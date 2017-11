Anzeige





Heute ist der letzte Tag der Cyber Monday Woche und der Black Friday Angebote. Zum Schluss gibt es bei Amazon einen besonders spannenden Deal. Das ausgezeichnete Samsung Galaxy Tab S3 gibt es den Tag über für nur 449 Euro in den Angeboten des Tages – inklusive Stift und AKG Kopfhörer (Link zum Angebot).

Ursprünglich kostete das Galaxy Tab S3 satte 679 Euro. Wie üblich ist der Preis mittlerweile gefallen. Doch ein Blick auf gängige Vergleichsportale zeigt, dass das Tablet bei anderen Shops über 550 Euro kostet. Zum original Preis spart man mit dem Amazon Deal also über 200 Euro, doch im Vergleich zum Durchschnittspreis noch immer über 100 Euro. Und die AKG Kopfhörer gibt es oben drauf!

In den bisherigen Cyber Monday und Black Friday Angeboten waren immer wieder günstige bis hochwertige Mittelklasse-Tablets reduziert. Besonders spannend ist der Amazon Fire HD 10 Deal. Doch ein richtiges HighEnd Android-Tablet war bis zum Galaxy Tab S3 nicht unter den Schnäppchen. Bis heute, bis zum letzten Tag.

Das Samsung Galaxy Tab S3 (Test) ist diesen Sommer erschienen und es ist das beste Android-Tablet, das ich bisher getestet habe. Wie ihr in meinem Benchmark-Vergleich sehen könnt, ist es das leistungsstärkste Tablet meiner Tests. Gleichzeitig bietet es ein richtig schickes Super AMOLED-Display, gute Lautsprecher, ein schlankes Design und Android Nougat. Auch der S Pen Stift ist inklusive.

Wie ihr in meinem Test nachlesen könnt, halte ich das Galaxy Tab S3 für ein richtig gutes Tablet. Doch, wie ihr ebenfalls in meinem Test lesen könnt, halte ich es für sehr teuer. Die unverbindliche Preisempfehlung von 679 Euro ist zu hoch. Doch mit dem Angebot relativiert sich das – 449 Euro sind in meinen Augen ein guter Preis.