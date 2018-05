Deals des Tages: Lenovo Tab4 10 Plus, Apple iPad, Surface Pro & mehr

Anzeige





Wir suchen für euch täglich die interessantesten Tablet Deals des Internets heraus – das hier sind die aktuell spannendsten:

Lenovo Tab4 10 Plus mit LTE nur 222 Euro

Besonders spannend ist heute ein Deal zum Lenovo Tab4 10 Plus, das in meinem Test sehr gut abgeschnitten hat. Es ist ein 10,1 Zoll großes Android-Tablet mit einem FullHD-Display, guten Mittelklasse-Prozessor und Premium-Features wie einen Fingerabdruckleser. In den Angeboten des Tages kostet das Lenovo Tab4 10 Plus bei Amazon inklusive LTE anstatt 349 Euro heute nur 222 Euro (Link zum Angebot).

China-Notebooks bei GearBest: Aktuelle Gutscheine

Bei dem für chinesische Notebooks, Tablets und Smartphones bekannten Shop GearBest sind aktuell einige Notebooks reduziert. Hier sind die aktuellen Angebote und Gutscheine:

Lenovo MIIX 320 mit Tastatur für nur 199 Euro

Das Lenovo MIIX 320 ist mittlerweile gut zwei Jahre alt, gehört aber noch immer zu den günstigsten Windows-Tablets eines bekannten Herstellers. Und die Preise fallen. Das Modell mit einem FullHD-Display, 4GB RAM, 64GB Speicher und Tastatur kostet anstatt 369 Euro bei Amazon gerade nur 199 Euro (Link zum Angebot).

Microsoft Surface Pro mit Core i7 für nur 1365 Euro

Auch für das Microsoft Surface Pro gibt es heute ein Angebot. Es ist das aktuelle Premium-Tablet von Microsoft. Reduziert ist das Modell mit einem Intel Core i7 Prozessor, 8GB RAM und einer 256GB SSD. Anstatt der ursprünglichen 1799 Euro werden bei Amazon heute nur 1365 Euro fällig (Link zum Angebot).

Lenovo MIIX 520 Core i5, 8GB, 256GB inkl. Tastatur & Stift nur 949 Euro

Das Lenovo MIIX 520 (Test) ist ein 12,2 Zoll großes Windows-Tablet, das mit einem Tastatur Cover und aktiven Stift direkt gegen das Surface Pro antritt. Es ist jedoch deutlich günstiger. Das Modell mit einem Intel Core i5-8250U, 8GB RAM und einer 256GB SSD kostet bei Notebooksbilliger diese Woche anstatt 1079 Euro nur 949 Euro (Link zum Angebot).

Amazon Fire 7: Generalüberholt für nur 44,99 Euro

Das Amazon Fire 7 gehört zu den günstigsten Tablets überhaupt, ist anders als einige andere Billig-Tablets aber tatsächlich brauchbar. Zumindest wenn man keine allzu hohen Ansprüche hat. Amazon bietet es gerade zertifiziert und generalüberholt für nur 44,99 Euro an (Link zum Angebot).

Apple iPad 2017 mit 128GB Speicher nur 379 Euro

Gerade ist der Nachfolger des Apple iPad 2017 (Test) erschienen, doch ist das neue dem alten fast identisch. Zumindest wenn man keinen Stylus benötigt. Dann ist das iPad 2017 als Deal wieder spannend. Das Top-Modell mit WLAN und 128GB Speicher kostet bei Cyberport aktuell nur 379 Euro (Link zum Angebot).