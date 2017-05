Bilder: So sieht das neue Microsoft Surface Pro aus!

Mit dem Microsoft Surface Pro soll am 23. Mai ein Nachfolger des Surface Pro 4 erscheinen. Dank eines Leaks wissen wir nun, wie das neue Tablet aussieht. | Von Andrzej Tokarski am 19. May 2017

Anzeige

Am 23. Mai findet von Microsoft ein Event in Shanghai statt, auf dem der Nachfolger des Surface Pro 4 präsentiert werden soll. Das hat der bekannte Leaker Even Blass herausgefunden und sogar einige Bilder des neuen Windows-Tablets veröffentlicht, das laut seinen Quellen nur „Microsoft Surface Pro“ heißen wird – ohne den Zusatz „Surface Pro 5“. Den Namen Surface Pro 5 hebt Microsoft sich möglicherweise für einen größeren Relaunch im nächsten Jahr auf, denn im Vergleich zum Surface Pro 4 soll sich mit dem Surface Pro nicht allzu viel ändern. So bleibt das Design das gleiche, das ist auch gut so, denn sowohl Design, als auch Verarbeitung der Surface-Reihe sind sehr hochwertig. Laut Blass wird sich nur die interne Hardware ändern. Auf genaue Spezifikationen geht er nicht ein, doch ich denke es ist ziemlich sicher, dass Microsoft auf die neue Intel Kaby Lake Generation setzt. In der günstigsten Ausführung wird sicherlich wieder ein Core m3 sitzen und man kann vermutlich wieder auf bis zu einem Core i7 upgraden. Sowohl den Surface Pen, als auch das Type Cover wird Microsoft laut den Quellen von Even Blass in vier verschiedenen Farben herausbringen. Aber auch hier ändert sich sowohl funktional, als auch beim Design nichts im Vergleich zum Vorgänger. Kein Surface Book 2? Interessant ist, dass es am 23. Mai in Shanghai kein neues Surface Book geben soll. Stattdessen soll Microsoft sich die Neuauflage des 2-in-1 Notebooks für einen späteren Zeitraum aufheben. Möglicherweise wird es hier größere Änderungen als beim Surface Pro geben. Microsoft hat hochwertige Windows-Tablets mit ihrer Surface-Serie erst richtig beliebt gemacht. Seitdem sind viele weitere Hersteller mit sehr ähnlichen und teils deutlich preiswerteren Geräten nachgezogen. Dazu gehört das Huawei MateBook, das ebenfalls am 23. Mai erneuert wird, sowie die Samsung Galaxy Books und Acers neues Aspire Switch 5. Keine News verpassen: Folge TabletBlog bei Facebook!