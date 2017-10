Amazon Fire Deals: Bis zu 30 Euro Rabatt auf Fire 7, HD8 & Kids Edition

Anzeige



Amazon hat eine spannende Rabatt-Aktion für einige ihrer Fire Tablets gestartet. Für unbestimmte Zeit gibt es bis zu 30 Euro Rabatt auf das Amazon Fire HD 7, HD 8 und die Kids Edition beider Tablets. Nicht teil der Aktion ist leider das gerade erschiene Amazon Fire HD 10 (Test).

Besonders interessant finde ich die 20 Euro Rabatt auf das Fire HD 8 (Test), das dadurch nur 89,99 Euro kostet (Link zum Angebot). Vorher musste man für das 8 Zoll große Tablet 109,99 Euro zahlen – was schon ziemlich günstig war. Prime-Mitglieder bekommen an der Kasse übrigens weiterhin 20 Euro abgezogen und zahlen somit nur 69,99 Euro.

Das Fire HD 8 hat mir in meinem Test besonders gut gefallen. Hauptsächlich liegt das an der langen Akkulaufzeit und der vergleichsweise guten Performance. So liegt es in den Benchmarks knapp über dem Lenovo Tab 4 8 (Test) und Samsung Galaxy Tab A 8.0 (Test), die beide fast 100 Euro mehr kosten.

Aber auch beim Fire 7 kann man viel sparen, zumindest prozentual gesehen. So kostet es aktuell anstatt 69,99 Euro nur 59,99 Euro (Link zum Angebot). Auch hier gilt weiterhin der zusätzliche Abzug von 15 Euro für Prime-Mitglieder.

Amazon Fire Kids Edition: 30 Euro Rabatt

Wer Kinder hat, spart bei den Kids Editionen beider Tablets besonders – nämlich 30 Euro. Das Fire 7 Kids Edition kostet anstatt 119,99 Euro nur 89,99 Euro (Link zum Angebot). Aber auch beim Fire HD 8 Kids Edition spart man 30 Euro. Dieses kostet anstatt 139,99 Euro nur 109,99 Euro (Link zum Angebot). Prime-Mitglieder zahlen jeweils nochmals 20 Euro weniger.

Im Vergleich zu den normalen Versionen der Tablets unterscheiden sich die Kids Editionen hauptsächlich durch eine blaue oder pinke Hülle, mit denen es Stößen besser standhalten soll. Außerdem ist ein Jahr FreeTime Unlimited enthalten, das spezielle Inhalte für Kinder bietet. Dazu gehören über 5000 Apps und Spiele, sowie eBooks und „Lerninhalte von Disney, Lego und anderen“.

Wie gut sind die Amazon Fire Tablets?

Ich habe alle drei der aktuellen Amazon Fire Tablets getestet. Besonders das Fire HD 8 ist für den Preis ziemlich gut. Wie ihr im Video oben sehen könnt, ist die Performance vergleichsweise ausgezeichnet. Auch die Akkulaufzeit ist sehr lang.

Der einzige Nachteil aller Geräte ist die starke Integration in die Angebote von Amazon. So läuft auf ihnen zwar Android, doch ist die Oberfläche sehr stark angepasst. Angebote von Amazon wie Amazon Video, die Kindle eBooks und selbst der Onlineshop von Amazon sind fest in das Betriebssystem integriert. Apps bezieht man nicht über den Google Play Store, sondern über Amazons App Store.

Wer dennoch den Google Play Store installieren möchte, kann das aktuell erstaunlich einfach tun. Es kann jedoch sein, dass dabei die Garantie verloren geht.