Medion LifeTab X10302 inklusive LTE ab 1. Juni bei Aldi

Ab dem 1. Juni gibt es bei Aldi Süd ein recht spannendes Android-Tablet im Angebot. Dabei handelt es sich um das Medion LifeTab X10302, das mit einem 10,1 Zoll großen FullHD-Display und integriertem LTE ausgestattet ist. Es wird nur 199 Euro kosten und damit ist es im Vergleich zur Konkurrent dank dem integrierten LTE ziemlich gut gerüstet. Schauen wir uns das Tablet mal genauer an.

Im Medion LifeTab X10302 steckt der nicht ganz so leistungsstarke, aber durchaus brauchbare MediaTek MTK 8783 OctaCore-Prozessor, dessen acht Kerne mit 1,3GHz takten. Dazu gibt es 2GB Arbeitsspeicher und einen 32GB großen internen Speicher. Dank eines MicroSD-Kartenslots ist der Speicher erweiterbar.

Das 10,1 Zoll große IPS-Display bietet eine FullHD-Auflösung mit 1920 x 1200 Pixel – von einem rund 200 Euro Tablet ist das mittlerweile zu erwarten. Zur weiteren Ausstattung gehören ein 8000mAh Akku, eine 5 und 2 Megapixel Kamera, sowie Bluetooth 4.0 und GPS. Ein SIM-Kartenslot ist ebenfalls vorhanden und wer möchte kann direkt eine ALDI TALK Sim benutzten – 10 Euro Startguthaben sind wie üblich inklusive.

Beim Betriebssystem setzt Medion auf Android 6.0 Marshmallow. Möglicherweise wird es zukünftig ein Update auf Android 7.0 Nougat geben. In der Vergangenheit war die Lenovo-Tochter in diesem Punkt aber nicht besonders vorbildlich. Schön ist, dass die Android-Oberfläche nicht stark angepasst ist, es sind aber einige Apps vorinstalliert, die man in der Regel auf Wunsch deinstallieren kann.

In der Regel empfehle ich das Samsung Galaxy Tab A 10.1 (Test), wenn jemand ein Android-Tablet für rund 200 Euro sucht. Das Preis/Leistungsverhältnis ist hier in meinen Augen ziemlich gut und es kostet aktuell nur 193,70 Euro (Link zum Angebot). Doch wer gleichzeitig LTE benötigt, bekommt mit dem Medion LifeTab X10302 eine spannende Alternative – sogar mit doppelt so viel Speicherplatz.

Übrigens: Im Dezember gab es das gleiche Tablet bereits bei Aldi Nord im Angebot.