Kodak Tablet 10 mit 3G ab sofort für 159 Euro bei Lidl verfügbar

Anzeige



Das im Juni angekündigte Kodak Tablet 10 ist ab sofort in Deutschland verfügbar. Es handelt sich dabei um ein preiswertes Android-Tablet, das Kodak Eastman in Zusammenarbeit mit Archos auf den Markt bringt. Zwar sitzt in dem 10,1 Zoll großen Tablet eher schwache Hardware, doch ist standardmäßig 3G integriert. Bei dem Discounter Lidl ist das Kodak Tablet 10 ab sofort für 159 Euro auf Lager (Link zum Angebot).

Obwohl Archos das Tablet mit dem Kodak-Branding auf den Markt bringt, halten sich spezielle Fotografiefunktionen sehr in Grenzen. So ist die Kamera auf der Rückseite mit 8 Megapixel für den Preis zwar recht hochauflösend, doch einen LED-Blitz gibt es nicht. Es sind jedoch einige passende Apps wie Cyberlinks Photo Director und YouCam vorinstalliert.

Wie bei dem Preis zu erwarten, besteht das Gehäuse aus Kunststoff. Es erscheint in den Farben Gelb und Schwarz. Mit 500 Gramm ist das Kodak Tablet 10 nicht gerade leicht. Gleichzeitig zählt es mit 10,1 Millimeter definitiv nicht zu den dünnsten Geräten.

An Anschlüssen hat das Tablet einen MicroUSB-Anschluss, einen MicroSD-Kartenslot und gleich zwei SIM-Kartenslots zu bieten. Es erscheint also mit einer DualSIM-Funktion. Einen 3,5 Millimeter Klinkenanschluss gibt es ebenfalls.

Kodak Tablet 10 Spezifikationen

Das 10,1 Zoll große Display des Kodak Tablet 10 hat eine HD-Auflösung mit 1280 x 800 Pixel. Bei diesem Preis ist das üblich. Zur weiteren Ausstattung gehören ein 1,3GHz QuadCore-Prozessor von MediaTek. Außerdem gibt es 1GB RAM, 32GB Speicher. Neben Bluetooth und WLAN wird auch GPS unterstützt.

Zumindest auf dem Papier ist die Hardware zu diesem Preis nicht schlecht, sondern durchschnittlich. Wer kein 3G benötigt, bekommt in der gleichen Preisklasse mit dem Lenovo Tab 4 10 und Huawei MediaPad T3 10 aber einen etwas flotteren Prozessor.

Schön ist, dass beim Betriebssystem direkt auf Android 7.0 Nougat gesetzt wird. Klar, gerade ist Oreo erschienen. Doch manchmal erscheinen sehr preiswerte Tablets wie dieses noch mit älteren Generationen von Android.

Übrigens: Eine 7 Zoll große Version soll ebenfalls erscheinen. Aktuell habe ich es aber in noch keinem Shop gefunden.