Amazon hat die Cyber Monday Woche offiziell gestartet. Das ist das wohl größte Schnäppchen-Event des Jahres und zum Start gibt es gleich den in meinen Augen besten Tablet-Deal des Jahres. Das neue Amazon Fire HD 10 2017 der 7. Generation kostet normalerweise 179,99 Euro. Doch zum Start der Cyber Monday Woche verkauft Amazon es für nur 129,99 Euro (Link zum Angebot).

Prime-Mitglieder bekommen wie gewohnt 20 Euro an der Kasse abgezogen – zahlen also sogar nur 109,99 Euro!

Schon zum normalen Preis ist das Amazon Fire HD 10 (Test) ein ziemlich spannendes Tablet. Das liegt hauptsächlich am Display, denn der 10,1 Zoll große Bildschirm ist komplett laminiert und bietet eine FullHD-Auflösung von 1920 x 1200 Pixel. Tablets anderer Hersteller, die um die 170 Euro kosten, haben in der Regel nur ein HD-Panel. Dazu gehören das Lenovo Tab4 10 und Huawei MediaPad T3 10 (Test).

Amazon Fire HD 10: Ein Preis-Leistungssieger

Ich habe das neue Amazon Fire HD 10 bereits getestet und in meinem Test hat es mir sehr gut gefallen. Das liegt hauptsächlich an dem guten Display, aber auch an der guten Performance. So schneidet es in den Benchmarks besser ab als das Huawei MediaPad M3 Lite 10 (Test), das rund 270 Euro kostet. In AnTuTu ist es sogar stärker als das Samsung Galaxy Tab S2 (Test). Beide kosten deutlich mehr.

Überzeugen kann das Fire HD 10 auch bei der Akkulaufzeit. In meinem Test kam es auf eine Laufzeit von 11 Stunden und 20 Minuten. Damit bewegt es sich im oberen Mittelfeld. Für ein so preiswertes Tablet ist das ziemlich gut. Sehr solide ist auch die Verarbeitung – wir bekommen hier jedoch kein Metall-, sondern ein Kunststoffgehäuse.

Zwar ist es ein Android-Tablet, jedoch hat Amazon die Oberfläche stark angepasst. So hat man direkten Zugriff auf die Angebote von Amazon. Dazu gehören Amazon Video, Amazon Musik, die Kindle eBooks und Alexa. Der Sprachassistent funktioniert sogar „Hands-Free“. Das bedeutet, ihr könnt Alexa so wie bei einem Amazon Echo benutzen.

Ohne Google Play Store

Schade ist, dass der Google Play Store nicht vorinstalliert ist. Stattdessen kann man Apps aus dem Amazon App Store beziehen. Wer lieber mit Googles Angeboten arbeitet, kann den Play Store aber nachträglich installieren. Eine Anleitung gibt es hier. Es kann aber sein, dass dabei die Garantie verloren geht.

Ich halte das Amazon Fire HD 10 für einen Preis-Leistungssieger. Es gibt in meinen Augen kein Tablet, das zum gleichen Preis so viel bietet. Aufgrund der starken Integration von Amazons Angeboten, habe ich es aber hauptsächlich für Prime-Mitglieder als Preis-Leistungssieger bezeichnet. Doch für nur 129,99 Euro kann es für jeden ziemlich spannend sein. Vor allem dann, wenn ihr bereit seit den Play Store selbst zu installieren.