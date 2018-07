Acer Chromebook Tab 10: Mein erster Eindruck vom Chrome OS Tablet

Das Acer Chromebook Tab 10 ist das erste Chrome OS Tablet und bisher das einzige, das auch in Deutschland erscheint. Hierzulande kostet es rund 370 Euro, kostet also in etwa so viel wie das aktuelle iPad. Es richtet sich hauptsächlich an den Bildungsmarkt, kann aber von jedem gekauft werden. Ich wollte Chrome OS auf einem Tablet mal ausprobieren und starte meinen Test vom Chromebook Tab 10 mit einem Unboxing-Video und meinen ersten Eindrücken.

Acer Chromebook Tab 10 bei* Amazon Notebooksbilliger

Design und Verarbeitung

Beginnen wir mit dem Design und der Verarbeitung. In diesem Punkt hat mich das Acer Chromebook Tab 10 etwas enttäuscht. Es macht durchaus einen soliden und stabil gebauten Eindruck, doch sieht es etwas wie ein Kinder-Tablet aus. Ich habe nicht das Gefühl ein edles Gerät in den Händen zu halten. Preislich vergleichbare Konkurrenten wie das aktuelle iPad (Test) oder auch die Huawei MediaPad M5 Serie (Test) fühlen sich deutlich, deutlich hochwertiger an. Beide haben ein Metallgehäuse.

Das Gehäuse des Chromebook Tab 10 besteht hingegen komplett aus Kunststoff. Auf der Rückseite ist die Oberfläche geriffelt, dadurch ist es griffig und rutscht nicht so einfach aus der Hand. Gut in der Hand halten kann man es auch dank der großen schwarzen Rahmen um das Display. Normalerweise finde ich dünne Rahmen angenehmer. Aber gut, vielleicht ist das gar nicht schlecht, da es sich ja auch speziell an Schüler richtet.

Mit 9,9 Millimeter ist es für diese Preisklasse ziemlich dick – und gleichzeitig mit 544 Gramm eher schwer als leicht.

Anschlüsse, Lautsprecher und Kameras

Über einen USB Typ C Anschluss ganz unten wird das Acer Chromebook Tab 10 aufgeladen. Darüber kann man auch weiteres Zubehör wie externe SSDs oder Tastaturen anschließen. Oben gibt es einen Kopfhöreranschluss und an der linken Seite sitzen der Einschaltknopf, die Lautstärkeregler und ein MicroSD-Kartenleser.

Oben und unten gibt es jeweils einen Lautsprecher und die Soundqualität ist meinem ersten Eindruck nach in Ordnung. Die 5-Megapixel Hauptkamera auf der Rückseite und die 2-Megapixel Frontkamera sind hingegen eher schwach.

Links unten gibt es außerdem einen Einschub für einen aktiven Stift, der standardmäßig dabei ist.

Display und Performance

Das Display des Acer Chromebook Tab 10 ist 9,7 Zoll groß und hat ein Seitenverhältnis von 4:3. Es ist ein IPS-Panel mit weiten Blickwinkeln und einer Auflösung von 2048 x 1536 Pixel. Genau diese Auflösung haben auch das 9,7 Zoll iPad und das Samsung Galaxy Tab S3 (Test). Soweit ich bisher feststellen konnte, ist das Display sehr gut umgesetzt.

Im Inneren werkelt ein Rockchip RK3399 Hexa-Core Prozessor, der aus zwei leistungsstarken Cortex-A72 Kernen und vier sparsamen Cortex-A53 Chips besteht. Dazu gibt es einen mit 4GB ordentlich großen Arbeitsspeicher. Der interne eMMC Flash-Speicher ist 32GB groß. Ab Werk sind davon noch 22,4GB frei verfügbar.

Zur Performance des Chromebook Tab 10 kann ich noch nicht allzu viel sagen. Es ist mein erstes Gerät mit Chrome OS und ich muss es noch genauer testen. Positiv beeindruckt bin ich bisher jedoch von der Geschwindigkeit des Chrome Browsers. Er lädt Webseiten sehr flott und dazu gehören auch anspruchsvollere wie YouTube. Aber gut, es ist eben das Chrome Betriebssystem und schnell sollte es deswegen auch sein.

Das Betriebssystem selbst, der Play Store und die Bildschirmtastatur reagieren ebenfalls sehr flott. Auch sonst habe ich bisher keine Lags festgestellt.

Ich habe Asphalt 8 Airborne aus dem Play Store installiert und dabei ist das Tablet auf der Rückseite oben sehr warm geworden. Und zwar richtig warm. Nun gut, das hier ist definitiv nicht als Spiele-Tablet gedacht. Ich werde das aber weiter beobachten.

Wie aussagekräftig Benchmark-Apps aus dem Play Store sind, kann ich noch nicht beurteilen. In Geekbench 4 kommt es jedenfalls auf ein Ergebnis von PUNKTEN und Punkten. Damit spielt es in einer ähnlichen Liga wie das Amazon Fire HD 10 (Test). Aber es ist nicht fair die beiden Systeme mit diesem Benchmark miteinander zu vergleichen.

Chrome OS

Kommen wir zu dem spannendsten Feature dieses Tablets: Dem Betriebssystem. Das Acer Chromebook Tab 10 ist tatsächlich das erste Tablet, das mit Chrome OS erscheint. Zuvor gab es bereits einige Convertible Notebooks, doch die hatten allesamt eine Tastatur und ein Touchpad. Das Chromebook Tab 10 hat nur einen Touchscreen.

Chrome OS ist ein Betriebssystem, das auf Linux und dem Chrome Browser basiert. Die meiste Zeit hält man sich hier im Chrome Browser auf und der funktioniert größtenteils genauso, wie Chrome unter Windows oder macOS. Chrome OS ist jedoch deutlich schlanker, vor allem aber auch deutlich sicherer als andere Betriebssysteme.

Im Vergleich zu Android gibt es einen großen Vorteil: Alle Updates werden direkt von Google verteilt und nicht vom Hersteller. Somit werden Chrome OS Tablets deutlich länger aktuell sein. Android Tablets werden nach spätestens drei Jahren in der Regel nicht mehr mit Updates versorgt. Oft gibt es auch gar keine.

Anfangs war das OS hauptsächlich für Webapps ausgelegt, für die man online sein musste. Mittlerweile funktionieren viele aber auch offline. Die Apps gibt es im Chrome Web Store. Auf dem Chromebook Tab 10 ist aber auch der Play Store installiert. Es laufen also auch Android Apps.

Wenn man das Tablet zum ersten Mal startet, muss man es über WLAN mit dem Internet verbinden und sich in den eigenen Google-Account einloggen. Das wars auch schon, damit ist das Tab 10 eingerichtet.

So funktioniert Chrome OS auf Tablets

Chrome OS ist sehr einfach aufgebaut. Es gibt einen Homescreen, der jedoch nicht mit Icons belegt, sondern leer ist. Unten gibt es ein Dock, mit dem man hauptsächlich in Chrome OS navigiert. Das Dock besteht aus einem Zurück-Button, einem Button zur App-Übersicht, einer Taskleiste mit gerade geöffneten Apps und Shortcuts, sowie einer Übersicht über Benachrichtigungen und Schnelleinstellungen. Letzteres sieht der Benachrichtigungsleiste von Android sehr ähnlich.

In die App-Übersicht gelangt man jederzeit auch per Geste, indem man mit dem Finger von unten nach oben wischt. Ganz rechts gibt es auch noch einen Multitasking-Button, mit dem man zwei Apps nebeneinander öffnen kann. Auch das sieht genauso wie bei Android aus.

Spannend ist ein Chromebook vor allem dann, wenn ihr hauptsächlich einen Browser benötigt. Und der Chrome Browser funktioniert hier richtig gut. Er sieht genauso wie unter Windows oder macOS aus, ist aber deutlich flotter als unter ähnlich teuren Windows-Tablets.

Man muss aber nicht nur den Browser und Webapps benutzen. Wie gesagt, der Play Store ist installiert und darüber kann man Android Apps herunterladen. Ich habe bereits Microsoft Word, Adobe Lightroom und Asphalt Xtreme installiert. Beides funktioniert genau so wie bei einem Android Tablet.

Zwar kam ich nur mit dem Touchscreen bisher sehr gut zurecht, doch merkt man manchmal, dass Chrome OS ursprünglich für eine Tastatur und Maus entwickelt wurde. So gibt es beim ersten Start eine kleine Einführung und es werden einige Tastenkürzel genannt. Das Tablet hat jedoch gar keine Tastatur. Aber gut, das ist zu erwarten und mit der Zeit wird das Betriebssystem immer stärker für Tablets optimiert werden. Bereits in der jetzigen Developer Beta gibt es neue Features für Touchscreens.

Der Wacom EMR Stylus

Ein weiteres wichtiges Feature des Acer Chromebook Tab 10 ist der Wacom EMR Stylus, der standardmäßig dabei ist. Der Stift wird ohne Batterien betrieben, unterstützt 2048 Druckstufen und wird direkt im Tablet verstaut. Das hat Vor-, aber auch Nachteile. So verliert man den Stift natürlich nicht so einfach. Er ist aber auch deutlich dünner als der Microsoft Surface Pen oder Apple Pencil. Mit der Zeit könnte es unbequem sein damit handschriftlich lange Texte zu schreiben.

Wenn man den Stift aus dem Tablet zieht, öffnet sich direkt eine Leiste mit Funktionen für den Stylus. So kann man Screenshots erstellen und mit Notizen versehen, einen Bereich vom Bildschirm ausschneiden oder handschriftliche Notizen aufschreiben. Dies geschieht in der App Google Keep. Außerdem kann man den Stift als eine Lupe benutzen und Bereiche des Bildschirms vergrößern.

In die Bildschirmtastatur von Google ist außerdem eine Handschrifterkennung eingebaut. Wer möchte, kann also in jedem Textfeld handschriftlich schreiben und das in normalen Text umwandeln.

Soweit ich bisher sehen kann, funktioniert der Stift sehr gut. Er reagiert schnell und präzise. Ich muss ihn aber noch weiter testen.

Lesen: Die besten Tablets mit Stifteingabe – 2018 Edition

Vorläufiges Fazit

Also, wie gut ist das erste Chrome OS Tablet? Bevor ich das Acer Chromebook Tab 10 empfehlen kann oder nicht, muss ich es noch weiter testen. Doch bisher ist mein erster Eindruck vor allem von Chrome OS sehr positiv. Google muss noch ein bisschen was für Touchscreens optimieren, doch das Betriebssystem und speziell der Browser laufen sehr flott. Auch Android-Apps laufen offenbar sehr gut.

Richtig stören tut mich bisher nur das Design. Bei einem Preis von über 300 Euro wäre ein Metallgehäuse schick gewesen. Aber gut, es richtet sich eben auch direkt an Schüler und so sieht es auch aus. Der Stylus könnte etwas dicker und damit bequemer sein, aber dafür ist er standardmäßig dabei. Auch die Leistung scheint gut genug zu sein.

Es gibt immer wieder Berichte, dass Android zukünftig nicht mehr speziell für Tablets entwickelt und Google es mit Chrome OS ersetzen wird. Ob das stimmt? Keine Ahnung. Aber spannend finde ich das Betriebssystem auf einem Tablet allemal. Vor allem, weil es direkt Updates bekommen wird. Und, weil sowieso auch Android Apps laufen.

Was haltet ihr bisher vom Acer Chromebook Tab 10?

Letzte Aktualisierung am 26.07.2018 / Affiliate Links / Bildquelle: Amazon Partnerprogramm