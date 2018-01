Acer Spin 3 2018 ist ein Convertible mit Intels Core i5-8250U für 649 Euro

Anzeige



Der taiwanesische Computerhersteller Acer hat auf der CES in Las Vegas ein neues Convertible mit Intels Core i5 Prozessor der achten Generation präsentiert. Dabei handelt es sich um das Acer Spin 3 (2018), das innerhalb der letzten zwei Jahre unter dem gleichen Namen bereits mit den Vorgänger-Prozessoren erschien. Wie damals gehört das Spin 3 auch 2018 zu den eher preiswerten 2-in-1 Notebooks. So startet der Preis in Europa bei vergleichsweise günstigen 649 Euro.

Richtig spannend ist das Acer Spin 3 nicht. Es ist eben ein Mittelklasse-Gerät mit soliden, aber nicht herausragenden Spezifikationen. So bietet das 14 Zoll große Display eine FullHD-Auflösung mit 1920 x 1080 Pixel. Es handelt sich hierbei um einen Touchscreen. Das Display kann man nämlich um 360 Grad nach hinten klappen. So verwandelt man das Notebook in ein großes Tablet. Für ein Laptop ist das Gewicht mit 1,7kg nicht schlecht – doch für ein Tablet ist es ziemlich schwer.

Bisher gab es das Convertible übrigens nur mit einem 15,6 Zoll Display. Die 14 Zoll finde ich für ein 2-in-1 etwas angenehmer.

Acer Spin 3 mit Quad-Core-Prozessor

Im Inneren sitzt ein Intel Prozessor der 8. Generation, das sind mittlerweile Quad-Core Chips. Es soll sich um den Intel Core i5 8250U handeln, der beispielsweise auch im Lenovo MIIX 520 steckt. Dazu gibt es bei dem Standard-Modell 8GB RAM und eine 256GB große SSD. Die Akkulaufzeit des Spin 3 soll laut Hersteller bei bis zu 12 Stunden liegen.

Schade ist, dass es keinen USB Typ C Anschluss gibt. Stattdessen gibt es wenigstens gleich drei normalgroße USB Ports, sowie einen HDMI Ausgang und einen SD-Kartenleser. Premium-Features wie einen Fingerabdruckleser oder eine IR Kamera für Windows Hello fehlen offenbar.

Wie gesagt, in Europa und damit auch in Deutschland wird das Acer Spin 3 (2018) 649 Euro kosten. Den Preis finde ich für die Spezifikationen in Ordnung. Noch im Januar soll es hierzulande in den Läden sehen.

