Xiaomi Mi Pad 3 Unboxing: Erster Eindruck ist super (Video)

Anzeige



Das Xiaomi Mi Pad 3 ist ein 7,9 Zoll großes Android-Tablet, das für vergleichsweise wenig Geld ziemlich gute Features bietet. Zu den Highlights gehören ein hochauflösendes Display, ein hochwertiges Metallgehäuse und Android 7.0 Nougat. Das vor wenigen Monaten erschiene Mi Pad 3 ist nun bei mir eingetroffen und ich beginne meinen Test mit einem Unboxing-Video und meinen ersten Eindrücken.

In Deutschland direkt ist das Xiaomi Mi Pad 3 wie üblich nicht verfügbar, stattdessen muss es aus China importiert werden. Ich habe mein Exemplar von GearBest für diesen Test zur Verfügung gestellt bekommen. Dort kostet das Mi Pad 3 mit dem Gutscheincode MIMIPAD3 gerade nur 229 US Dollar – oder umgerechnet rund 201 Euro (Link zum Angebot).

Xiaomi Mi Pad 3 Design

Das Design des Xiaomi Mi Pad 3 ist großartig. Es ähnelt durch das 7,9 Zoll große Display einem iPad Mini und die Verarbeitung spielt in der gleichen Liga wie bei Apple. So besteht das Gehäuse komplett aus Aluminium, wodurch es sich sehr hochwertig anfühlt. Trotz des günstigen Preises hat man das Gefühl ein teures Tablet in den Händen zu halten.

Xiaomi bietet das Tablet in der Farbe „Champagne Gold“ an, was durchaus schick ausschaut. Mit 8 Millimeter ist es allerdings etwas dicker als das iPad Mini. Das Gewicht ist jedoch sehr ähnlich, es wiegt nur 328 Gramm.

Anschlüsse und Kameras

Um das Display herum sitzt ein schwarzer Rahmen, der an den Seiten dünn, oben und unten aber recht dick ist. Oben ist dort eine 5 Megapixel Frontkamera untergebracht und unter dem Display sitzen die drei typischen, kapazitiven Android-Buttons für „Home“, „Zurück“ und „Multitasking“.

An der rechten Seite sitzen Lautsprecherregler und der Einschaltknopf. Oben gibt es einen Audioport und am unteren Rand ist ein USB Typ C Anschluss untergebracht. Auf der Rückseite gibt es eine 13 Megapixel Kamera und unten zwei Lautsprecher. Meinem ersten Eindruck nach ist die Soundqualität recht gut.

Nein, ich habe bei den Anschlüssen nichts vergessen: Einen MicroSD-Kartenslot gibt es leider nicht. Hier hat Xiaomi sich vielleicht ein bisschen zu viel von Apple abgeschaut. Da der interne Speicher mit 64GB aber sehr großzügig bemessen ist, wird eine MicroSD-Speicherkarte für viele nicht nötig sein.

Xiaomi Mi Pad 3 Display und Hardware

Kommen wir zum Display des Xiaomi Mi Pad 3. Dieses ist 7,9 Zoll groß und hat ein Seitenverhältnis von 4:3. Mit 2048 x 1536 Pixel ist die Auflösung sehr hoch mit einer schönen Pixeldichte. Tatsächlich sieht das IPS-Display ziemlich schick aus. Icons und Texte sind sehr scharf und Farben werden schön wiedergegeben. Es gehört definitiv zu den schönsten Displays, die ich für knapp über 200 Euro bisher gesehen hab.

Im Inneren werkelt ein MediaTek MTK8176 Hexa-Core Prozessor. Das ist der gleiche Chipset, den wir bereits vom ASUS ZenPad 3S 10 (Test) kennen. Er besteht aus insgesamt sechs Kernen, von denen vier mit 1,7GHz und zwei mit 2,1GHz takten. Dazu gibt es mit 4GB einen ordentlich großen Arbeitsspeicher und einen internen Speicher mit einer Kapazität von 64GB.

Bei dem MTK8176 handelt es sich um einen oberen Mittelklasse-Chip. Er bietet in der Regel eine solide Performance, ist aber nicht so leitungsstark wie das Samsung Galaxy Tab S3 (Test). Fairerweise muss man aber auch sagen, dass das S3 gut drei Mal so viel kostet.

Weitere Performance-Tests folgen mit meinem finalen Testbericht. Soweit ich bisher sehen kann, läuft die Oberfläche aber flüssig. Das gilt auch für Spiele wie Rayman Adventures und Asphalt Xtreme.

Das Tablet unterstützt WLAN 802.11 a/b/g/n/ac und Bluetooth 4.1. Eine LTE-Option gibt es bisher nicht. Der Akku hat eine Kapazität von 6600mAh und soll laut Xiaomi für eine Laufzeit von bis zu 12 Stunden sorgen.

Android 7.0 Nougat und MIUI 8

Auf dem Xiaomi Mi Pad 3 läuft Android 7.0 Nougat inklusive dem Google Play Store. Ihr könnt auf dem Tablet also die meisten Apps installieren, die ihr auf eurem Android Smartphone oder vorherigen Tablet genutzt habt.

Es sind überraschend wenige Apps vorinstalliert und das ist auch gut so. Neben dem Play Store und Gmail gibt es nur ein paar Standard-Apps. Dazu gehören ein Kalender, ein FM-Radio, eine Dateien-App und eine einfache Notizen-App. Es gibt auch einen eigenen Browser von Xiaomi, doch könnt ihr natürlich einfach Chrome nutzen. Die eigenen Apps von Xiaomi können nicht deinstalliert werden.

MIUI 8 ähnelt iOS

Zusammen mit Android 7.0 Nougat bekommen wir hier die MIUI 8, das ist die eigene Oberfläche des chinesischen Herstellers. Mit dieser wird das Interface zwar nicht überladen, aber ziemlich stark angepasst. So gibt es beispielsweise kein App-Menü mehr. Stattdessen landen alle Apps wie in iOS direkt auf dem Homescreen.

Es gibt ein paar interessante Funktionen, die ihr in den Einstellungen aktivieren könnt. So könnt ihr einstellen, dass das Display eingeschaltet wird, wenn ihr zwei Mal darauf tippt. Dieses Feature kennen wir schon von einigen Konkurrenten. Außerdem könnt ihr in einen Schwarz/Weiß-Modus wechseln, um Strom zu sparen.

In den Einstellungen könnt ihr auch den sogenannten Quick Ball ein- und ausschalten oder konfigurieren. Mit dem Quick Ball gelangt ihr aus jeder App heraus zu einfachen Shortcuts, beispielsweise um ein Screenshot zu erstellen oder um direkt in einer vorher ausgewählte App zu wechseln.

Vorläufiges Fazit

Ist das Xiaomi Mi Pad 3 ein empfehlenswertes Tablet? Ich muss es noch weiter testen. Der erste Eindruck ist aufgrund der hochwertigen Verarbeitung und des schönen Displays jedoch sehr gut. Natürlich wird die Performance nicht mit dem Galaxy Tab S3 mithalten können, aber dafür kostet es als Deal auch nur rund 200 Euro. Für ein Tablet mit Metallgehäuse und so hochauflösendem Display ist das ziemlich günstig.

Diesen Artikel werde ich regelmäßig Updaten, sobald ich weitere Testergebnisse zur Performance und Akkulaufzeit habe. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, irgendeine App, die ich ausprobieren soll, schreibt mir einfach in die Kommentare.