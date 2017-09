FNF iFive Mini 4S ausgepackt: Ein iPad Mini Klon für unter 100 Euro

Anzeige



Wie wenig kann ein gutes Android-Tablet kosten? Nachdem ich das Xiaomi Mi Pad 3 getestet habe, schaue ich mir einen weiteren, noch preiswerteren iPad Mini Klon aus China an. Das FNF iFive Mini 4S ist ein 7,9 Zoll großes Tablet mit einem „Retina Display“, einem QuadCore-Prozessor, 2GB RAM und 32GB Speicher. Ich beginne meinen Test mit einem Unboxing-Video.

Das FNF iFive Mini 4S kostet bei GearBest aktuell in einem Flash-Sale nur 91,70 Euro (Link zum Angebot). Das ist ein Händler aus China, die Tablets in die ganze Welt verkaufen, auch nach Deutschland. Sie haben mir auch mein Testexemplar zur Verfügung gestellt.

Design und Verarbeitung

Für ein Tablet dieser Preisklasse fühlt sich das FNF iFive Mini 4S überraschend hochwertig an. So ist der 0,7 Millimeter dünne Rahmen aus Aluminium gefertigt. Auf der Rückseite gibt es oben und unten zwei Bereiche aus Glas, während die Abdeckung auf der Rückseite offenbar aus Kunststoff besteht. Das leichteste Tablet ist es mit 340 Gramm nicht, doch bewegt sich das noch im grünen Bereich.

Der Metallrahmen fühlt sich auf der Rückseite etwas kantig an. Außerdem sieht man auf den Bereichen aus Glas schnell Fingerabdrücke. Ein komplettes Metallgehäuse hätte mir besser gefallen. Aber, ehrlich gesagt, bei dem Preis ist die Kritik kaum gerechtfertigt. Das FNF iFive Mini 4S fühlt sich nämlich merkbar hochwertiger als ein Amazon Fire HD 8 oder Lenovo Tab 4 8 (Test) an.

Einen USB Typ C Anschluss gibt es nicht, stattdessen setzt FNF auf einen microUSB Anschluss. Dazu gibt es einen 3,5 Millimeter Klinkenanschluss und einen MicroSD-Kartenslot. In diesen passen Speicherkarten mit einer Kapazität von bis zu 128GB. Vorne sitzt eine 2 Megapixel Frontkamera und die auf der Rückseite löst mit 8 Megapixel auf.

Display und Hardware

Das Display des FNF iFive Mini 4S ist 7,9 Zoll groß und hat eine Auflösung von 2048 x 1536 Pixel. Tatsächlich ist das genau die Größe, als auch die gleiche Auflösung des iPad Mini. Soweit ich bisher sehen konnte, sehen Farben sehr schick aus und der Bildschirm ist auch ausreichend hell. Die Blickwinkel des IPS-Displays sind ebenfalls gut.

Meinem ersten Eindruck nach wird man damit sehr gut Filme und Serien schauen können. Zwei negative Punkte sind mir aber aufgefallen. So sieht man bei schwarzem Hintergrund an den Seiten Lichthöfe. Das ist leider immer mal wieder auch bei teureren Tablets so.

Außerdem klebt auf dem Display bereits eine Schutzfolie. Die schützt das Tablet vor Kratzern, denn auf Gorilla Glas wurde anscheinend verzichtet. Durch die Schutzfolie scheint es aber leichter zu spiegeln.

Beim Prozessor setzt FNF auf einen Rockchip RK3288 Chipset. Das ist ein QuadCore-Prozessor, dessen vier Kerne mit 1,6GHz takten. Wir kennen den Chip bereits von einigen günstigen Tablets, aber auch von Chromebooks von ASUS und Medion. Dazu gibt es 2GB RAM und 32GB internen Speicher.

Wie ihr euch bei dem Preis sicherlich denken könnt, ist der Rockchip RK3288 nicht der schnellste Prozessor. Doch tatsächlich müsste die Leistung für die meisten Anwendungen ausreichend sein. Ich habe bisher Modern Combat 5 und Asphalt Xtreme getestet. Beide Spiele konnte ich bei mittleren Grafikeinstellungen überraschend flüssig spielen.

Schraubt ihr die Grafik aufs Maximum hoch, kann es aber zu Rucklern kommen. Außerdem sind die Ladezeiten etwas länger als bei deutlich teureren Tablets. Aber ich denke das ist zu erwarten.

Android 6.0 Marshmallow und Software

Natürlich wäre es schön, wenn auf dem FNF iFive Mini 4S Android 7.0 Nougat oder gar Oreo laufen würde. Doch das ist nicht der Fall. Stattdessen ist Android 6.0 Marshmallow vorinstalliert. Ich gehe nicht davon aus, dass es von offizieller Seite irgendwann Updates geben wird.

Ist es schlimm, dass wir mit Marshmallow leben müssen? Optimal ist das sicherlich nicht. Doch für unter 100 Euro bekommt man aktuell kein Tablet mit Nougat. Selbst kürzlich erschiene wie das Huawei MediaPad T3 7 werden mit Android 6.0 ausgeliefert. Bei dem Preis halte ich das jedoch für nicht allzu schlimm. Marshmallow ist immerhin ein solides und stabiles Betriebssystem.

Schön ist, dass die Oberfläche nicht angepasst wurde. Es sind noch nicht einmal nervige Apps vorinstalliert. Wir bekommen mit dem Tablet reines Android inklusive der Apps von Google. Das ist super, denn dadurch sind nur 5,9GB vom System belegt.

Vorläufiges Fazit

Wie gut ist das FNF iFive Mini 4S? Ich muss es noch weiter testen. Mein erster Eindruck ist jedoch ziemlich gut. Für den Preis ist die Verarbeitung sehr solide, merkbar besser als beim Amazon Fire HD 8 (Test). Gleichzeitig bietet es ein schickes hochauflösendes Display und reines Android 6.0 Marshmallow, ohne es mit Werbe-Apps vollzustopfen.

Es ist ein Tablet, das ihr direkt aus China importiert. Dementsprechend würde ich nicht davon ausgehen, dass ihr Support und Garantie im gleichen Umfang habt, wie es in Deutschland üblich ist. Dafür bekommt ihr ein deutlich höher auflösendes Display und eine bessere Verarbeitung, als es Tablets bekannterer Hersteller zum gleichen Preis bieten.