Microsoft Surface Book 2: Jetzt für ab 1749 Euro vorbestellbar

Anzeige



Wer sich für das Microsoft Surface Book 2 interessiert, kann das neue 2-in-1 ab sofort vorbestellen. Das hat Microsoft Deutschland soeben in einer Pressemitteilung verkündet. Hierzulande erscheint nur das 13,5 Zoll große Modell – in vier Varianten. Alle Ausführungen sind bereits im offiziellen Microsoft Store gelistet und können für ab 1749 Euro vorbestellt werden (Link zum Angebot).

In gut einer Woche – ab dem 16. November – werden die Convertibles ausgeliefert.

Schade ist, dass Microsoft in Deutschland nur die 13,5 Zoll große Version des Surface Book 2 anbietet. In den USA erscheint es auch mit einem 15 Zoll großen Display. Ob dieses hier jemals auf den Markt kommt, wissen wir bisher nicht.

An dem Einstiegspreis von 1749 Euro könnt ihr schon sehen, das auch die leistungsstärkeren Modelle keine Schnäppchen sind. Beim Kauf müsst ihr genau aufpassen, zu welcher Version des Surface Book 2 ihr greift. Schauen wir uns die in Deutschland angebotenen Ausführungen mal im Detail an.

Surface Book 2: Diese Modelle gibt es in Deutschland

Im günstigsten Surface Book 2 steckt ein Intel Core i5 U-Serien Prozessor der siebten Generation. Das ist ein DualCore-Chip. Dazu gibt es 8GB RAM und eine 256GB große SSD. Für viele ist die Leistung sicherlich ausreichend – wer aber mehr Performance möchte, kann die aber bekommen.

Für 2249 Euro bekommt ihr das 2-in-1 mit einem Intel Core i7 Prozessor der 8. Generation. Das sind nun QuadCore-Chips. Dazu gibt es auch hier 8GB RAM und eine 256GB SSD – jedoch inklusive einer dedizierten Grafikkarte. Das ist die NVIDIA GTX 1050.

Wer genau die gleiche Hardware mit 16GB RAM und einer 512GB SSD haben möchte, muss 2849 Euro auf den Tisch legen. Das Top-Modell mit einer 1TB SSD kostet stolze 3449 Euro.

In Deutschland erscheint das Surface Book 2 mit einem 13,5 Zoll großen Display, das wie der Vorgänger eine Auflösung von 3000 x 2000 Pixel bietet. Beim Design hat sich im Vergleich zum ersten Surface Book nicht allzu viel geändert. Hauptsächlich wurden kleinere Probleme behoben. Außerdem gibt es nun einen USB Typ C Anschluss.

Passend dazu bringt Microsoft auch zwei Adapter auf den Markt. Für 34,99 Euro bekommt man jeweils einen USB Typ C zu HDMI und USB Typ C zu VGA Adapter.