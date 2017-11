Anzeige



Nachdem bei Amazon die Cyber Monday Woche bereits läuft, startet bei Notebooksbilliger nun das Black Weekend. Viele der Angebote finde ich dort sogar spannender, denn darunter befinden sich viel mehr Tablets! Aber neben Tablets sind natürlich auch Notebooks, Smartphones, Fernseher und andere Gadgets im Preis reduziert. Um bis zu 40% Rabatt zu bekommen, müsst ihr an der Kasse jeweils einen Gutschein angeben. Eine Übersicht inklusive aller Gutscheincodes bekommt ihr hier.

Ich habe für euch alle Tablet-Deals herausgesucht. Besonders spannend finde ich die Deals zum Lenovo Tab4 10 Plus (20% Rabatt) und Huawei MediaPad M3 Lite 10 (15% Rabatt). Beide Tablets haben mir in meinen Tests ziemlich gut gefallen. Die Gutscheine gelten aber auch für die günstigeren Versionen (Lenovo Tab4 ohne Plus & MediaPad T3 Serie).

Wer lieber Windows-Tablets sucht, findet bei Lenovo das günstige MIIX 320 und das Premium MIIX 720. Beide ebenfalls mit 20% Rabatt. Aber auch auf alle Surface Pro Bundles gibt es 15% Preisnachlass. Die gleichen Prozente gibt es auf das Acer Switch 5 inklusive aktiven Stylus.

Hier nun direkt zu den Tablet Deals mit den jeweiligen Gutscheincodes:

Wer noch mehr sparen möchte: Bei Amazon läuft weiterhin die Cyber Monday Woche und auch bei Saturn gibt es BlackWeek Angebote.