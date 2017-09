Onda V10 4G: Mein erster Eindruck vom LTE-Tablet für unter 100 Euro

Anzeige



Das Onda V10 4G ist ein 10,1 Zoll großes Android-Tablet, das inklusive LTE knapp unter 100 Euro kostet. Es ist ein sehr preiswertes Tablet aus China, das dennoch ein FullHD-Display, Dual-SIM Slots und Android 7.0 Nougat bietet. Wie gut ist das Onda V10 4G? Ich starte meinen Test mit einem Unboxing-Video und meinen ersten Eindrücken.

Wie bei so preiswerten „China-Tablets“ oft üblich, wird das Onda V10 4G nicht direkt in Deutschland verkauft. Dementsprechend würde ich davon ausgehen, dass Garantie und Support gar nicht oder nicht so umfangreich angeboten werden. Mir haben es die Leute von GearBest zugeschickt, dort kostet es gerade knapp über 95 Euro (Link zum Angebot).

Design und Verarbeitung

Bei dem Preis könnt ihr euch sicherlich denken, dass die Verarbeitung nicht die beste ist. So besteht das Gehäuse komplett aus Kunststoff. Zwar hatte ich bereits schlechter verarbeitete Tablets in den Händen, aber auch das Onda V10 4G fühlt sich vergleichsweise „billig“ an. Das ist es ja auch. Schön ist hingegen, dass man das Gehäuse nicht so einfach biegen kann.

Ich finde das Design durchaus schick. Die Rückseite ist komplett in Gold gehalten und vorne gibt es einen weißen Rahmen um das Display herum. Mit 8,3 Millimeter ist es für den Preis sogar recht dünn. Auch das Gewicht ist mit 490 Gramm noch in Ordnung.

Anschlüsse, Kameras, Lautsprecher

Das Onda V10 4G hat gleich zwei SIM-Kartenslots, die sich hinter einer Plastikabdeckung befinden. Ihr könnt das Tablet also mit zwei SIM-Karten gleichzeitig benutzen. Dort befindet sich auch ein MicroSD-Kartenslot, in den bis zu 128GB große Speicherkarten passen.

Sonst sind die Anschlüsse nicht besonders spannend. Es gibt einen microUSB-Port und einen 3,5 Millimeter Klinkenanschluss. An der rechten Seite befinden sich der Einschaltknopf und die Lautstärkeregler.

Wie zu erwarten, ist die Frontkamera mit 2 Megapixel sehr niedrig auflösend. Auch die 5 Megapixel Hauptkamera auf der Rückseite bricht keine Rekorde, wird aber immerhin durch einen LED-Blitz unterstützt.

Eher mittelmäßig sind auch die beiden Lautsprecher auf der Rückseite. Um hin und wieder YouTube-Videos zu schauen, finde ich die Qualität noch in Ordnung. Für einen Film über Netflix und Co. würde ich aber Kopfhörer oder Bluetooth-Lautsprecher empfehlen.

Display: Spiegelndes FullHD

Das 10,1 Zoll große Display ist durchaus ein Highlight des Onda V10 4G. Für diesen Preis bekommen wir in der Regel nur eine HD-Auflösung. Doch hier sind es 1920 x 1200 Pixel und Icons und Texte sehen dementsprechend scharf aus.

Schade ist jedoch, dass das Display nicht vollständig laminiert ist. Wie bei so günstigen Geräten öfters üblich, gibt es zwischen dem Touchscreen und dem IPS-Panel darunter einen Abstand von schätzungsweise 2 Millimetern. Dadurch spiegelt der Bildschirm recht stark und man hat nicht das Gefühlt direkt ein Icon zu treffen.

Scheinbar wird das Display nicht durch Gorilla Glas oder ähnliches geschützt. Stattdessen klebt ab Werk eine Schutzfolie auf dem Touchscreen. Bei preiswerten Tablets auch bekannterer Marken ist das öfters so. Ideal finde ich das nicht, da man auf den Schutzfolien manchmal schneller Fingerabdrücke sieht. Das ist auch hier der Fall.

Hardware und Performance

Im Onda V10 4G steckt ein MediaTek MT6753 QuadCore-Prozessor. Das ist ein Chip mit acht Kernen, die jeweils mit 1,3GHz takten. Dazu gibt es 2GB RAM und einen 32GB großen internen Speicher.

Natürlich ist das nicht der schnellste Prozessor. Doch tatsächlich konnte ich auf dem V10 4G ohne Probleme Asphalt Xtreme spielen. Klar, die Grafikeinstellungen sind deutlich heruntergeschraubt. Es sieht nicht so schön wie auf teureren Geräten aus. Aber immerhin läuft es.

Modern Combat 5 konnte ich ebenfalls spielen, allerdings kommt es hier während Aktionlastigen Szenen immer wieder zu Stottern.

Neben LTE unterstützt das Onda V10 4G außerdem Bluetooth, GPS und WLAN 802.11 a/b/g/n/ac. Der Akku hat eine Kapazität von 6000mAh.

Android 7.0 Nougat

Richtig schön ist, dass Android 7.0 Nougat vorinstalliert ist. Klar, mittlerweile gibt es Android Oreo. Doch auf den meisten Tablets für unter 100 Euro läuft noch Marshmallow. Ich bezweifle jedoch, dass es jemals Updates geben wird.

Wichtig finde ich Nougat bei einem 10,1 Zoll großen Tablet, damit man den Multi-Window-Modus nutzen kann. Der funktioniert auch hier. Ihr könnt also auch hier zwei Apps direkt nebeneinander öffnen.

Sonst habe ich noch nicht viel zur Software zu sagen. Die Oberfläche ist nur minimal angepasst, das ist super. Auch an Apps hat Onda nur das nötigste vorinstalliert. Dazu gehören der Google Play Store, aber auch eine Telefon-App. Ihr könnt mit dem Tablet also telefonieren und SMS verschicken.

Vorläufiges Fazit

Bevor ich das Onda V10 4G empfehle oder nicht, muss ich es weiter testen. Wie ihr euch bei dem Preis denken könnt, ist es auch meinem ersten Eindruck nach aber nicht das beste Tablet da draußen. Stören tut mich hauptsächlich der etwa 2 Millimeter Abstand zwischen Touchscreen und IPS-Panel, denn dadurch spiegelt es sehr schnell.

Die Performance ist für den Preis hingegen in Ordnung und es ist schön, dass wir für unter 100 Euro integriertes LTE bekommen. Genau das ist auch der einzige Grund, weshalb das Onda V10 4G spannend ist. Ein Tablet mit Android Nougat, FullHD-Auflösung und 4G für unter 100 Euro.

In Deutschland direkt fällt mir kein Konkurrent an, der zu einem ähnlichen Preis in der gleichen Liga spielt. Es gibt das neue Kodak Tablet 10, das 3G und Nougat bietet, aber nur eine HD-Auflösung hat. Der Preis ist mit 159 Euro jedoch deutlich teurer.