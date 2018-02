Amazon Fire Tablets: Bis zu 27% Rabatt zum Valentinstag

Anzeige



Der Valentinstag steht vor der Tür und Amazon nimmt dies zum Anlass einige ihrer Tablets und anderen Gadgets mit teils starken Rabatten anzubieten. Unter dem Motto „Angebote zum Verlieben“ sind das Amazon Fire 7, Fire HD 8 und HD 10 um bis zu 27% im Preis reduziert.

Besonders spannend finde ich weiterhin das Amazon Fire HD 10 mit Alexa (Test), das auch zum Standard-Preis ziemlich spannend ist. Anstatt 179,99 Euro kostet es jetzt nur 149,99 Euro. Für Prime-Mitglieder gibt es nochmals 20 Euro Rabatt oben drauf (Link zum Angebot).

In meinen Augen ist das Amazon Fire HD 10 ein Preis-Leistungssieger unter den Android-Tablets. Zu diesem Preis bietet sonst nämlich kein bekannter Hersteller ein 10,1 Zoll FullHD-Display, eine flotte Performance und eine sehr gute Akkulaufzeit. Genauso gut ist in meinen Augen das Samsung Galaxy Tab A 10.1 (Test), das in der Regel aber um die 200 Euro kostet.

Fire HD 8 & Fire 7 Schnäppchen

Neben dem Fire HD 10 ist auch das Fire HD 8 zum Valentinstag im Preis reduziert. Anstatt 109,99 Euro kostet es nur 89,99 Euro (Link zum Angebot). Auch hier gibt es zusätzlich 20 Euro Rabatt für Prime-Mitglieder.

Das Amazon Fire HD 8 (Test) ist dem Huawei MediaPad T3 8 (Test), Lenovo Tab4 8 (Test) und Samsung Galaxy Tab A 8.0 (Test) sehr ähnlich. Alle vier Tablets bieten ein 8 Zoll HD-Display und eine sehr ähnliche Performance. Es ist nicht ganz so gut wie das Galaxy Tab, das in Deutschland noch nicht verfügbar ist. Es dürfte aber mindestens rund 200 Euro kosten, falls es noch erscheint. Das Fire HD 8 ist auch ohne den Deal deutlich günstiger als die Konkurrenten und somit ist das Preis/Leistungsverhältnis ausgezeichnet.

Richtig „billig“ ist auch das Amazon Fire 7. Das 7 Zoll große Android-Tablet kostet normalerweise 54,99 Euro. Zum Liebestag bietet Amazon es aber für nur 39,99 Euro an (Link zum Angebot). Günstiger kann man kaum ein Tablet bekommen.

Amazon Fire mit Google Play Store?

Wie ihr in meinen Testberichten zu den Amazon Fire Tablets lesen könnt, halte ich alle Modelle für ziemlich gut. Erst recht zu den Preisen. Es gibt aber einen Nachteil. Auf ihnen läuft nicht Googles, sondern Amazons Android. Die Oberfläche ist recht stark angepasst und ab Werk gibt es keinen Play Store, kein Gmail und kein YouTube (außer über den Browser).

Es ist jedoch ziemlich einfach den Play Store zu installieren und dann könnt ihr die Fire Tablets wie so ziemlich jedes andere Android Gerät benutzen. Ich benutze das Amazon Fire HD 10 noch immer regelmäßig und gerne. Aber nur mit dem Play Store.