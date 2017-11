Amazon Cyber Monday Woche: Die besten Deals des 1. Tages

Anzeige



Bei Amazon ist heute die Cyber Monday Woche gestartet. Wie in jedem Jahr, gibt es wieder zahlreiche Schnäppchen, Deals und Angebote. Bis zum 27. November will Amazon über 55.000 Deals anbieten. Es ist das wohl größte Schnäppchen-Event des Jahres. Ich suche für euch täglich die besten Tech-Angebote raus. Eine komplette Übersicht aller Deals findet ihr aber hier direkt bei Amazon.

Die Angebote sind hauptsächlich in zwei Kategorien eingeteilt. So gibt es Produkte, die den ganzen Tag oder die ganze Woche über reduziert sind. Die meisten Schnäppchen gibt es aber in den sogenannten Blitzangeboten. Im 5-Minuten-Takt werden Angebote freigeschaltet, die maximal 6 Stunden verfügbar sind – außer das Produkt ist vorher ausverkauft.

Prime-Mitglieder können schon 30 Minuten vorher zugreifen. Das ist eine Amazon-Mitgliedschaft, mit der man schnelleren Versand und Zugriff auf Amazon Prime Video und Musik hat. Wer möchte, kann die Prime-Mitgliedschaft 30 Tage lang kostenlos testen (Link zu Amazon Prime).

Angebote des Tages

Folgende Tech-Produkte sind den ganzen Tag oder die ganze Woche über reduziert und besonders spannend:

Blitzangebote

Wie gesagt, die meisten Deals gibt es in den Blitzangeboten, die ständig eneruert werden. Darunter befindet sich kleinere Gadgets wie USB Typ C Adapter und externe Akkus, aber auch Smartphones, Fernseher und Notebooks. Und natürlich auch Produkte aus anderen Kategorien – inklusive Lebensmittel und Kleidung! Über 55.000 Deals. Eine Übersicht über alle Deals findet ihr hier.

Übrigens: Auch andere Shops bieten große Rabatt-Aktionen an. So läuft bei Saturn gerade die BlackWeek.