Huawei MediaPad M3 Lite 10: Jetzt für 299 Euro auf Lager

Das Huawei MediaPad M3 Lite 10 ist ab sofort für 299 Euro in Deutschland verfügbar. Für das Geld bekommen wir ein Mittelklasse-Tablet mit Fingerabdruckleser. | Von Andrzej Tokarski am 28. May 2017

Eigentlich sollte das kürzlich vorgestellte Huawei MediaPad M3 Lite 10 erst am 1. Juni in Deutschland erscheinen. Doch schon jetzt ist das 10,1 Zoll große Entertainment-Tablet bei einigen Shops auf Lager. Zu den Highlights des MediaPad M3 Lite 10 gehören ein FullHD-Display, ein Fingerabdruckleser und Android 7.0 Nougat. Ab sofort ist die WLAN-Version des MediaPad M3 Lite 10 zur unverbindlichen Preisempfehlung von 299 Euro bei Cyberport auf Lager (Link zum Angebot). Wie für Huawei üblich bieten sie das Tablet auch mit LTE an. Der UVP für dieses Modell liegt bei 349 Euro, doch bei ComTech ist es aktuell schon für etwas weniger zu haben (Link zum Angebot). Huawei MediaPad M3 Lite 10 Spezifikationen



Das Huawei MediaPad M3 Lite 10 ist anders als das MediaPad M3 (Test) in der oberen Mittelklasse angesiedelt. So bekommen wir hier ein 10,1 Zoll großes FullHD-Display mit einer Auflösung von 1920 x 1200 Pixel. Wie der kleine, aber etwas hochwertigere Bruder hat das Tablet gleich vier Lautsprecher, die für einen besonders guten Sound sorgen sollen. Auch diese sind von Harman Kardon zertifiziert. Im Inneren werkelt ein Qualcomm MSM8940 OctaCore-Prozessor. Hierbei handelt es sich um einen Snapdragon 435, bei dem vier Kerne mit 1,4GHz und vier weitere mit 1,1GHz takten. Dazu gibt es standardmäßig 3GB Arbeitsspeicher und einen 32GB großen internen Speicher. Der Akku hat eine Kapazität von 6660mAh und soll für eine Laufzeit von bis zu zehn Stunden bei konstanter Videowiedergabe reichen. Schön ist, dass wir auch hier einen Fingerabdruckleser bekommen. Dadurch kann man das Tablet schnell entsperren. Sowohl die Frontkamera, als auch die Kamera auf der Rückseite lösen jeweils mit 8 Megapixel auf. Es gibt einen MicroSD-Kartenslot, in den bis zu 128GB große Speicherkarten passen. Zu den weiteren Features gehören WLAN, Bluetooth 4.2 und optionales LTE. Endlich gehört Android 7.0 Nougat zum Standard bei neuen Tablets und dieses ist auch auf dem MediaPad M3 Lite 10 vorinstalliert. Dazu gibt es die EMUI 5.1, das ist die aktuelle Oberfläche von Huawei, die wir schon vom normalen M3 und all den Smartphones kennen. Keine News verpassen: Folge TabletBlog bei Facebook!