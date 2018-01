Anzeige



Bis auf das Google Pixel C hat noch kein Tablet ein Update auf Android 8.0 Oreo bekommen. In der Vergangenheit war Samsung mit Softwareupdates vergleichsweise vorbildlich, doch konkrete Informationen gab es bisher nicht. Wie gesagt, bisher. Nun hat in den USA T-Mobile überraschend verkündet, dass das Samsung Galaxy Tab E 8 ein Update auf Android 8.0 Oreo bekommen wird.

Das Samsung Galaxy Tab E 8 ist ein Android-Tablet, das 8 Zoll groß ist und in Deutschland nie erschienen ist. Hierzulande gibt es nur das 9,6 Zoll große Galaxy Tab E. Das 8 Zoll Modell bietet einen 1,3GHz Quad-Core Prozessor, integriertes LTE und Android 7.0 Nougat. Bei T-Mobile wird es für rund 240 US Dollar verkauft.

Laut der Webseite von T-Mobile ist das Android 8.0 Oreo Update für das Galaxy Tab E 8 in der Phase „Manufacturer Development“ – Samsung arbeitet also daran. Zwar ist das Tablet in Deutschland nie erschienen, aber dennoch ist es auch für uns schön zu sehen, dass Samsung offenbar auch für ihre preiswerten Android-Tablets Oreo herausbringen wird. Neben dem Samsung Galaxy Tab S3 (Test), könnte auch das Samsung Galaxy Tab A 10.1 (Test) Android 8.0 bekommen.

Im Vergleich zur Konkurrenz sind die Tablets von Samsung oft ein gutes Stück teurer. Doch tatsächlich verhält Samsung sich mit Updates vergleichsweise vorbildlich. Es gibt kaum ein Hersteller, bei dem man sagen kann, dass zukünftige Updates sehr wahrscheinlich sind. Die letzten Tablets von Samsung wurden aber ziemlich lange aktuell gehalten.

So haben das Samsung Galaxy Tab S, Galaxy Tab S2 und Galaxy Tab A 9.7 jeweils zwei große Versionsupdates bekommen. Zwar bekommen die Tablets von Lenovo, ASUS und Huawei auch immer mal wieder Updates, doch bei weitem nicht alle. Samsung ist auch nicht perfekt, so müssen wir immer ziemlich lange warten. Aber wenigstens wurden fast alle Tablets der letzten Jahre mindestens zwei Jahre lang aktuell gehalten.

