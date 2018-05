Acer Iconia One 10 B3-A50: Tablet mit Android 8.0 Oreo erscheint bald

Anzeige



Acer wird demnächst ein neues Android-Tablet vorstellen, das mit Android 8.0 Oreo ausgeliefert wird. Bei der US-Behörde FCC ist ein Acer Iconia One 10 B3-A50 aufgetaucht. Es handelt sich dabei um ein 10,1 Zoll großes Tablet mit Mittelklasse-Hardware.

Der taiwanesische Hersteller bringt jedes Jahr neue Tablets auf den Markt. Das neue Modell beerbt das Iconia One 10 B3-A40, das im Sommer 2017 erschienen ist. In der Regel kostet die Iconie One 10 Serie um die 200 Euro.

Wie ihr auf den Bildern sehen könnt, könnten wir in diesem Jahr ein Metallgehäuse bekommen. Doch all die Vorgänger erschienen mit einem Plastikgehäuse. Vermutlich wird Acer also wieder auf Kunststoff setzen. Ganz sicher bin ich mir jedoch nicht.

Acer Iconia One 10 B3-A50 Datenblatt

Allzu spannend ist die interne Hardware leider nicht. Laut den FCC-Dokumenten bekommen wir ein 10,1 Zoll großes FullHD-Display und einen MediaTek MT8167A Quad-Core Prozessor. Zusätzlich gibt es 2GB RAM und 32GB internen Speicher. Der Akku soll eine Kapazität von rund 6000mAh bieten. Außerdem unterstützt es WLAN 802.11 a/b/g/n/ac und Bluetooth 4.1.

Die veröffentlichten Fotos verraten auch, dass es anstelle einen USB C einen alten Micro USB Anschluss gibt. Zusätzlich bekommen wir einen Kopfhöreranschluss und zwei Kameras.

Spannender ist, dass das Acer Iconia One 10 B3-A50 direkt mit Android 8.0 Oreo ausgeliefert wird. Aktuell gibt es nur sehr wenige Tablets mit Oreo.

Letztendlich wird es das Tablet von Acer aber schwer haben. Mit dem Amazon Fire HD 10 (Test) gibt es bereits ein sehr ähnliches und ausgezeichnetes Android-Tablet, das nur 179 Euro kostet. Prime-Mitglieder zahlen sogar nur 159 Euro. Mit den Preisen von Amazon können die meisten Hersteller nicht mithalten.

Wahrscheinlich wird Acer das Iconia One 10 B3-A50 innerhalb der nächsten paar Wochen vorstellen. Spätestens zur Computex 2018 in Taiwan, die Anfang Juni startet. Ich werde vor Ort sein und von allen Neuheiten berichten.

