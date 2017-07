Amazon Prime Day: Das sind die Deals und Angebote

Anzeige



Bei Amazon läuft bis heute um 23:59 Uhr der sogenannte Prime Day. 30 Stunden lang wird es laut Amazon hunderttausende Angebote für Prime-Mitglieder geben. Das ist bereits der dritte Prime Day und in der Vergangenheit gab es viele spannende Deals, vor allem aber nicht nur für Technik-Fans. In diesem Artikel stelle ich euch alle Details zum Prime Day und einer Prime Mitgliedschaft vor. Eine schnelle Übersicht über die Angebote findet ihr hier bei Amazon.

30 Tage kostenlos Prime Mitglied

Die Angebote des Prime Day gelten nur für Amazon Prime Mitglieder. Wer das sowieso schon ist, kann also ohne weiteres von den Deals profitieren. Doch auch wer an dem Programm bisher nicht teilgenommen hat oder zukünftig nicht teilnehmen möchte, kann sich die Schnäppchen sichern. Man kann bei Amazon nämlich eine 30 Tage Probemitgliedschaft abschließen, die komplett kostenlos ist und innerhalb der 30 Tage wieder gekündigt werden kann.



Aktuelle Prime Day Deals

Die ersten Prime Day Deals sind bereits bei Amazon gelistet. Für Technik Fans sind unter anderem die folgenden Angebote dabei. Für weitere solltet ihr regelmäßig auf dieser Angebote-Übersichts-Seite bei Amazon vorbeischauen.

Spannende Tech Deals:

Vorteile einer Prime Mitgliedschaft

Wer noch nie Amazon Prime Mitglied war, kann es für die ersten 30 Tage kostenlos als Probemitgliedschaft testen. Danach kostet es entweder 8,99 Euro pro Monat oder 69 Euro pro Jahr. Hier sind die Vorteile einer Prime Mitgliedschaft:

Kostenloser Premiumversand: In Deutschland kommt die Lieferung am nächsten Tag an.

Prime Video: Unbegrenzt Filme und Serien aus Amazons Prime Video schauen

Prime Music: Unbegrenzter Zugriff auf über 2 Millionen Songs

Prime Reading: Unbegrenzter Zugriff auf hunderte Kindle E-Books, Magazine und Comics

Prime Photos: Unbegrenzter Speicherplatz für eure Fotos auf Amazon Drive

Ich bin bereits seit vielen Jahren Prime Mitglied. Ursprünglich nur wegen dem Premium Versand, doch mittlerweile schaue ich Filme und Serien mit Prime Video und habe mein Spotify Abo mit Prime Music ersetzt. Mir reichen die 2 Millionen Songs bisher tatsächlich – die Beatles sind beispielsweise dabei. Richtige Musikliebhaber bekommen mit Amazon Music Unlimited 40 Millionen Songs als Prime Mitglied für 7,99 Euro im Monat oder 79 Euro im Jahr. Dazu gibt es den oben erwähnten Deal.

