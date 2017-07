Lenovo Tab4 10 Plus ausgepackt: Wie gut ist es wirklich? (Video)

Anzeige



Das Lenovo Tab4 10 Plus ist ein spannendes Android-Tablet, da es für relativ wenig Geld eine sehr gute Ausstattung bietet. Zu den Highlights gehören ein flotter, sparsamer Prozessor, Android 7.1.1 Nougat und Premium-Features wie ein Fingerabdruckleser. Das auf dem Mobile World Congress erstmals präsentierte Tab4 10 Plus ist nun in Deutschland verfügbar und es ist soeben bei mir eingetroffen. Wie immer beginne ich meinen Tablet Test mit einem Unboxing-Video und meinen ersten Eindrücken.

Ich habe mir das günstigste Tab4 10 Plus gekauft, das mit 3GB RAM und 16GB Speicher ausgestattet ist. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt hier bei 299 Euro (Link zum Angebot). Man kann es aber auch mit 4GB RAM, 64GB Speicher und LTE bekommen. Wer ein kleineres Tablet sucht, kann sich das Lenovo Tab4 8 Plus anschauen. Dieses ist dem 10 Plus in fast allen Punkten identisch, hat aber ein 8 Zoll anstelle eines 10,1 Zoll Displays.

Lenovo Tab4 10 Plus Design und Verarbeitung

Mir gefällt das Design des Lenovo Tab4 10 Plus ziemlich gut, es erinnert etwas an das Samsung Galaxy Tab S3 (Test). So bekommen wir auch hier einen Rahmen aus Aluminium und die Rückseite besteht aus Glas. Das sieht schick aus, doch sieht man auf der Rückseite bei dunkleren Farben schnell Fingerabdrücke. Ich habe mich deswegen für das weiße Modell entschieden, hier halten sich Fingerabdrücke sehr in Grenzen.

Komplette Metallgehäuse gefallen mir am besten, aber dennoch finde ich das Design des Tab4 10 Plus ziemlich schick. Es fühlt sich vergleichsweise hochwertig an – deutlich besser als die Tab3 Serie des letzten Jahres.

Zwar ist es mit 7 Millimeter nicht das dünnste Tablet da draußen, doch ist es noch immer dünner als das gerade von mir getestete iPad 2017. Es wiegt 476 Gramm, auch das ist kein besonders leichtes Gewicht, für ein 10,1 Zoll großes Gerät aber vollkommen in Ordnung.

Anschlüsse, Fingerabdruckleser, Kameras

Über dem 10,1 Zoll großen Display sitzt eine 5 Megapixel Frontkamera. Unter dem Panel hat Lenovo einen Fingerabdruckleser angebracht, mit dem man das Tablet schnell entsperren kann. Es handelt sich hierbei um einen reinen Fingrabdruckscanner, als Homebutton kann man ihn nicht benutzen.

An der rechten Seite gibt es einen Kartenslot für MicroSD-Speicherkarten. In den gleichen Slot kommt bei dem LTE-Modell auch die SIM-Karte. Daneben sitzt ein USB Typ C Anschluss, mit dem man es aufladen oder aber Daten vom PC transferieren kann. Darüber ist ein 3,5 Millimeter Audioanschluss untergebracht.

Genau gegenüber hat Lenovo die Lautstärkeregler und den Einschaltknopf platziert. Am oberen Rahmen sitzen zwei leicht nach vorne geneigte Lautsprecher, die für ein Tablet dieser Preisklasse einen ziemlich guten Sound bieten.

Lenovo Tab4 10 Plus Display

Wie der Name erahnen lässt, ist das Display des Lenovo Tab4 10 Plus 10,1 Zoll groß. Es handelt sich hierbei um ein IPS-Panel, das ein Seitenverhältnis von 16:10 hat. Die Auflösung liegt bei 1920 x 1200 Pixel, wir bekommen also eine FullHD-Auflösung. Das ist auch der wichtigste Unterschied zum einfachen Tab4 10, das nur ein HD-Display besitzt.

Ich finde eine FullHD-Auflösung auf 10,1 Zoll vollkommen ausreichend und auch die restlichen Eigenschaften sind gut. So scheint das Panel ausreichend hell zu sein und gibt Farben schön wieder. Die Pixeldichte ist aber nicht ganz so hoch wie beim Lenovo Yoga Tab 3 Plus (Test). Einen Stylus bietet Lenovo als Option nicht an.

Lenovo Tab4 10 Plus Hardware

Das Lenovo Tab4 10 Plus ist kein HighEnd-Tablet, bietet aber dennoch eine sehr solide Ausstattung. Im Inneren sitzt ein Qualcomm Snapdragon 625 OctaCore-Prozessor, dessen acht Kerne mit bis zu 2GHz takten. Diesen Chipset kennen wir schon von einigen Smartphones wie dem Huawei Nova und BlackBerry KeyOne.

Zwar ist der Snapdragon 625 etwas schwächer als der Snapdragon 820 des Galaxy Tab S3, aber dennoch dürfte die Performance für die meisten Anwendungen ausreichend sein. Ich habe das Huawei Nova mit dem gleichen Chipset einige Monate lang getestet und fand die Performance überraschend gut.

Benchmarks und Spiele-Tests folgen mit meinem finalen Testbericht. Meinem ersten Eindruck nach scheint die Leistung aber gut zu sein.

Die Standardausstattung des Tab4 10 Plus beinhaltet 3GB Arbeitsspeicher und einen 16GB großen internen Speicher, von dem noch gut 8GB selbst belegt werden können. Wer möchte kann es aber auch mit 4GB RAM und bis zu 64GB Speicher bekommen. Da es einen MicroSD-Kartenslot gibt, müssten die 16GB aber für viele genügen.

Android 7.1.1 Nougat und Software

Auf Lenovos neuem Tablet läuft direkt Android 7.1.1 Nougat. Das ist super, denn die Vorgänger haben bisher kein Update auf Nougat bekommen. Bekannt ist aktuell nur, dass das Yoga Book ein Softwareupdate auf Android 7 bekommen wird. Ich hoffe, dass Lenovo sich hier noch etwas bessert. In der Vergangenheit bekamen die meisten Tablets mindestens ein Update, doch bei der Tab3 Serie ist das bisher nicht der Fall. Ob das Tab4 zukünftig jemals Android O erhalten wird? Ich hoffe es.

Momentan läuft auf dem Tab4 10 Plus also sehr aktuelles Android und es ist schön, dass Lenovo die Oberfläche nicht stark angepasst hat. Das Tablet ist auch nicht überladen mit Apps. So sind die Programme von Google und Microsoft vorinstalliert, sowie die Cloud Apps von Lenovo. Auch Netflix und eine Dolby App sind dabei, aber das war es auch schon. Schön.

Ihr könnt auf dem Tablet all die Features nutzen, die wir von Nougat kennen. Dazu gehört auch der Multitasking Modus, also die Split-View Funktion. Seid ihr gerade in einer App könnt ihr den Multitasking-Button drücken und dann eine weitere App genau daneben öffnen und die Fenstergröße beliebig anpassen.

Lenovo hat dem Tab4 10 Plus eine interessante Produktivitätsschnittstelle spendiert. Aktiviert ihr diese, sieht Android ein wenig wie ein Desktop-Betriebssystem aus – ähnlich wie Remix OS. Unten gibt es dann eine Tastbar, in der ihr geöffnete Apps seht. Interessant ist dieses Interfache hauptsächlich dann, wenn ihr das Tablet mit einer Tastatur oder gar einer Maus bedienen möchtet.

Vorläufiges Fazit

Ich habe noch nicht allzu viel mit dem Lenovo Tab4 10 Plus gemacht, aber mein erster Eindruck ist sehr gut. Zu einem angemessen Preis bekommen wir ziemlich gute Hardware, ein schickes Design und aktuelle Software. Im Browser konnte ich bisher ohne Probleme im Netz surfen, auch YouTube funktioniert gut. Es ist für diejenigen interessant, die eine solide Performance suchen und nicht so viel Geld für ein Samsung Galaxy Tab S3 ausgeben möchten. Weitere Tests gibt es dann zu meinem finalen Testbericht in wenigen Wochen.

Falls ihr irgendwelche Fragen habt oder ich etwas Spezielles ausprobieren soll, schreibt mir einfach in den Kommentaren.

