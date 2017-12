Huawei MediaPad M4 wird das erste Android 8.0 Oreo Tablet?

Anzeige



Huawei könnte Anfang des kommenden Jahres ein neues Android-Tablet herausbringen. Es wird möglicherweise das erste mit Android 8.0 Oreo. Die niederländischen Kollegen von Mobielkopen haben ein sogenanntes User Agent Profil auf der offiziellen Webseite von Huawei entdeckt, das ein HighEnd-Tablet mit der Bezeichnung Huawei SHT-AL09 preisgibt. Hierbei könnte es sich um das Huawei MediaPad M4 handeln, dem Nachfolger des MediaPad M3 (Test).

Dass das Tablet MediaPad M4 heißt, ist reine Spekulation. Dem UAProfil kann man nur die Produktnummer SHT-AL09 entnehmen, aber auch die Auflösung des Displays. Das neue Tablet löst mit 2560 x 1600 Pixel auf. Genau die gleiche Auflösung hat auch das MediaPad M3. Naheliegend ist, dass es sich hierbei ebenfalls um ein 8 Zoll großes Tablet handelt.

Aufgrund der hohen Auflösung wissen wir, dass das SHT-AL09 ein eher hochwertiges Tablet ist. Das war auch der Vorgänger. Aktuell ist nur das Samsung Galaxy Tab S3 flotter als das M3. Dieses erschien vor über einem Jahr mit einem HiSilicon Kirin 950 OctaCore-Prozessor. Im neuen Modell dürfte ein aktuellerer Kirin 960 oder 970 stecken.

Huawei: Zeit für ein HighEnd-Tablet

Es ist über ein Jahr her, seit Huawei ein hochwertiges Tablet herausgebracht hat. In diesem Jahr erschien mit dem Huawei MediaPad M3 Lite (Test) ein Mittelklasse-Tablet. Außerdem sind im Einstiegssegment das MediaPad T3 8 (Test) und MediaPad T3 10 (Test) erschienen. Alle drei sind jedoch deutlich schwächer als das ein Jahr älterer M3.

Huawei könnte das neue MediaPad M4 auf der kommenden CES in Las Vegas vorstellen, spätestens aber auf dem Mobile World Congress in Barcelona Ende Februar. Auf beiden Messen hat der chinesische Hersteller in der Regel große Pressekonferenzen. Gelegentlich gibt es auch eigene Veranstaltungen – doch nur für Tablets gibt es in der Regel keine eigenen Events.