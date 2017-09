Deals des Tages: Xiaomi Mi Pad 3 und Chuwi Hi10 Plus stark reduziert

Anzeige





Wir suchen für euch täglich die interessantesten Tablet Deals des Internets heraus – das hier sind die aktuell spannendsten:

Xiaomi Mi Pad 3 “iPad Mini Killer” für unter 180 Euro

Das von mir getestete Xiaomi Mi Pad 3 gibt es aktuell bei dem chinesischen Händler GearBest im Angebot, die auch nach Deutschland liefern. Mit dem Gutscheincode “harvest207” kostet das 7,9 Zoll große Android-Tablet mit Metallgehäuse aktuell nur 204,99 US Dollar (Link zum Angebot). Das sind umgerechnet deutlich unter 180 Euro!

Chuwi Hi10 Plus Windows-Tablet für unter 150 Euro

Auch das Chuwi Hi10 Plus (Test) ist stark reduziert. Hierbei handelt es sich um ein 10,1 Zoll großes Windows-Tablet mit einem Intel Atom x5 Prozessor und FullHD-Display. Gerade läuft eine Flash-Sale Aktion für 179,99 US Dollar – doch mit dem Gutscheincode “harvest009” kostet es nur 169,99 US Dollar (Link zum Angebot). Umgerechnet sind das unter 150 Euro!

Lenovo Tab 4 10 Plus für nur 259 Euro

Der in meinen Augen spannendste Deal ist diese Woche das Lenovo Tab 4 10 Plus. In meinem Test hat das 10,1 Zoll große Android-Tablet sehr gut abgeschnitten. Diese Woche kostet es bei Notebooksbilliger anstatt der ursprünglichen 299 Euro nur 259 Euro (Link zum Angebot).

Preiswerte Intel-Tablets teils stark reduziert

Bei dem für Exporte aus China bekannten Shop GearBest sind aktuell zahlreiche Tablets und Notebooks mit Intel Prozessoren per Coupon Code reduziert. Dazu zählen das Xiaomi Air 12 Notebook und Tablets wie das Cube Mix Plus. Eine Übersicht der Angebote findet ihr hier.

Teclast Master T10 mit Fingerabdruckscanner für nur 168,42 Euro

Das Teclast Master T10 ist ein spannendes Android-Tablet, das neben einer soliden Ausstattung auch Premium-Featuers wie einen Fingerabdruckleser bietet. Es ist noch nicht auf dem Markt, soll aber demnächst verfügbar sein. Mit dem Gutscheincode Teclastt10 kostet es bei GearBest anstatt 202 Euro nur 168,42 Euro (Link zum Angebot).