-chip aus 2025. Die Performance ist für Alltagsaufgaben wie Surfen, Streamen oder Multitasking überraschend gut. Das Tablet fühlt sich nur selten langsam an.

Das iPlay Mini Ultra kommt mit fest verbauten 12 GB RAM und 256 GB schnellem UFS-3.1-Speicher. Der Speicher lässt sich auch per Micro-SD erweitern. Bei der Konnektivität gibt es Wifi 6E und Bluetooth 5.3. Das ist zwar nicht der neueste Standard, hat im Test bisher aber sehr zuverlässig funktioniert.

Die Leistung des Alldocube können wir mit Benchmarks gegen andere 8-Zoll-Tablets vergleichen. Im CPU-Test von Geekbench 6 ist das iPlay 80 Mini Ultra im Single-Core doppelt so schnell wie das Samsung Galaxy Tab A11 und im Multi-Core 135 Prozent schneller. Das erklärt, warum sich das Surfen darauf so viel flüssiger anfühlt. Das iPad Mini ist allerdings im Single-Core 105 Prozent und im Multi-Core 67 Prozent schneller.

Der Wildlife-Extreme-Test von 3DMark gibt uns einen besseren Eindruck von GPU- und Gaming-Leistung. Hier liegt das iPlay Mini solide 780 Prozent vor dem Galaxy Tab A11. Es ist außerdem nur 20 Prozent langsamer als das iPad Mini. Nur das Lenovo Legion Tab Gen 3 schafft einen deutlichen Vorsprung von 30 Prozent gegenüber dem Alldocube. Dieses Tablet unterstützt allerdings kein 5G und kostet deutlich mehr.

Gaming-Performance

Die tatsächliche Leistung in Spielen ist genauso gut, wie es die Benchmarks vermuten lassen. In Fortnite erreicht das iPlay Mini Ultra flüssige 115 FPS im Schnitt beim niedrigen Preset. Wenn ihr alle Einstellungen hochdreht, läuft das Spiel immer noch stabil mit 60 FPS.

In Delta Force ist die Leistung nicht ganz so beeindruckend. Hier ist das Spiel bei den Standard-Grafikeinstellungen auf 60 FPS begrenzt. Für bessere Grafik müsst ihr auf 30 FPS runtergehen, und das fühlt sich nicht besonders gut an. Ein 120-FPS-Modus wäre natürlich toll gewesen.

In Minecraft ist die Leistung in Ordnung. Das Spiel läuft mit stabilen, flüssigen 120 FPS bei „Fancy“-Grafik. Und wenn ihr die neuen „Vibrant Visuals“ aktiviert und das Performance-Preset behaltet, ist das Spiel mit 30 FPS immer noch spielbar. Das klingt vielleicht schlecht, aber selbst das schnellste Tablet, das wir je getestet haben, das OnePlus Pad 4, kämpft mit Vibrant Visuals darum, überhaupt 60 FPS zu erreichen. Das Alldocube macht in diesem Spiel also eine super Figur.

Akkulaufzeit

Das Mini Ultra steckt voller Akku, mit 7200 mAh und bis zu 33W kabelgebundenem Laden. Auf dem Papier ist das ein ziemlich großer Akku.

Trotzdem hält das Tablet nur 6 Stunden durch, wenn ein HD-YouTube-Video bei maximaler Helligkeit in Dauerschleife läuft. Das ist nicht besonders lang und tatsächlich ein schlechteres Ergebnis als beim iPlay 70 Mini Ultra von Alldocube mit fast identischen Specs, das im selben Test 8 Stunden und 48 Minuten erreicht hat. Aber die Akkulaufzeit im echten Alltag ist nicht so schlecht, wie es der Benchmark vermuten lässt. Eine Stunde Lesen bei hoher Helligkeit kostet nur etwa 10 Prozent Akku.

Design und Verarbeitung

Das iPlay 80 Mini Ultra hat ein schlankes, modernes Design. Die Seiten bestehen aus komplett flachem Kunststoff. Es ist kein Unibody-Design. Trotzdem fühlt sich nichts billig an, und der Kunststoff hält das Tablet mit nur 330 g recht leicht. Es ist 7,75 mm dick, was kein Problem ist, aber es gibt deutlich dünnere Tablets.

Auf der Rückseite oben rechts sitzt ein Kamerabuckel mit doppeltem Ring, trotzdem ruckelt es auf dem Tisch kaum.

An den Seiten findet ihr oben links einen rot abgesetzten Power-Button und eine Lautstärkewippe. Es gibt weder im Power-Button noch sonst irgendwo am Tablet einen Fingerabdrucksensor, ihr müsst euch bei der Biometrie also auf die Gesichtsentsperrung verlassen. Da es keine sichere 3D-Gesichtserkennung wie Face ID gibt, könnt ihr die Biometrie nicht für Passkeys oder so nutzen.

Den Micro-SD- und den SIM-Karten-Slot findet ihr unten links. Dual-SIM wird unterstützt, aber eine E-SIM könnt ihr mit diesem Tablet nicht nutzen. Einen Kopfhöreranschluss gibt es leider nicht.

Der USB-C-Anschluss sitzt auf der rechten Seite. Es ist ein USB-3.0-Port, und ihr könnt tatsächlich über einen HDMI-Adapter ein Bildsignal ausgeben. Leider gibt es keinen eingebauten Desktop-Modus und nicht mal eine Bildschirmerweiterung, ihr könnt das Display also nur auf einen externen Monitor spiegeln.

Display und Lautsprecher

Schön ist, dass Alldocube beim Display überhaupt keine Kompromisse macht. Das iPlay Mini hat ein 8,8 Zoll großes LCD-Panel mit 2560×1600 Pixeln. Das Bild ist also mit 343 PPI sehr scharf. Deutlich schärfer als das Galaxy Tab A11 mit nur 179 PPI. Das Panel ist nicht nur scharf, sondern mit 500 Nits auch relativ hell. Damit eignet es sich super für drinnen, auch wenn ihr die Erwartungen im Zaum halten müsst, wenn ihr es in der Sonne benutzt. Das geht, ist aber anstrengend für die Augen.

Positiv ist, dass die Blickwinkel sehr stabil sind und es sogar bis zu 144 Hz Bildwiederholrate bietet. Das müsst ihr allerdings in den Display-Einstellungen aktivieren. Damit sind Animationen beim Scrollen oder Navigieren durch Menüs super flüssig. Der Automatik-Modus begrenzt die maximale Bildwiederholrate auf 120 Hz, was sich immer noch sehr flüssig anfühlt. Und das Tablet kann Strom sparen, indem es die Bildwiederholrate im Leerlauf auf 30 Hz absenkt.

Die Farben des Displays sind sehr kräftig und satt, und der Kontrast ist für ein LCD auch gut. YouTube oder Netflix zu schauen macht hier richtig Spaß, vor allem weil das Tablet ein 16:10-Format hat und beim Streamen nur sehr kleine schwarze Balken oben und unten bleiben. Widevine L1 wird unterstützt und funktioniert auch einwandfrei.

Die Stereo-Lautsprecher links und rechts sind im Vergleich weniger beeindruckend. Sie werden zwar sehr laut, haben aber kaum Bass. Zumindest sind sie ziemlich klar. Zum Telefonieren und für YouTube-Video-Essays reicht das.

Ist es ein gutes Phablet?

Für manche ist es sehr spannend, dass ihr es fast wie ein normales Smartphone benutzen könnt. Es gibt momentan praktisch keine Konkurrenz für ein 8,8 Zoll Phablet, halb Handy halb Tablet, abgesehen vom Samsung Galaxy Tab A11. Und das fühlt sich für den täglichen Gebrauch viel zu langsam an.

Sobald unsere SIM-Karte drin war, hat das Alldocube sofort ein 5G-Signal empfangen. Wir hatten keinerlei Verbindungsprobleme, wobei die Umgebung auch nicht besonders anspruchsvoll war, Berlin Mitte eben. Ihr könnt ganz normal über euren Anbieter telefonieren, ohne Probleme. Das kann nicht mal das LTE-iPad-Mini.

Es ist wirklich schade, dass Alldocube oben keinen Hörmuschel-Lautsprecher verbaut hat. Das bedeutet, dass Anrufe immer im Freisprechmodus landen, und das ist in der Öffentlichkeit nicht gerade ideal. Ihr braucht also Bluetooth-Kopfhörer, um mit diesem Tablet wirklich zu telefonieren.

Positiv ist, dass das iPlay Mini Ultra volles GPS für die Navigation bietet und sogar haptisches Feedback und Vibrationsbenachrichtigungen unterstützt. Das ist bei Tablets sehr selten. Ihr könnt das auch in Spielen aktivieren, die Haptik unterstützen.

Kameras

Die Frontkamera sitzt im oberen Display-Rand im Hochformat, was schön ist, weil euer Gesicht so in einem Videocall tatsächlich mittig ist. Es ist ein 5-MP-Modul, Videos sind also auf FHD mit 30p begrenzt. Einen Autofokus gibt es auch nicht. Selfies damit sind ziemlich weich, aber brauchbar. Selfie-Videos sehen allerdings sehr körnig aus.

Die Rückkamera hat eine Auflösung von 13 MP, und ihr könnt Videos in 4K mit 30p aufnehmen. Für schnelle Schnappschüsse ist die Kamera in Ordnung, bei gutem Licht sehen Fotos also gut aus. Unser Modell hat Probleme mit dem Autofokus im Videomodus, wir wissen nicht, warum, falls es ein Software-Problem ist, wird es hoffentlich behoben.

Software: Android 16

Eines der größten Probleme bei kleineren Tablet-Herstellern wie Alldocube ist, dass es nach dem Release meist nur sehr wenig Software- und Sicherheits-Updates gibt. Das iPlay 80 Mini Ultra kommt ab Werk mit Android 16, was gut ist. Und es soll Android 17 per Update bekommen. Aber von mehr gehen wir nicht aus, lassen uns aber gern eines Besseren belehren.

Das wäre übrigen kein großes Problem, wenn ihr nach Support-Ende einfach eine andere Android-Version wie LineageOS installieren könntet, aber der Bootloader ist bei diesem Tablet gesperrt, das geht also nicht.

Abgesehen von diesen Problemen hat dieses Alldocube-Tablet tatsächlich solide Software. Beim ersten Einrichten gibt es keine gesponserten oder überflüssigen Apps, es begrüßen euch die grundlegenden Google-Apps, die fast jedes Android-Gerät mitbringt. Das System-Design, die Animationen und die Benutzeroberfläche sehen schön aus, weil es einfach das grundlegende Android-16-Design ist.

Fazit

Alles in allem ist das Alldocube iPlay 80 Mini Ultra in seiner Nische praktisch konkurrenzlos. Es gibt kein anderes schnelles, 8,8 Zoll großes 5G-Gaming-Tablet, das nicht ein Vermögen kostet. Das Lenovo Legion Tab Gen 5 kostet mehr als das Doppelte und hat nicht mal 5G. Am nächsten kommt noch das iPad Mini, aber das 5G-Modell kann nicht mal normal telefonieren.

Das Alldocube taugt auch als mobiles Lese- und Streaming-Gerät. Es hat ein tolles Display und eine Mobilfunkverbindung, damit ihr immer auf dem Laufenden bleibt. Das Tablet hat nur ein großes Problem, und das ist der nur einjährige Support zusammen mit dem gesperrten Bootloader. Stellt also sicher, dass ihr damit klarkommt, bevor ihr es kauft.

Wenn ihr ein Mini-Tablet wollt, das einfach seinen Job macht, empfehlen wir euch wirklich, mal in unseren Test des Samsung Galaxy Tab A11 zu schauen. Es gibt ein Modell mit 4G, und es bekommt ganze 7 Jahre Software-Updates und Patches.