Cube Mix Plus Unboxing: Windows-Tablet mit Core m3 für unter 300 Euro

Das Cube Mix Plus ist ein ziemlich spannendes Windows-Tablet. Zu den Highlights gehören ein 10,6 Zoll großes FullHD-Display und ein Intel Core m3 Prozessor der siebten Generation. Dazu gibt es 4GB RAM und eine 128GB große SSD. Trotz der recht guten Ausstattung kostet es unter 300 Euro!

Mir haben die Leute von GearBest das Cube Mix Plus zugeschickt. Das ist ein Händler aus China, die auch nach Deutschland verkaufen. Das Cube Mix Plus kostet dort je nach Deal knapp unter 300 Euro (Link zum Angebot).

Zum Vergleich: Normalerweise bekommt man für 300 Euro nur ein Windows-Tablet mit einem deutlich schwächeren Intel Atom x5!

Bei mir ist das Tablet soeben eingetroffen und ich starte meinen Test mit einem Unboxing-Video und meinen ersten Eindrücken.

Design und Verarbeitung

Wie ihr euch bei dem Preis sicherlich denken könnt, ist die Verarbeitung nicht auf dem gleichen Niveau wie bei einem Surface Pro. Dennoch besteht die Rückseite größtenteils aus Metall. Richtig hochwertig fühlt sich das Cube Mix Plus nicht an, doch es scheint solide gebaut zu sein. Es erinnert mich etwas an das TrekStor SurfTab twin 11.6 (Test).

Die Rückseite des Tablets ist in grau gehalten, während es vorne große weiße Rahmen gibt. Über dem Display sitzt eine 2 Megapixel Kamera und darunter ist ein Windows-Button untergebracht.

An den Seiten gibt es eine ganze Reihe an Anschlüssen. So bekommen wir einen USB Typ C Port, aber auch einen micro USB 3.0 Anschluss. Im Lieferumfang ist ein Adapter auf einen normalgroßen USB 3.0 Port enthalten. Außerdem bekommen wir einen microSD-Kartenslot, einen 3,5 Millimeter Klinkenstecker und einen Netzteilanschluss.

Oben gibt es Lautstärkeregler und einen Einschaltknopf. Nicht ideal ist die Position der Lautsprecher. Es gibt zwar zwei, doch sind beide an der rechten Seite untergebracht. Richtiges Stereo-Feeling kommt dadurch nicht auf.

Display und Hardware

Das 10,6 Zoll große Display ist ziemlich gut umgesetzt. Wir bekommen hier ein IPS-Panel mit einer Auflösung von 1920 x 1080 Pixel. Es ist nicht der hellste Bildschirm, doch sind die Blickwinkel gut und Farben werden ordentlich dargestellt.

Wie bei günstigen Tablets oft üblich, gibt es auch beim Cube Mix Plus einen etwa 1 Millimeter großen Abstand zwischen Touchscreen und IPS-Panel. Bedient man das Display nur mit den Fingern, ist das nicht schlimm. Falls ihr aber plant auf dem Touchscreen mit einem Stylus zu arbeiten, wird es vermutlich nicht so aussehen, als würdet ihr ein Icon wirklich treffen.

Offenbar bekommen wir hier keine Art von Gorilla Glas. Stattdessen ist ab Werk eine Schutzfolie auf dem Panel angebracht, die aus Kunststoff besteht. Zieht ihr die ab, würden auf dem Display vermutlich schnell Kratzer entstehen.

Während die Verarbeitung auf ein preiswertes Tablet schließen lässt, was es ja auch ist, sieht das bei der internen Hardware anders aus. Für unter 300 Euro bekommen wir normalerweise einen schwächeren Intel Atom x5 Z8350. Im Cube Mix Plus steckt aber der deutlich leistungsstärkere Intel Core m3 der siebten Kaby Lake Generation!

Zusätzlich zu dem Core m3 gibt es 4GB RAM und eine 128GB große SSD. Wer etwas Geschickt ist, kann das Tablet sogar öffnen und die SSD durch eine größere ersetzen. Im Internet gibt es Anleitungen dazu.

Allzu viel Zeit konnte ich mit dem Cube Mix Plus noch nicht verbringen, ich habe es erst seit gut einem Tag. Mein erster Eindruck von der Performance ist aber richtig gut. Verglichen mit einem Atom x5 Chip fühlt sich das Tablet mit dem Core m3 deutlich flotter an.

Das zeigt auch ein erster Benchmark. Im Geekbench 4 kommt das Mix Plus auf 3036 Punkte im Single-Core-Test und auf 5803 Punkte im Multi-Core-Test. Zum Vergleich: Ein Atom x5 kommt nur auf 876 Punkte und 2195 Punkte. Auch der Intel N4200 im Acer Switch 3 (Test) steht mit einem Ergebnis von 1510 und 4575 deutlich schwächer dar.

Optionales Zubehör

Wer möchte, kann für das Cube Mix Plus auch ein optionales Tastatur Dock dazu bestellen. Dieses habe ich jedoch nicht ausprobiert. Für deutschsprachige ist die Tastatur nicht ideal, da man sie nur mit einem US-Layout bekommen kann.

Natürlich kann man die Tastatur softwareseitig auf Deutsch stellen, es ist nämlich ganz normales Windows 10. Es müsste sich auch bei dem Dock dann alles da befinden, wo es auch bei einer deutschen Tastatur wäre. Wer nicht blind schreiben kann, kann sich mit entsprechenden Stickern aushelfen.

Andernfalls kann man natürlich jede beliebige Tastatur an das Mix Plus anschließen. Entweder per USB, oder aber per Bluetooth. Wie ihr in meinem Video sehen könnt, benutze ich es momentan mit der Microsoft Universal Mobile Tastatur. Die funktioniert sowohl mit Windows 10, als auch iOS und Android.

Ein weiteres optionales Zubehör ist ein Wacom Stylus, der 1024 Druckstufen unterstützt. Auch diesen habe ich nicht ausprobiert. Ich gehe aber davon aus, dass der nicht so präzise und gut umgesetzt wie ein Surface Pen ist. Natürlich kann ich mich täuschen.

Vorläufiges Fazit

Wie gut ist das Cube Mix Plus? Aufgrund der internen Hardware könnte man es fast mit einem Surface Pro vergleichen. Doch das ist nicht fair. Preislich spielt es nämlich in der Liga eines typischen Intel Atom x5 Tablets wie dem Lenovo MIIX 320 oder denen von TrekStor und Odys.

Die Verarbeitung ist in etwa ähnlich – eben nicht richtig hochwertig. Doch wie der Geekbench 4 Benchmark zeigt, ist die Performance um ein vielfaches besser.

Mir fällt es immer schwerer Windows-Tablet mit einem Atom x5 zu empfehlen. Die letzten, die ich getestet habe, haben mich enttäuscht. Hauptsächlich liegt das an der schwachen Performance. Deswegen ist das Cube Mix Plus eine spannende Alternative. Es ist günstig, das merkt man an der Verarbeitung. Aber dafür ist die Leistung ziemlich gut.