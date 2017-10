Samsung Galaxy Tab Active 2 ist offiziell: Ein robustes Tablet mit S Pen

Anzeige



Per Pressemitteilung hat Samsung in Südkorea das neue Samsung Galaxy Tab Active 2 vorgestellt. Dabei handelt es sich um ein 8 Zoll großes Tablet, das hauptsächlich an Business-Kunden gerichtet ist und besonders robust sein soll. Spannend ist außerdem, dass der S Pen Stift unterstützt wird und man den Akku selbst austauschen kann.

Richtig interessant ist das Galaxy Tab Active 2 natürlich nur, wenn ihr ein besonders robustes Tablet benötigt. So ist es nach dem MIL-STD-810 Standard zertifiziert und soll besonders hohem Druck, Temperaturen, Vibrationen und Stößen standhalten. Außerdem ist es nach IP68 gegen Wasser und Staub geschützt.

Die robuste Bauweise hat einen Preis. Das Tablet ist mit 415g für ein 8 Zoll großes Gerät ungewöhnlich schwer. Außerdem ist es mit 9,9mm vergleichsweise dick.

Samsung Galaxy Tab Active 2 Datenblatt

Besonders spannend ist die verbaute Hardware nicht. Das 8 Zoll große Display bietet nur eine HD-Auflösung von 1280 x 800 Pixel. Im Inneren sitzt ein Samsung Exynos 7870 OctaCore-Prozessor, dessen Kerne mit 1,6GHz laufen. Wir kennen den Chipset bereits vom Samsung Galaxy Tab A 10.1 (Test).

Zur weiteren Ausstattung gehören 3GB RAM und ein 16GB großer interner Speicher. Per microSD-Speicherkarte ist dieser um bis zu 256GB erweiterbar. Außerdem bekommen wir einen USB 2.0 Typ C Anschluss. Die beiden Kameras lösen mit 5 und 8 Megapixel auf. Neben WLAN 802.11 a/b/g/n/ac unterstützt es auch Bluetooth 4.2, NFC und GPS. Eine LTE-Option gibt es ebenso.

Robuster S Pen & Tauschbarer Akku

Robuste Tablets bieten oft eine Stylus-Option. Das gleiche gilt für das Samsung Galaxy Tab Active 2, für das die Koreaner einen ebenfalls robusten S Pen Stift anbieten. Dieser ist wie das Tablet selbst nach IP68 Standard gegen Wasser und Staub geschützt. Den Bildern nach zu urteilen bietet Samsung eine Hülle für das Tablet an, in dem Platz für den Stylus ist.

Laut den offiziellen Spezifikationen wird man dem 4450mAh starken Akku selbst austauschen können. In der Pressemitteilung wird jedoch nicht genauer auf dieses Feature eingegangen. Deswegen ist es unklar, ob man dafür Schrauben lösen, oder aber den Akku einfacher wechseln kann.

Android 7.1 mit S Pen Funktionen

Samsung liefert das Galaxy Tab Active 2 mit Android 7.1 Nougat aus. Darauf liegt offenbar die gleiche Oberfläche, die auch bei den anderen Tablets des Herstellers zum Einsatz kommt. Zumindest sprechen sie von den gleichen Features. So gibt es beispielsweise auch hier einen Multi-Window-Modus, sowie die Air Commands für den S Pen Stift.

Aktuell wissen wir noch nicht, wann das Active 2 wo genau auf den Markt kommt. Es wird aber gemunkelt, dass der Preis bei stolzen 600 US Dollar liegen wird.