Top 8: Die besten Tablet Deals am Black Friday Wochenende

Schon seit einigen Jahren gibt es auch in Deutschland die aus den USA bekannten Black Friday und Cyber Monday Angebote. Auch in diesem Jahre bieten fast alle Shops wieder zahlreiche Deals an. Einige sind spannender als andere und es ist schwer einen Überblick zu bekommen. In einer Kategorie kenne ich mich aber richtig gut aus: Tablets.

Ich habe alle gängigen Onlineshops durchforstet und die besten Tablet Deals herausgesucht. Hier findet ihr die meiner Meinung nach besten Schnäppchen – unterteilt in „Android Tablets“, „Windows Tablets“ und „China Tablets“. Wenn ihr nicht wisst was genau ihr sucht, nehmt euch etwas Zeit und liest meine Beschreibungen durch. Bei fast allen habe ich auch Testberichte dazu!

Android Tablets

Amazon Fire HD 10 (2017) für ab 109,99 Euro



Ich habe das Amazon Fire HD 10 (2017) bereits getestet und halte es auch zum original Preis von 179,99 Euro für einen Preis/Leistungssieger. Vor allem für Prime-Mitglieder, die 20 Euro beim Kauf sparen. Zu den Highlights des Tablets gehören eine solide Performance, ein schickes FullHD-Display und Alexa Hands-free.

Zur Cyber Monday Woche bietet Amazon 50 Euro Rabatt an – somit kostet es nur 129,99 Euro. Prime-Mitglieder zahlen sogar nur 109,99 Euro (Link zum Angebot).

Der in meinen Augen einzige Nachteil des Fire HD 10 ist die stark angepasste Oberfläche von Amazon. Es ist dann spannend, wenn ihr die Angebote von Amazon wie deren Filme und Serien, Musik oder eBooks nutzt. Man kann dennoch den Google Play Store nachträglich installieren. Dennoch, wer die Angebote von Amazon nicht nutzt wird das vielleicht nervig finden. Aber das Angebot ist dennoch echt spannend.

Huawei MediaPad T3 10 für nur 119,90 Euro



Das Huawei MediaPad T3 10 ist dann spannend, wenn ihr kein Amazon Prime-Mitglied seid und lieber mit ganz normalem Android inklusive all der Google Apps arbeitet. Ich habe es ebenfalls getestet. Es ist ein sehr solides Tablet mit einem schlanken Design, einer Metallrückseite, einer durchaus soliden Performance und einem HD-Display. Den Original-Preis von 169 – 179 Euro halte ich für ein bisschen zu viel.

Doch das Angebot bei Cyberport für nur 119,90 Euro ist ziemlich spannend (Link zum Angebot).

Lenovo Tab4 10 Plus für nur 239,20 Euro



Das Lenovo Tab4 10 Plus ist ein solides Mittelklasse-Tablet. So ist die Performance deutlich besser als die des Amazon Fire HD 10 oder MediaPad T3 10. Außerdem bietet es Premium-Features wie einen Fingerabdruckleser. Zur Ausstattung gehören ein flotter Snapdragon 625, 3GB RAM und 16GB Speicher. Das 10,1 Zoll Display bietet eine FullHD-Auflösung. Ich habe es ebenfalls getestet und für gut befunden – vor allem wenn es einen Deal gibt.

Anstatt 299 Euro kostet es bei Notebooksbilliger mit dem Rabattcode LENOVOBW2 nur 239,20 Euro (Link zum Angebot).

Auch das Modell mit 4GB RAM und 64GB Speicher ist mit dem Rabattcode LENOVOBW2 von 349 Euro auf 279,20 Euro reduziert (Link zum Angebot).

Lenovo Tab4 8 Plus für nur 199 Euro

Das Lenovo Tab4 8 Plus habe ich zwar auf einer Messe begutachtet, aber nicht direkt getestet. Doch die Hardware und Software ist mit der des Lenovo Tab4 10 Plus identisch. Hier ist das Display jedoch nicht 10 Zoll, sondern 8 Zoll groß. Auch hier gibt es eine FullHD-Auflösung, einen Snapdragon 625, 3GB RAM, 16GB Speicher und einen Fingerabdruckleser.

Anstatt 259 Euro kostet es bei Cyberport nur 199 Euro (Link zum Angebot).

Wer möchte kann das Lenovo Tab4 8 Plus auch mit 4GB RAM und 64GB Speicher bekommen. Dieses Modell kostet bei Notebooksbilliger mit dem Rabattcode LENOVOBW2 anstatt 299 Euro nur 239,20 Euro (Link zum Angebot).

Huawei MediaPad M3 Lite 10 für nur 238 Euro



Das Huawei MediaPad M3 Lite 10 ist wie die Lenovo Tab4 Plus Serie ein Mittelklasse-Tablet, das ich ebenso getestet habe. Es ist nicht ganz so leistungsstark wie das Tab4 Plus, hat aber ein etwas schickeres Display, deutlich bessere Lautsprecher und ein komplettes Metallgehäuse. Auch hier gibt es einen Fingerabdruckleser. Aufgrund des schönen FullHD-Displays und den guten Lautsprechern gehört es zu den besten Medien-Tablets.

Mit dem Gutscheincode HUAWEIBW kostet es bei Notebooksbilliger anstatt 279 Euro nur 238 Euro (Link zum Angebot).

Windows Tablets

Microsoft Surface Pro inkl. Tastatur für nur 739 Euro

Das Microsoft Surface Pro ist ein richtiges Premium-Tablet mit Windows 10. So bietet es ein sehr gut umgesetztes Design mit eingebautem Kickstand, eine gute Tastatur und eine Stylus-Option. Normalerweise ist selbst das günstigste Modell mit über 800 Euro ziemlich teuer – vor allem weil kein Zubehör dabei ist. Zur Ausstattung gehören ein sehr hochauflösendes 12 Zoll Display, ein Intel Core m3, 4GB RAM und eine 128GB große SSD.

Zur Black Friday Woche bietet Microsoft das Surface Pro jedoch inklusive Tastatur für nur 739 Euro an (Link zum Angebot).

Huawei MateBook E für nur 807 Euro



Das Huawei MateBook E ist ein Surface-Konkurrent, bietet aber ein etwas anderes Design. So hat es ein sehr dünnes und edles Metallgehäuse, doch gibt es dafür keinen eingebauten Kickstand. Stattdessen wird es über die Tastaturhülle gehalten, die standardmäßig dabei ist. Ich habe das erste MateBook getestet – das MateBook E ist fast identisch, jedoch mit aktuellerer interner Hardware.

Das Modell mit einem Intel Core i5, 4GB RAM und einer 256GB SSD kostet bei Notebooksbilliger anstatt 949 Euro mit dem Gutschein HUAWEIBW nur 807 Euro (Link zum Angebot).

China Tablets

Tablets aus China kann man überraschend einfach nach Deutschland importieren. Hier müsst ihr jedoch beachten, dass der Versand einige Wochen dauern kann. Außerdem gehe ich davon aus, dass Support und Garantie nicht im gleichen Umfang angeboten werden. Deswegen geht ihr ein gewisses Risiko ein – wer sich ggf. nicht zutraut Probleme selbst zu lösen, rate ich davon ab. Dafür können sie sehr, sehr günstig sein.

Teclast Master T10 für nur 162,37 Euro



Ich bin gerade dabei das Teclast Master T10 zu testen und halte es für ein richtig spannendes Tablet. Es ist das beste China-Tablet mit Android, das ich bisher hatte. Zu den Highlights gehören ein komplettes Metallgehäuse, ein Fingerabdruckleser, ein 10,1 Zoll Display mit einer Auflösung von 2560 x 1600 Pixel und eine sehr gute Performance.

Richtig, das Display ist höher auflösend als alle anderen Android Tablets auf dieser Liste. Auch die Performance ist besser. Der Fingerabdruckleser reagiert allerdings nicht ganz so schnell wie beim MediaPad M3 Lite 10 oder Lenovo Tab4 10 Plus.

Bei dem China-Händler GearBest kostet das Teclast Master T10 im Rahmen eines Black Friday Flash-Sales gerade nur 162,37 Euro (Link zum Angebot).