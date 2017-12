Spannend: Amazon Fire HD 8 für nur 59,99 Euro (50 Euro Rabatt!)

Anzeige



Amazon hat soeben einen ziemlich spannenden Deal online gestellt, um uns das Weihnachtsshopping zu versüßen. Das 8 Zoll große Amazon Fire HD 8 kostet für kurze Zeit nur 59,99 Euro (Link zum Angebot). Normalerweise muss man für das Tablet 109,99 Euro auf den Tisch legen. Es ist aktuell also satte 50 Euro günstiger!

Ich habe das Amazon Fire HD 8 bereits getestet und für ziemlich gut befunden. Das liegt vor allem an der guten Akkulaufzeit und der soliden Performance. So ist die Hardware dem Huawei MediaPad T3 8 und Lenovo Tab4 8 sehr ähnlich. Doch beide kostet in der Regel 169 Euro – sind also deutlich teurer. Schon immer war das Fire HD 8 deswegen ein kleines Schnäppchen, für nur 59,99 Euro aber sowieso.

Der einzige Nachteil ist, dass auf dem Tablet nicht Googles, sondern Amazons Android läuft. Es gibt also keinen Play Store, kein YouTube und kein Gmail. Wer möchte kann den Play Store zwar nachträglich installieren, verliert dabei aber möglicherweise seine Garantie.

Letzte Aktualisierung am 2017-12-13 / Affiliate Links / Bildquelle: Amazon Partnerprogramm

Abgesehen davon bietet das Fire HD 8 für den Preis ziemlich viel. Es eignet sich gut zum Surfen im Internet, um YouTube zu schauen (nachdem ihr den Play Store installiert habt) und das die Angebote von Amazon in Anspruch zu nehmen. Dazu gehören Kindle E-Books, Amazon Video, Musik, Audible und auch Alexa.

Amazon Fire 7 & Kids Editionen ebenfalls reduziert

Auch das 7 Zoll große Amazon Fire 7 ist im Preis reduziert. So kostet es anstatt 69,99 Euro für kurze Zeit nur 44,99 Euro (Link zum Angebot). Zwar halte ich es bei dem Preis ebenfalls für sehr solide, doch ist das 8 Zoll Modell deutlich flotter und hat ein besseres Display. Das Fire HD 8 ist in meinen Augen also das spannendere Schnäppchen.

Die Kids-Editionen beider Tablets sind aktuell ebenfalls günstiger. Im Vergleich zu den normalen Modellen gibt es hier eine kindgerechte Hülle, eine 2 Jahre Sorglos-Garantie und ein Jahr kostenlos Amazon FreeTime Unlimited. Das ist ein Angebot für Kinder.

Anstatt 139,99 Euro kostet die Fire HD 8 Kids Edition nur 89,99 Euro (Link zum Angebot). Für das 7 Zoll Kinder-Modell werden anstatt 119,99 Euro nur 79,99 Euro fällig (Link zum Angebot).

