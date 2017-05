Anzeige



So langsam bekommen immer mehr Tablets ein Update auf Android 7.0 Nougat. Jetzt ist das im Sommer erschiene Huawei MediaPad M3 (Test) an der Reihe, das aufgrund der hochwertigen Verarbeitung und der flotten Performance noch immer zu den besten Android-Tablets gehört. Zusammen mit dem Update auf Nougat bekommt ihr auch die EMUI 5.0, das ist die eigene Benutzeroberfläche von Huawei. Ursprünglich wurde das M3 mit Android 6.0 Marshmallow und der EMUI 4.1 ausgeliefert.

In der Regel werden solche Updates in Wellen ausgerollt, es könnte also etwas dauern, bis Android 7.0 Nougat auf wirklich jedem MediaPad M3 Exemplar verfügbar ist. Normalerweise bekommt man eine automatische Benachrichtigung, aber in den Einstellungen könnt ihr auch selbst nachschauen, ob ihr das Update bereits herunterladen könnt.

Das Huawei MediaPad M3 gehört in meinen Augen noch immer zu den besten Android-Tablets da draußen – auch seitdem das deutlich teurere Samsung Galaxy Tab S3 (Test) erschienen ist. Anders als Samsung bekommen wir mit dem MediaPad M3 nämlich ein komplettes Metallgehäuse. Die restliche Hardware ist aber durchaus ähnlich. So sitzt im inneren ein Kirin 950 OctaCore-Prozessor, es gibt 4GB RAM und bis zu 64GB Speicher. Das 8,4 Zoll große Display löst sogar mit 2560 x 1600 Pixel deutlich höher auf.

Allzu viele Tablets mit Android 7.0 Nougat gibt es bisher nicht. Das wird sich aber ändern, sobald weitere Neuheiten des Mobile World Congress und der bald startenden Computex auf den Markt kommen. Bisher haben unter anderem das Google Pixel C, Samsung Galaxy Tab S3 und Sony Xperia Z4 Tablet Nougat bekommen. Weitere wie das Samsung Galaxy Tab A 10.1 dürften demnächst folgen.

Übrigens: Die neue Huawei MediaPad T3 Serie erscheint direkt mit Android 7.0 Nougat.

Via: HuaweiBlog