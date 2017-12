GearBest Deals: OnePlus 5T, Xiaomi Notebook, Surface-Klon

Anzeige



Wie bei Amazon gibt es auch bei dem China-Shop GearBest kurz vor Weihnachten wieder zahlreiche Angebote. Dazu gehören Smartphones, Tablets, Notebooks und andere Gadgets – ebenso Zubehör. Eine Übersicht aller aktuellen Angebote bei GearBest findet ihr hier.

Besonders spannend ist aber ein Deal zum OnePlus 5T Smartphone mit 4GB RAM und 128GB Speicher. Mit dem Gutscheincode “5toneplusgp” kostet es anstatt über 600 US Dollar nur 569,99 US Dollar – das sind knapp unter 500 Euro. Der Gutscheincode ist auf 150 Exemplare begrenzt (Link zum Angebot).

Teil der Deals ist auch das Xiaomi Notebook Air. Hierbei handelt es sich um ein Ultrabook (oder MacBook Klon) mit einem 13,3 Zoll Display, Intel Core i5 der 7. Generation, 8GB RAM, eine 256GB SSD, eine NVIDIA MX150 und einen Fingerabdruckleser. Im Flash-Sale kostet es aktuell nur 769,99 Dollar (Link zum Angebot).

Wer hingegen Interesse an einem preiswerten Surface-Klon hat: Das 12,3 Zoll große Chuwi SurBook kostet im Flash-Sale nur 439,99 Dollar (Link zum Angebot). Hier bekommt ihr ein hochauflösendes Display, einen Intel N3450 QuadCore-Prozessor, 6GB RAM und 128GB Speicher. Dazu gibt es ein “Surface-Design” mit eingebautem Kickstand. Die Performance des N3450 ist in der Regel für Office-Arbeiten ausreichend, aber nur bedingt für Photoshop-Arbeiten und ähnliches.

Ich habe schon viele China-Tablets getestet und in der Regel bieten sie für den Preis sehr viel. Teilweise erstaunlich viel. Aber ihr müsst bedenken, dass es einen Grund hat, weshalb die so günstig angeboten werden. Geht nicht davon aus, dass Support und Garantien wie in Deutschland umgesetzt werden. Ich habe es nicht getestet, aber ich gehe ganz stark davon aus, dass ihr es nicht so einfach wie bei Amazon zurückschicken könnt.