Samsung Galaxy Tab A 8.0 (2017) Billig-Tablet erscheint mit Bixby

Bereits im Juni ist ein 8 Zoll Tablet mit der Produktnummer Samsung SM-T385 aufgetaucht, bei dem es sich vermutlich um ein Samsung Galaxy Tab A 8.0 (2017) handelt. Seitdem ist das Gerät in einigen Benchmark-Datenbanken und in China bei der TENAA aufgetaucht. Der neuste Leak stammt direkt von der Webseite von Samsung. Dort ist nämlich bereits das Handbuch (PDF) zum SM-T385 online.

Zwar werden in dem Handbuch keine genauen Spezifikationen genannt, doch werden dafür auf einige interessante Software Features hingewiesen. So wird das Galaxy Tab A 8.0 (2017) offenbar das erste Tablet mit Bixby sein. Einen Bixby-Button wie beim neuen Galaxy Note 8 gibt es nicht und der Sprachassistent ist vermutlich auch nicht dabei. Dafür aber Bixby Home, Samsungs Assistent, den man in etwa mit Google Now vergleichen kann.

Dank dem Handbuch ist auch sicher, dass es eine LTE-Version des Tablets geben wird. Habt ihr diese, werdet ihr mit dem Gerät sowohl telefonieren, als auch SMS verschicken können. Außerdem gibt es einen MicroSD-Kartenslot und einen USB Typ C Anschluss.

Samsung Galaxy Tab A 8.0 Spezifikationen

Wir kennen bereits grob die Spezifikationen des Galaxy Tab A 8.0, da es bereits ein paar Mal geleakt wurde. So soll das Display 8 Zoll groß sein und eine HD-Auflösung mit 1280 x 800 Pixel besitzen. Darunter soll je nach Leak ein Snapdragon 425, 427 oder 435 sitzen. Wie dem auch sei, alle drei Chips sind nicht besonders leistungsstark.

Soweit wir bisher wissen, gehören zur weiteren Ausstattung 2GB RAM und 16GB Speicher. Außerdem gibt es zwei Kameras mit einer Auflösung von 8 und 5 Megapixel. Das Betriebssystem ist Android 7.0 Nougat – wie üblich mit Samsungs eigener Oberfläche.

Falls unsere Informationen zum Samsung Galaxy Tab A 8.0 (2017) stimmen, spielt es in etwa in der gleichen Liga wie das Lenovo Tab 4 8 und Huawei MediaPad T3 8. Beide kosten 169 Euro.

Ich lehne mich mal weit aus dem Fenster und sage, dass das Tablet von Samsung bei 229 Euro starten wird. In der Regel ist die Galaxy Tab A Serie den ersten Monat über stark überteuert, doch fallen die Preise dann dramatisch. Auch das Galaxy Tab A 10.1 (Test) kostete Anfangs fast 300 Euro. Mittlerweile kann man es für deutlich unter 200 Euro bekommen.

Möglicherweise wird Samsung das Galaxy Tab A 8.0 (2017) auf der IFA vorstellen. Die startet nächste Woche.

Via: SamMobile