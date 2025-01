Acer Swift 14 AI Test: Ein Sieg für leichte Windows-Laptops  

Seit Apple mit der MacBook M1-Serie Apple Silicon eingeführt hat, übertreffen sie Windows-Laptops bi der Energieeffizienz und Leistung. Deswegen waren wir gespannt darauf, endlich das Acer Swift 14 AI zu testen, ein Laptop, das den energieeffizienten und leistungsstarken Intel Core Ultra 7 258V sowie hochwertige Hardware bietet.

Nachdem wir es mit verschiedenen Benchmarks getestet und über einen Monat lang ausgiebig für alle möglichen Aufgaben benutzt haben, können wir bestätigen: Der Traum von langer Akkulaufzeit auf einem Windows-Gerät ist endlich wahr geworden.

Leistung: schnelle CPU und bemerkenswerte iGPU

Das Acer Swift 14 AI kann entweder mit einem Snapdragon-Chip konfiguriert werden – in diesem Fall würde auf dem Laptop die ARM-Version von Windows laufen – oder mit einem Prozessor der Intel Core Ultra 200-Serie. Unser Testgerät ist mit einem Intel Core Ultra 7 258V, 32 GB RAM und einer 1-TB-SSD ausgestattet. Der RAM-Speicher ist nicht aufrüstbar, da er direkt auf die CPU gelötet ist, aber die SSD kann bei Bedarf ausgetauscht werden. Eingebaut ist ein 63-Wattstunden-Akku.

Während das Acer Swift 14 AI in CPU-Benchmarks wie Geekbench keine Spitzenwerte erzielt, enttäuscht die integrierte GPU in grafikintensiven Anwendungen oder Spielen keineswegs. Diese Leistung kommt bei einer erstaunlich niedrigen maximalen Leistungsaufnahme von 37 Watt – ein enormer Rückgang im Vergleich zu früheren Intel-CPUs wie dem Ultra 7 165V, der eine Spitzenleistung von 115 Watt erreichte. Das macht Hoffnung, dass die Akkulaufzeit des Laptops so gut ist wie beworben.

Obwohl der Prozessor so effizient ist, wie versprochen, haben wir festgestellt, dass der Lüfter bei Belastung recht laut werden kann. Das Ändern des Lüfterprofils reduziert diesen Lärm kaum. Das fällt allerdings nur bei Gaming, Benchmarking oder anderen intensiven Aufgaben auf. Die Lüfter scheinen jedoch gute Arbeit bei der Kühlung zu leisten, mit maximalen CPU-Temperaturen von 75 °C, und das Gehäuse wird nur leicht warm.

Wir haben das Swift 14 in Geekbench-CPU- und GPU-Benchmarks sowie in einer Vielzahl von 3DMark-Tests zur Messung der Grafikleistung getestet. In Geekbench sehen wir 2690 Punkte im CPU-Single-Core- und 10896 im Multi-Core-Test. Das ist kein besonders hoher Multi-Core-Wert, was zu erwarten ist, da Intel bei der neuesten CPU-Reihe auf Hyperthreading verzichtet hat. Zum Vergleich: AMDs neuer Ryzen AI HX 370 erreicht ~14.700 Punkte im Multi-Core-Test.

Um die Arc 140v GPU zu testen, haben wir verschiedene GPU-Benchmarks von 3DMark verwendet. Wir erzielten 4404 Punkte in Time Spy, 8761 in Fire Strike und 15.041 in Solar Bay. Diese Werte übertreffen jede derzeit verfügbare iGPU und versprechen gute Leistung bei GPU-intensiven Aufgaben.

KI:

Wir haben Intels AI Playground installiert, um die versprochene KI-Leistung des Ultra 7 258V zu testen, und die Ergebnisse sind überraschend gut. Hochwertige KI-Bilder lassen sich nur lokal mit der ARC 140 iGPU erzeugen. Die Generierungszeit unterscheidet sich kaum von einem Desktop mit einer Arc A750 GPU, was für ein Laptop ohne dedizierte Grafikkarte beeindruckend ist. Die NPU scheint jedoch keine Rolle bei der Ausführung lokaler Sprach- oder Bildgenerierungsmodelle zu spielen. 32 GB RAM scheinen selbst bei anspruchsvollen KI-Aufgaben ausreichend zu sein – die iGPU kann in manchen Szenarien bis zu 16 GB RAM nutzen.

Spieleleistung:

Basierend auf den vorherigen Tests sieht Intels Arc 140v iGPU für Spiele vielversprechend aus. Alle unsere Tests wurden mit dem Leistungsprofil und aktiviertem Windows HDR durchgeführt.

In Counter-Strike 2 erreichten wir eine durchschnittliche Bildrate von 67 FPS bei hohen Einstellungen. Für mehr FPS und ein wettbewerbsfähigeres Erlebnis kannst du die Voreinstellungen auf niedrig setzen, was bei 1200p durchschnittlich 101 FPS liefert.

In Fortnite konnten wir Intels XeSS AI-Upscaler und die Raytracing-Fähigkeiten der Arc 140v testen. Und die Ergebnisse sind wirklich überraschend. Bei nativen 1800p sehen wir durchschnittlich 45 FPS bei maximalen Einstellungen mit Performance-Upscaling. Das Aktivieren von Hardware-Raytracing reduzierte diesen Wert auf 30 FPS. Bei 1080p und mittleren Einstellungen konnten wir ein +90 FPS-Erlebnis erzielen.

Wir haben auch andere, weniger anspruchsvolle Spiele wie League of Legends, Terraria und Civilization VI getestet, die alle problemlos mit +90 FPS gespielt werden können.

In Kombination mit einem 90-Hz-OLED-Display könnte das Acer Swift 14 die perfekte Wahl für jemanden sein, der gelegentlich spielen möchte, ohne einen schweren Gaming-Laptop herumtragen zu müssen.

Akkulaufzeit:

Wie zu erwarten, ist das Acer Swift 14 ein Akkulaufzeit-Monster. Obwohl es keinen riesigen Akku hat, kann es bei leichter Arbeit problemlos zwei oder sogar drei Tage durchhalten, ohne erneut an die Steckdoese zu müssen.

Für unseren Akku-Test haben wir ein YouTube HD-Video bei maximaler Helligkeit laufen lassen, um ein ungefähres Gefühl für die durchschnittliche Akkulaufzeit unter Last zu bekommen. Das Swift 14 schneidet dabei hervorragend ab und erreicht bei kontinuierlicher Wiedergabe eine Laufzeit von etwa 12 Stunden. Mit etwas gedimmter Bildschirmhelligkeit und aktivierten Energiesparoptionen hält das Notebook problemlos noch viel länger durch. Das 13-Zoll-MacBook Air weist sehr ähnliche Akkulaufzeiten auf.

Design und Verarbeitung:

Das Swift 14 AI ist genau das, was ein 14-Zoll-Produktivitäts-Laptop sein sollte: leicht, einfach und mit einer guten Auswahl an Anschlüssen für die meisten Nutzer. Dieses Gerät hat ein relativ minimalistisches Design. Im geschlossenen Zustand sind die einzigen erkennbaren Merkmale ein kleines Acer-Logo und ein Quadrat aus LEDs, das leuchtet, wenn KI-Funktionen genutzt werden – Teil von Acers Vorstoß, mehr KI-Integration in ihre Geräte zu bringen.

Auf der linken Seite des Laptops gibt es einen vollwertigen HDMI-Anschluss, einen USB-3.2-Port und zwei USB-4.0-Typ-C-Anschlüsse. Auf der rechten Seite befinden sich ein weiterer USB-3.2-Port und eine 3,5-mm-Audiobuchse. Leider fehlt ein SD-Kartensteckplatz. Das Laptop lädt über einen der Typ-C-USB-Anschlüsse mit 65 Watt.

Das Gerät hat ein reflektierendes graues Gehäuse aus einer Magnesiumlegierung, das insgesamt ein hochwertiges Gefühl und Aussehen vermittelt. Nach der Nutzung bleiben nur wenige Fingerabdrücke auf der Oberfläche zurück.

Es lässt sich leicht mit nur einer Hand öffnen, indem man die hervorstehende Kamerakante benutzt. Die Scharniere sind jedoch etwas wackelig. Normalerweise fällt das nicht negativ auf, aber bei starker Hintergrundbeleuchtung des Bildschirms erzeugt das Wackeln beim Tippen einen störenden Flackereffekt. Falls das euch stört, könnte die matte Display-Version die bessere Wahl sein.

Hervorragendes Display, enttäuschende Lautsprecher:

Wir verwenden die 2880×1800-OLED-Display-Konfiguration des Laptops. Der 90-Hz-OLED-Bildschirm mit HDR-Unterstützung ist objektiv gesehen ein wunderschönes Display mit einer Spitzenhelligkeit von 500 Nits. Die Farben sind hell und kräftig, und die hohe Bildwiederholrate sorgt für ein flüssiges Bild im Alltag.

Ein Kritikpunkt ist, dass das Display SEHR stark spiegelt. Oft fällt das nicht auf, doch gelegentlich hat uns das sehr gestörrt.

(Links: Acer Swift 14 AI; Rechts: Microsoft Surface Pro 11)

Es ist schade, dass die Bildwiederholfrequenz nicht variabel ist. Lasst ihr das Display die ganze Zeit auf 90Hz, wird also mehr Strom verbraucht, obwohl das, was ihr macht, vielleicht gar keine 90Hz darstellen kann. Für Spiele wollt ihr dann aber wieder 90Hz haben. Es ist auch unpraktisch, tiefd in die Einstellungen gehen zu müssen, um die Bildwiederholfrequenz anzupassen.

Lautsprecher:

Unsere Erwartungen an die Lautsprecher dieses kleinen Laptops waren nicht hoch, da es keine nach vorne gerichteten Lautsprecher gibt. Die Realität ist genau das, was wir erwartet haben: wenig Bass, Verzerrungen bei hoher Lautstärke und die Lautsprecher werden ohnehin nicht sehr laut. Der Klang wird außerdem gedämpft, wenn es auf einer weichen Oberfläche wie einem Sofa oder einer dicken Tischdecke steht.

Wir haben die Lautsprecher mit denen des ähnlich kleinen Microsoft Surface Pro 11 verglichen, und der Unterschied zwischen den beiden Geräten ist wie Tag und Nacht. Leider ist das Acer in diesem Bereich nicht überzeugend.

Software:

Zur Software des Acer Swift 14 AI haben wir wenig zu sagen, aber unsere Erfahrungen waren eher negativ als positiv. Trotz des Schwerpunkts auf KI fühlt es sich kaum anders an als jedes andere „Nicht-KI“-Notebook.

Die riesige Copilot-Taste auf der Tastatur öffnet den Copilot-KI-Bildschirm von Microsoft, der dem Benutzer Chat-Funktionen bietet, die denen von ChatGPT sehr ähnlich sind.

Obwohl die NPU in Intels Core Ultra 258v eine KI-Leistung von ganzen 47 TOPS verspricht, finden wir, dass die Integration einer NPU immer noch eher enttäuschend ist. Beim Ausführen von Copilot haben wir festgestellt, dass alles sowieso in der Cloud läuft, da sowohl die GPU als auch die NPU keine erhöhte Nutzung zeigen. Es ist seltsam, dass Microsoft von Herstellern verlangt, eine NPU in Windows-Geräte einzubauen, die den Copilot nutzen wollen, wenn nur wenige der Funktionen lokal ausgeführt werden.

Beim ersten Einrichten des Laptops fiel uns auf, dass eine Menge Bloatware vorinstalliert ist. Es ist schade, dass auf einem Laptop direkt vom Hersteller McAfee installiert ist, insbesondere da Microsoft Defender bereits gute Arbeit leistet. Es gab nicht einmal die Möglichkeit, McAfee während des Setups nicht zu installieren. Acer hat auch eine Reihe von KI- und hauseigener Software im Angebot, die vorinstalliert ist, wie AcerSense und Acer LiveArt. Wir fanden keine davon nützlich.

Tastatur und Trackpad:

Gute Tastaturen werden oft von der Leistung und Ästhetik überschattet, wenn man sich ein Laptop ansieht. Für alle, die den Großteil ihres Tages mit Tippen verbringen, erspart eine gut durchdachte Tastatur jedoch eine ganze Welt voller Unannehmlichkeiten.

Das Acer Swift 14 verfügt über eine hintergrundbeleuchtete, solide, taktile und komfortable Tastatur. Obwohl die Tastatur nicht mit der eines Lenovo ThinkPad mithalten kann, ist das Tippen nach einer kurzen Eingewöhnungsphase durchaus angenehm.

Die Tasten haben einen geringen Hubweg, sind aber breit und nutzen den begrenzten Platz des 13-Zoll-Laptops maximal aus. Die Tasten fühlen sich wertig an und haben ein leises, aber angenehmes Klickgeräusch. Sie wackeln kaum, und der gesamte Bodenrahmen des Laptops ist sehr stabil. Das alles sorgt für ein gutes Schreibgefühl.

Das Touchpad ist ziemlich gut. Leider hinterlässt man auf der glatten und großen Oberfläche des Trackpads leicht Flecken, aber abgesehen davon haben wir keine Kritik.

Webcam-Qualität

Die QHD-Webcam mit 1440p leistet solide Arbeit bei Zoom-Meetings. Spannend ist der sehr weite Betrachtungswinkel dieser Kamera, der wahrscheinlich für die KI-Gesichtserkennungsoption bei Anrufen gedacht ist. Allerdings neigt die Webcam dazu, Bilder mit sehr blassen Farben zu erzeugen. Trotzdem ist diese Kamera deutlich besser als die üblichen 1080p-Webcams, die immer noch in Produktivitäts-Laptops zu finden sind.

Fazit: Wer sollte diesen Laptop kaufen?

Mit dem Acer Swift 14 AI gibt es endlich echte Konkurrenz im Segment der Produktivitäts-Laptops auf der Windows-Seite. Acer hat großartige Arbeit geleistet und ein Gerät geschaffen, das alle Anforderungen eines 13-Zoll-Produktivitäts-Laptops erfüllt. Die Akkulaufzeit ist hervorragend, die Leistung gut, und die Hardware sowie das Benutzererlebnis sind klasse.

Wir denken, dass es eine großartige Wahl ist, wenn du ein schnelles Gerät brauchst, das tagelang mit einer Akkuladung auskommt und du Windows gegenüber macOS vorziehst. Das 13-Zoll-MacBook Air bietet ein ähnliches Preis-Leistungs-Verhältnis, kommt jedoch mit den Einschränkungen von macOS und der eingeschränkten App-Kompatibilität.