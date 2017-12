Deals des Tages: Lenovo Tab4 10 Plus, iPad Pro & China-Tablets

Anzeige





Wir suchen für euch täglich die interessantesten Tablet Deals des Internets heraus – das hier sind die aktuell spannendsten:

Lenovo Tab4 10 Plus mit 4GB/64GB nur 289 Euro

Der spannendste Deal ist in meinen Augen heute das Lenovo Tab4 10 Plus. Es handelt sich hierbei um ein oberes Mittelklasse-Tablet mit einem 10,1 Zoll FullHD-Display, einem flotten Snapdragon 625 und einem Fingerabdruckleser. In meinem Test hat es mir ziemlich gut gefallen. Anstatt 349 Euro kostet das Modell mit 4GB RAM und 64GB Speicher bei Cyberport diese Woche nur 289 Euro (Link zum Angebot).

Teclast Master T10 Premium-Tablet nur 189,99$

Das Teclast Master T10 gehört zu den hochwertigsten China-Tablets überhaupt. Zu den Features gehören ein flotter Hexa-Core Prozessor, 4GB RAM, 64GB Speicher und ein komplett laminiertes 10,1 Zoll Display mit 2560 x 1600 Pixel. Inklusive Fingerabdruckleser und Android 7.0 kostet es mit den Coupon Codes „MosTecT10“ oder„TMT10BDE“ anstatt 219,99 nur 189,99 Dollar – das sind rund 160 Euro (Link zum Angebot).

Alldocube Power M3 4G Tablet nur 149,99$

Auch das Alldocube Power M3 4G ist ein spannendes und vor allem sehr günstiges Tablet aus China. Zu den Features gehören ein 10,1 Zoll FullHD-Display, ein Octa-Core Prozessor 2GB RAM, 32GB Speicher und Android 7.0 Nougat. Außerdem ist LTE integriert. Anstatt 183,05 Dollar kostet es mit dem Coupon „CubeM3“ nur 149,99 Dollar (Link zum Angebot).

iPad Pro 12,9“ 2015 mit LTE und 256GB nur 899 Euro

Das 2015er iPad Pro ist zwar schon etwas älter, aber noch immer ein sehr flottes und vor allem hochwertiges Tablet. Als Deal gibt es diese Woche das 12,9 Zoll große Modell mit WLAN + Cellular und 256GB Speicher für nur 899 Euro in den Cyberdeals (Link zum Angebot).

Microsoft Surface Book mit Core i7, 8GB, 256GB SSD & NVIDIA GPU nur 1699 Euro

Ziemlich spannend ist auch ein Deal zum Microsoft Surface Book. Das 13,5 Zoll große Premium-Convertible wird in der Version mit einem Intel Core i7, 8GB RAM, einer 256GB SSD und NVIDIA Grafikkarte angeboten. Anstatt 2599 Euro kostet das Surface Book bei Notebooksbilliger bis Sonntag nur 1699 Euro (Link zum Angebot).