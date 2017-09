Super-Deal: Huawei MediaPad M3 mit LTE für nur 270 Euro!

Anzeige



Das Huawei MediaPad M3 gehört in meinen Augen noch immer zu den besten Tablets da draußen. In meinem Test hat es mir im letzten Jahr sehr gut gefallen. Verglichen mit anderen HighEnd-Geräten wie dem Samsung Galaxy Tab S3, war das MediaPad M3 schon immer recht günstig. Nun gibt es bei Amazon einen ziemlich spannenden Deal. Inklusive LTE kostet es dort aktuell nur 269,59 Euro (Link zum Angebot).

Zum Vergleich: Normalerweise kostet die LTE-Version des Tablet mindestens 325 Euro. Selbst die WLAN-Version kostet in der Regel zwischen 279 und 299 Euro. Da die WLAN-Version nicht im Preis gesenkt wurde, gilt der Deal sicherlich nicht für immer. Wie lange der Preis bei Amazon so günstig bleibt, weiß ich aber nicht.

Das Huawei MediaPad M3 ist ein 8,4 Zoll großes Tablet mit vielen Premium-Features. Dazu gehören ein komplettes Metallgehäuse, besonders gute Lautsprecher und ein eingebauter Fingerabdruckleser. Gleichzeitig bietet das Display mit 2560 x 1600 Pixel eine höhere Auflösung als das iPad Mini.

Auch die restlichen Spezifikationen können sich sehen lassen. So setzt Huawei auf einen Kirin 950 OctaCore-Prozessor und dazu gibt es 4GB RAM und 32GB Speicher. Wie ihr in meinem Benchmark-Vergleich unten sehen könnt, schneidet in meinen Tests nur das doppelt so teure Galaxy Tab S3 besser ab.

Zu den weiteren Features des MediaPad M3 gehören zwei Kameras, die jeweils mit 8 Megapixel auflösen. Außerdem werden neben LTE auch WLAN und Bluetooth unterstützt. Einen MicroSD-Kartenslot gibt es ebenfalls. In meinem Akku-Test kam es auf eine Laufzeit von 10 Stunden und 30 Minuten.

