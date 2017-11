Cyberport BlackFriday: iPad, Huawei MediaPad T3 & Lenovo Tab4 Plus

Anzeige



Wie fast alle Onlineshops, bietet auch Cyberport im Rahmen des Black Friday ziemlich spannende Deals an. Darunter befinden sich Tablets und Notebooks, aber auch Smartphones, Zubehör und gar Haushaltsgeräte. Eine komplette Übersicht aller Cyberport Black Friday Deals findet ihr hier.

Mir sind drei Tablets unter den Angeboten aufgefallen, die mir vor allem zu dem Angebots-Preis besonders gut gefallen.

Lenovo Tab4 8 Plus für nur 199 Euro

An erster Stelle steht hier das Lenovo Tab4 8 Plus. Dieses ist ein 8 Zoll großes Tablet mit einem FullHD-Display, Qualcomm Snapdragon 625, 3GB RAM und Android 7.1 Nougat. Zu den Premium-Features gehören ein Fingerabdruckleser. Ich habe die 10 Zoll Version bereits getestet und sie hat mir sehr gut gefallen. Dieses 8 Zoll Modell hat die gleiche Hardware und Software, dürfte also ebenfalls sehr gut sein. Spannend: Anstatt 259 Euro kostet das Lenovo Tab4 8 Plus bei Cyberport jetzt nur 199 Euro (Link zum Angebot).

Huawei MediaPad T3 10 für nur 119,90 Euro

Das Huawei MediaPad T3 10 ist ein 9,6 Zoll großes Android-Tablet. Zu den Features gehören ein Snapdragon 425, 2GB RAM, 16GB Speicher und ein schlankes Design. Ich habe es bereits getestet. In meinem Test könnt ihr nachlesen, dass es ein sehr solides Tablet ist. Ich hielt es jedoch etwas zu teuer. Nun – jetzt kostet es bei Cyberport nur 119,90 Euro (Link zum Angebot</strong>).

Bei Cyberport steht, dass es ursprünglich 199 Euro kostete. Einige Shops haben es tatsächlich für so viel verkauft. Ich hatte meins für 169 Euro bekommen. Aber auch verglichen damit sind 199,90 Euro ein ziemlich guter Wert.

Übrigens: Wenn ihr ein Amazon Prime-Mitglied seid und auf Googles Android verzichten könnt, halte ich das Amazon Fire HD 10 gerade für nur den besseren Deal. Aber es ist eben Amazons Android – beim MediaPad T3 10 bekommt ihr alle Google Apps.

Apple iPad 2017 für nur 333 Euro

Das 2017er Apple iPad ist das günstigste iPad, das Apple je herausgebracht hat. Ich habe es ebenfalls getestet und für sehr gut befunden. Es ist ein günstiger, aber guter Einstieg in das iOS Ökosystem. Anstatt 369 Euro kostet es bei Cyberport im Rahmen des Black Friday nur 333 Euro (Link zum Angebot).

Übrigens: Auch das neue 10,5 Zoll iPad Pro ist reduziert. Es kostet anstatt 683 Euro nur 629 Euro (Link zum Angebot).

Weitere Cyberport Deals

Es gibt noch viele weitere Black Friday Angebote. Wie gesagt, eine komplette Übersicht findet ihr hier. Bei den Tablets finde ich jedoch die drei oben genannten am spannendsten. Die habe ich getestet und sie sind in meinen Augen gut umgesetzt. Und es sind tatsächlich zu den Preisen kleine Schnäppchen.

