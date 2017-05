Anzeige



Huawei hat gestern in Berlin mit dem MateBook E ein neues Windows-Tablet vorgestellt – gleichzeitig haben sie in China zwei neue Android-Tablets unter ihrer Marke „Honor“ herausgebracht. Dabei handelt es sich um das Honor Play Pad 2 8.0 und Honor Play Pad 2 9.6, die sich nur in den Displaygrößen voneinander unterscheiden. Umgerechnet kostet die günstigste Ausführung nur rund 100 Euro.

Zwar sind die Honor Play Pad 2 sehr preiswerte Tablets, doch setzt Huawei dennoch nicht auf ein Gehäuse aus Kunststoff, sondern auf Aluminium. Wie zu erwarten sind es mit 7,95mm jedoch nicht die dünnsten Tablets. Das Design ähnelt anderen aktuellen Tablets von Huawei.

Das 8 Zoll große Play Pad 2 hat eine Auflösung von 1280 x 800 Pixel, was bei der Displaygröße vor allem zu dem günstigen Preis noch in Ordnung ist. Unter dem IPS-Panel sitzt ein Qualcomm Snapdragon 425 Prozessor. Hierbei handelt es sich um einen durchaus soliden Chip der unteren Mittelklasse. Es gibt je nach Modell 2GB oder 3GB RAM, sowie 16GB bis 32GB Speicher.

Mit 2 Megapixel ist die Frontkamera nicht sehr hochauflösend und auch die 5 Megapixel Kamera auf der Rückseite macht sicherlich nicht die besten Fotos für Instagram, doch immerhin hat das Honor Play Pad 2 zwei Kameras. Alle Konkurrenten haben das bei diesem Preis nämlich nicht. Es gibt einen MicroSD-Kartenslot und vorinstalliert ist Android 7.0 Nougat mit der EMUI 5.1 Oberfläche.

Das 9,6 Zoll große Honor Play Pad 2 hat genau die gleichen Spezifikationen wie das 8 Zoll große Modell. Texte werden also nicht ganz so scharf aussehen, eine HD-Auflösung ist auf 9,6 Zoll recht niedrig. Auch die Akkulaufzeit dürfte etwas kürzer sein, denn der 4800mAh Akku ist bei beiden der gleiche.

Für die LTE-Version des 8 Zoll Play Pad 2 werden umgerechnet 129 Euro fällig – das gleiche Modell mit 3GB RAM kostet umgerechnet 168 Euro. Die 9,6 Zoll große Version mit WLAN ist mit einem Startpreis von 129 Euro etwas teurer und geht mit 3GB RAM und LTE auf bis zu rund 195 Euro hoch.

Bisher hat Huawei die Honor Play Pad 2 Tablets nur für den chinesischen Markt angekündigt. Eine Pressemitteilung von Huawei Deutschland gibt es noch nicht – ob die Tablets hierzulande erscheinen werden, kann ich also noch nicht sagen.

Via: Gizmochina