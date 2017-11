Anzeige



Das Amazon Fire HD 10 (Test) ist bereits seit Oktober verfügbar. Neben einem günstigen Preis und einem FullHD-Display, gehört auch Alexa Hands-free zu den großen Highlights des Tablets. Bisher konnte man das Fire HD 10 in Deutschland allerdings nicht wie ein Echo benutzen. Diese Funktion sollte erst mit einem zukünftigen Update freigeschaltet werden. Seit gestern Abend wird das Softwareupdate verteilt.

Ab sofort funktioniert Alexa Hands-free also auch auf deutschen Amazon Fire HD 10 Exemplaren – wohlgemerkt nur auf denen der neusten, 7. Generation. Ihr benötigt dafür das Fire OS in Version 5.6. Bei mir ist das Update gestern Abend bereits eingetroffen und ich habe es erfolgreich installiert. Falls euch die neue Software nicht automatisch angezeigt wird: In den Einstellungen könnt ihr manuell danach suchen.

Fire HD 10 mit Alexa: Wie ein Echo



Amazons Sprachassistent Alexa funktioniert auf dem Fire HD 10 nun wie ein Echo. Das bedeutet, dass ihr sie einfach etwas fragen könnt – auch bei ausgeschaltetem Display. Sagt ihr „Alexa, wie ist das Wetter heute?“, dann nennt Alexa euch die aktuellen Wetterdaten und blendet dazu eine Wetterübersicht ein. Habt ihr Smart-Home-Geräte, kann Alexa auch diese steuern.

Wie bei einem ganz normalen Echo, kann Alexa noch einiges mehr. So könnt ihr Einkaufslisten anlegen, euch Musik abspielen lassen oder Apps per Sprachbefehl öffnen. Der Sprachassistent unterstützt bereits viele Befehle und weitere Skills können aktiviert werden. Eine Übersicht findet ihr in der Alexa-App unter „Skills“. Ich habe mir beispielsweise bereits die aktuellen Nachrichten vorlesen lassen.

Amazon Fire HD 10: Mein Test

Ich habe das Amazon Fire HD 10 bereits seit Mitte Oktober. Meinen Testbericht könnt ihr euch hier durchlesen. Für viele halte ich das Fire HD 10 für einen Preis-Leistungssieger. Vor allem dann, wenn ihr euch im Amazon Ökosystem zu Hause fühlt. Das liegt an dem FullHD-Display, der soliden Bauweise und vergleichsweise guten Performance. Wer möchte, kann auch den Google Play Store nachträglich installieren – mit dem neuen Update wird dieser übrigens nicht entfernt.