GearBest Deals: Viele China-Tablets teils stark reduziert

Bevor gegen Ende November in Deutschland die Black Friday Angebote starten, gibt es schon jetzt in China eine Reihe von Events, im Rahmen dessen Shops auf ihr Sortiment teils ziemlich spannende Rabatte geben. Dazu zählt GearBest, die ich hier im Blog schon öfters erwähnt habe. Das ist ein chinesischer Händler, die preiswerte Tablets (und andere Gadgets) in die ganze Welt exportieren.

Ab heute gibt es dort bis zum 20. November ständig neue Angebote und Flash-Sales. So kostet beispielsweise das Teclast Master T10 mit Fingerabdruckleser, 2560 x 1600er Auflösung, 4GB RAM und 64GB Speicher anstatt 233 Euro nur 179 Euro. Die Angebote ändern sich regelmäßig, eine komplette Übersicht über die Deals findet ihr hier.

Es sind hauptsächlich andere Gadgets reduziert, aber es werden auch einige Tablets vergünstigt angeboten. Besonders spannend finde ich das FNF iFive Mini 4S und Teclast Master T10. Die besten Preise findet ihr, wenn ihr regelmäßig auf der Übersichts-Seite vorbeischaut. Es gibt aber auch einige, die per Gutschein günstiger angeboten werden. Hier ist eine Liste mit aktuellen Gutscheincodes:

Tablets Original Preis Reduzierter Preis Gutscheincode FNF iFive Mini 4S 94,11$ 89,99$ 11nov507 Zum Angebot Onda V10 Pro mit Fingerabdruckleser 169,99$ 135,99$ 11nov641 Zum Angebot Cube T12 3G Android-Tablet 96,11$ 85,99$ 11nov354 Zum Angebot Chuwi Hi10 Plus Windows & Android Tablet 164,99$ 149,99$ 11nov342 Zum Angebot Teclast Tablets mind. 10$ Rabatt TECLAST11 Zum Angebot Cube Tablets mind. 10$ Rabatt CUBE11 Zum Angebot

Im Vergleich zu Markenprodukten kann man bei den Tablets aus China oft ziemlich viel Geld sparen. Dafür muss man ggf. auf Support und Garantie verzichten. Auch Übernachtlieferungen wie bei Amazon sind nicht drin. Ich musste in der Vergangenheit immer mindestens zwei Wochen warten, manchmal auch drei. Dafür sind die Tablets eben günstig.