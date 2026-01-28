Acer Chromebook Tab 311 Test: Genial oder Geldverschwendung?

Unserer Meinung nach muss ein gutes Chromebook nur drei Dinge richtig machen: Es muss schnell genug sein fürs Surfen, die Akkulaufzeit muss länger sein als bei einem vergleichbaren Windows-Laptop, und die Hardware darf einem im Alltag nicht im Weg stehen.

Acer hat uns ihr neuestes Chromebook Tab 311 geschickt – ein robustes Tablet mit ChromeOS, integriertem Stylus und Tastatur-Cover. Der UVP startet bei rund 370 Euro und in diesem Test erfahrt ihr, ob es den Preis wert ist und für wen dieses Tablet überhaupt gedacht ist. Eins vorweg: Für viele ist es leider keine gute Wahl.

Acer Chromebook Tab 311 bei* Amazon

Design & Verarbeitung

Das Tab 311 ist für ein 11-Zoll-Tablet mit 610 Gramm überraschend klobig. Zum Glück ist das Tastatur-Cover nicht allzu schwer, sodass ihr es trotzdem gut herumtragen könnt. Wir hatten die Tastatur fast immer dabei. Das Gehäuse besteht größtenteils aus Aluminium mit einem kleinen Plastikstreifen oben. Es fühlt sich stabil an, lässt sich kaum verbiegen, aber das Tablet liegt ohne Hülle unbequem in der Hand.

Acer möchte das Tab 311 sicherlich hauptsächlich an Schulen verkaufen und da passt es, dass es nach dem MIL-STD-810H Standard sehr robust gebaut ist.

Die Hülle und die Tastatur fühlen sich tatsächlich deutlich hochwertiger an als das Tablet selbst. Die Rückseite hat einen ausklappbaren Standfuß, mit dem das Tablet in jedem Winkel stehen kann, und die Tastatur dockt fest über Pogo-Pins an der Unterseite an.

Auf der linken Seite des Tablets gibt es eine exzellente Auswahl an Anschlüssen. Unten links habt ihr den USB-C-Ladeport mit USB-3.2-Geschwindigkeit und Display-Output. Ihr könnt also mit einem einfachen HDMI-Adapter oder Dongle einen externen Monitor anschließen.

Direkt über dem USB-Port sitzt der 3,5mm-Kopfhöreranschluss. Leider gab es in unserem Test ein hörbares Hintergrundrauschen, als wir sehr gute kabelgebundene Kopfhörer benutzt haben. Um YouTube-Videos zu schauen oder mit Kopfhörern zu videotelefonieren, ist es okay, ja – aber für echte Musikliebhaber ist das nichts.

Darüber findet ihr den Power-Button und die Lautstärkewippe, und überraschenderweise einen MicroSD-Kartenslot zur Speichererweiterung. Es gibt auch einen SIM-Kartenslot, falls ihr die LTE-Version für mobiles Internet kauft. Ganz oben rechts steckt der mitgelieferte Stylus im Tablet.

Hardware & Performance

Chromebooks haben natürlich den Vorteil, dass auf ihnen ein sehr leichtes Betriebssystem läuft, nämlich Chrome OS. Sie kommen also mit schwächerer Hardware klar und so ist es auch hier. Im Acer Tab 311 steckt der Mediatek Kompanio 520, ein Budget-Chip aus dem Jahr 2022 . Dazu gibt es 4GB oder 8GB RAM und 128 GB Speicher. Wir haben die 8GB Version getestet.

Trotz des alten Chipsatzes fühlen sich Surfen in Chrome, Google Docs und Videos streamen völlig in Ordnung an. Schnell sogar. Das ist eine positive Überraschung.

Mit Geekbench 6 vergleichen wir die CPU-Leistung. Hier landet das Acer bei den Single- und Multi-Core-Werten fast ganz unten im Vergleich zu allen Tablets, die wir in letzter Zeit getestet haben. Das 11-Zoll iPad ist im Single-Core 230 % schneller, und das Galaxy Tab S10 Lite ist auch gut 60% besser.

Mit dem 3D Mark Wild Life Extreme Test vergleichen wie die Grafikleistung, die für Spiele wichtig ist. Hier ist das iPad 11 ganze 13-mal schneller und das S10 Lite 4-mal besser. Also nein, anspruchsvolle Spiele werdet ihr auf diesem Chromebook nicht spielen können. Für Schulen ist das vielleicht sogar ein Feature.

Akkulaufzeit

Das Chromebook wird von einem 29,65 Wattstunden-Akku versorgt, und Acer verspricht 10 Stunden Laufzeit. Das Tablet lädt mit 45 Watt, was einigermaßen schnell ist. Der Akku scheint aber bei Kälte etwas zu kämpfen. Obwohl das Tablet voll geladen war, weigerte es sich an einem kalten Wintermorgen draußen einmal zu starten.

In unserem standardisierten YouTube-HD-Video-Test hielt es bei maximaler Helligkeit 6,1 Stunden durch. Das ist ein relativ schwaches Ergebnis. Das Galaxy Tab S10 Lite schafft zum Beispiel 8 Stunden.

Natürlich kommt das Chromebook trotzdem durch einen durchschnittlichen Arbeitstag, wenn man es nur zum Surfen oder für Notizen bei niedrigerer Helligkeit nutzt.

Display & Lautsprecher

Wir testen ständig 11 Zoll Tablets. Und das Acer 311 hat seit langem die breitesten Displayränder. Natürlich gewöhnt man sich daran, aber es ist schade, dass hier so viel Bildschirmfläche verloren geht.

Abgesehen davon ist das Display in Ordnung. Es ist ein 1200p-Panel mit 60 Hertz. Wenn ihr es wie ein Laptop verwendet, ist es scharf genug und ihr werdet keine einzelnen Pixel sehen; geht ihr näher ran, sieht es schlechter aus. Das Panel schafft eine Spitzenhelligkeit von 400 Nits. Das reicht gerade so für drinnen in einem hell beleuchteten Raum. Achtung: Draußen an einem sonnigen Tag ist das Tablet quasi unbenutzbar.

Der Touchscreen ist nicht der schnellste, den wir getestet haben, besonders wenn ihr präzise auf winzige Buttons tippen wollt – zum Beispiel, um einen Chrome-Tab zu schließen. Das liegt aber eher an der Desktop-Skalierung von ChromeOS. Die Nutzung des Trackpads oder einer Maus ist fast Pflicht.

Die Stereo-Lautsprecher sind zweckmäßig. Ihr könnt problemlos ein YouTube-Video schauen oder einen Podcast hören. Stimmen kommen klar rüber und sie sind laut genug. Musik klingt aber nicht besonders gut.

Kameras

Die Front- und Hauptkameras beim Tab 311 sind ziemlich schlecht. Die Selfie-Kamera hat 2 Megapixel und nimmt HD-Videos auf, die Hauptkamera hat 5 Megapixel und schafft FullHD. In einer hell erleuchteten Umgebung kommt ihr bei einem Zoom-Call gerade so durch. Aber schöne Fotos könnt ihr komplett vergessen.

Software

Das Highlight des Tablets ist natürlich Chrome OS und das hat einen entscheidenden Vorteil: Es bekommt ganze 10 Jahre Software- und Sicherheitsupdates. Das ist längerer als bei jedem Android- oder Apple-Tablet.

Chrome OS gefällt uns sehr, es ist ein großartiges Betriebssystem. Es ist effizient, simpel und lenkt nicht ab. Klar, ihr seid meist auf Android-Apps aus dem Play Store beschränkt – und Linux-Apps, falls ihr möchtet – aber wenn ihr für eure Arbeit oder Schule nur einen Browser und Web Apps braucht, seid ihr hier gut bedient.

Die Einrichtung geht super schnell. Ihr schaltet das Tablet ein, loggt euch ins Google-Konto ein, setzt eine PIN, und das war’s. Starten und Neustarten geht fast sofort, und es gibt kaum Verzögerungen beim Hochfahren. Es ist sehr angenehm, auf so einem effizienten Betriebssystem zu arbeiten, vor allem, wenn man Windows gewohnt ist. Und die Dateiverwaltung ist intuitiver als auf macOS.

Das einzige Problem, auf das wir bisher gestoßen sind, ist die fehlende Display-Kompatibilität. Wenn man es an einen 2K-Monitor anschließt, gibt das Tablet weiterhin nur ein FullHD-Signal an den externen Bildschirm aus und nicht die native Auflösung. Das ist echt schade.

Tastatur & Trackpad

Kommen wir zur Tastatur und zum Trackpad, die wichtig sind, da die Touch-Steuerung nicht die flüssigste ist. Und hier geht es leider ein bisschen bergab.

Die Tasten haben nicht viel Hub, aber es fühlt sich trotzdem gut an, darauf zu tippen. Das Trackpad ist allerdings schlechter. Es ist viel zu klein und es registriert Eingaben manchmal falsch. Es wirkt oft zu empfindlich, und man kann nicht viel tun, um das zu beheben.

Andere Tablet-Tastaturen, wie die von Microsoft oder Apple, haben weit bessere Trackpads, und natürlich fühlen sich auch die meisten Laptop-Trackpads und -Tastaturen besser an.

Der Stylus

Dann ist da noch der integrierte, drucksensitive Stylus, den ihr oben rechts aus dem Tablet ziehen könnt – ein bisschen wie der S-Pen bei einem Samsung-Handy. Allerdings bekommt ihr hier nicht die gleiche Qualität und das gleiche Schreibgefühl wie bei einem S-Pen.

Der Stylus ist rechteckig geformt, was ihn ziemlich unbequem zu halten macht. Ganz zu schweigen vom Lag, den wir in jeder Schreib-App gespürt haben. Wir haben ihn in OneNote und Notewise getestet. Er ist in beiden Apps nicht gut und in beiden Fällen gibt es einen spürbaren Lag und die Druckempfindlichkeit fühlt sich nicht sehr präzise an.

Wenn ihr ein Tablet mit gutem Stift sucht, schaut euch unbedingt unsere Liste mit unseren Testsiegern an. Das sind die besten Tablets mit Stift, dir ihr derzeit kaufen könnt, und wir testen nahezu jedes Tablet.

Fazit: Wie gut ist das Acer Chromebook Tab 311?

Das Acer Chromebook Tab 311 ist unserer Meinung nach für die meisten nichts. Für 370 Euro bietet es ein schlechteres Display, schlechtere Lautsprecher und einen schlechten Stylus. Das Samsung Galaxy Tab S10 Lite finden wir in all diesen Punkten besser und die Preise sind sehr ähnlich. Real kosten beide gerade rund 270 Euro, die Preise sind also schon gefallen.

Spannend ist das Acer hauptsächlich, wenn ihr ein robustes Tablet und Chrome OS mit den 10 Jahren Updates haben wollt. Beides ist super und Chrome OS ist auch ein besserer Desktop-Ersatz als Android oder iPad OS.

Es ist fast wie maßgeschneidert für ein Klassenzimmer. Und wir sind uns ziemlich sicher, dass die große Zielgruppe für Acer gar nicht individuelle Käufer sind, sondern Beamte an Schulen, die gleich hunderte kaufen.

Wenn ihr auf der Suche nach guten Tablets seid, schaut euch als nächstes unsere Liste mit den Android-Testsiegern an. Das sind die besten Android Tablets, die ihr derzeit kaufen könnt.