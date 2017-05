Anzeige



Auf einem Event in Shanghai hat Microsoft soeben den Nachfolger des Surface Pro 4 vorgestellt. Das neue Windows-Tablet heißt jetzt nur „Microsoft Surface Pro“ und erscheint mit aufgefrischter Hardware, einem leicht angepassten Design, einem besseren Surface Pen Stylus und einem deutlich stärkeren Akku.

In Deutschland erscheint das Surface Pro am 15. Juni und ist bereits für ab 949 Euro im eigenen Shop von Microsoft vorbestellbar (Link zum Angebot)

Surface Pro: Ein neues Design

Auf den ersten Blick sieht das neue Surface Pro genau wie der Vorgänger aus. Schaut man etwas genauer, sieht man aber ein paar Unterschiede. So sind die Ecken nun runder und nicht mehr so spitz wie beim Pro 3 oder Pro 4.

Außerdem verzichtet Microsoft nun bei den Core m3 und Core i5 Modellen auf aktive Lüfter. Auch deswegen ist es mit ab 766 Gramm nun deutlich leichter und mit 8,5 Millimeter etwas schlanker.

Etwas verbessert ist auch der Kickstand. Dieser lässt sich nun um bis zu 165 Grad nach unten klappen. Laut Microsoft eignet sich dieser Winkel perfekt zum digitalen Zeichnen und Designen.

Die Anschlüsse bleiben die gleichen. So gibt es einen normalgroßen USB 3.0 Port, einen Mini-DisplayPort, einen Audioanschluss und einen MicroSD-Kartenleser. Die Frontkamera bietet eine Auflösung von 5 Megapixel und unterstützt Windows Hello. Auf der Rückseite sitzt eine 8 Megapixel Kamera.

Aufgefrischte Hardware

Allzu große Neuerungen gibt es bei der internen Hardware nicht. Anstatt auf einen Skylake Chip wird nun auf die neuste Kaby Lake Generation gesetzt. Doch wie bei den Vorgängern gibt es weiterhin bei der günstigsten Ausführung einen Core m3 Chipset. Für ab 1149 Euro bekommt man einen Core i5 und für ab 1799 Euro einen Core i7.

Der Arbeitsspeicher startet wie üblich bei 4GB, man kann das Surface Pro aber mit bis zu 16GB RAM bekommen. Bei der internen SSD hat man die Wahl zwischen 128GB, 256GB, 512GB oder gar 1TB Speicher. Das 12,3 Zoll große PixelSense-Display ist wie bisher im 3:2 Format gehalten und löst mit 2736 x 1824 Pixel auf.

Schön ist, dass Microsoft die Akkulaufzeit verlängern konnte. Das war schon immer ein Schwachpunkt der Surface-Serie, ja von fast allen Windows-Tablets. Laut Herstellerangabe liegt die Akkulaufzeit nun bei bis zu 13,5 Stunden.

Neues Zubehör

Microsoft hat sowohl den Surface Pen, als auch das Type Cover überarbeitet. Das neue Surface Pro Signature Type Cover hat eine LED-Hintergrundbeleuchtung und ein Glas-Touchpad. Der neue Surface Pen, also der aktive Stylus, unterstützt ab jetzt 4096 Druckpunkte und kann sogar erkennen, ob und wie der Stift geneigt ist. Wie bei einem echten Bleistift kann man den Surface Pen so beispielsweise für Schattierungen beim Zeichnen etwas neigen und bekommt ein entsprechendes Ergebnis.

Bedauerlich ist, dass der Surface Pen anders als bisher scheinbar nicht mehr standardmäßig dabei ist. In der Beschreibung im Microsoft Shop seht, dass der Surface-Stift separat erhältlich ist. Im Lieferumfang ist der Stylus ebenfalls nicht gelistet. Das Tastatur Cover musste man schon immer extra dazu kaufen.

Übrigens: Das neue Surface Pro kann man nun auch mit dem Surface Dial verwenden. Dieses Zubehör, das sich hauptsächlich an Zeichner und Designer richtet, hat Microsoft mit dem Surface Studio gegen Ende des letzten Jahres präsentiert. Das Surface Studio soll am 15. Juni ebenfalls in Deutschland erscheinen.

Was haltet ihr vom neuen Microsoft Surface Pro?